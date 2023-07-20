 جري إلى الخلف: تدريب فعال عبر تغيير الاتجاه | صحتك بين يديك | DW | 20.07.2023

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صحتك بين يديك

جري إلى الخلف: تدريب فعال عبر تغيير الاتجاه

الجري للخلف هو طريقة تدريب يُقال إنها صحية للجسم وللعقل أيضا. الأمر ليس سهلاً في البداية. فالعضلات الخلفية ليست بتلك القوة.

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