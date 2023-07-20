جري إلى الخلف: تدريب فعال عبر تغيير الاتجاه

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الجري للخلف هو طريقة تدريب يُقال إنها صحية للجسم وللعقل أيضا. الأمر ليس سهلاً في البداية. فالعضلات الخلفية ليست بتلك القوة.
أظهرت دراسة حديثة أن التمارين الرياضية المنتظمة يمكن أن تحمي من فقدان الذاكرة والتدهور المعرفي. رياضة الجري بشكل خاص لها تأثير كبير على الدماغ عند التقدم في السن. كيف ذلك؟
يرغب الكثيرون في الحفاظ على برنامجهم الرياضي حتى في شهر رمضان. لكن مع الصيام يتساءل البعض عن تأثير ذلك على صحتهم وهل ممارسة الرياضة بالشكل المعتاد مفيد أم مضر بصحتهم. فماذا يقول الخبراء بهذا الخصوص؟
يبدو توصيف "أكبر وأفضل" الأكثر ملاءمة لوصف النسخة التاسعة من بطولة كأس العالم للسيدات لكرة القدم وبكل المقاييس. وينتظر عشاق الساحرة المستديرة انطلاق المنافسات قي وقت شهدت فيه كرة القدم النسائية تطورا هائلا.
رياضيون لقوا حتفهم بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، آخرون انتُشلوا من تحت الأنقاض، البعض هرب والبعض الآخر لا يزال مصيره مجهولا. لم تسلم الرياضة من تداعيات كارثة أودت بحياة أكثر من خمسة آلاف شخص في حصيلة لا تزال مؤقتة.
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