جريمة ضد الإنسانية ـ تقرير أممي يتهم روسيا بتعذيب المدنيين

اتهم تقرير دولي روسيا بممارسة التعذيب ضد المدنيين في أوكرانيا. وفيما تتواصل الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا في غياب أي أفق لحل سلمي، أعربت موسكو عن دهشتها لاستمرار تركيا في تزويد أوكرانيا بالأسلحة.

قال خبراء حقوق الإنسان مدعومون من الأمم المتحدة فس تقرسر نشر أمس (الخميس 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2024) إن تعذيب روسيا لمدنيين وأسرى حرب أوكرانيين جريمة ضد الإنسانية. وصرح إريك موس، رئيس اللجنة المستقلة التي تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان في أوكرانيا، للصحفيين بأن اللجنة وصفت في السابق الاستخدام الواسع النطاق والمنهجي من جانب روسيا للتعذيب داخل أوكرانياوروسيا ضد المدنيين والأسرى، سواء كانوا رجالا أو نساء، بأنه جريمة حرب. وقال "تظهر نتائجنا الأخيرة أن السلطات الروسية قد قامت بالتعذيب في جميع المقاطعات الأوكرانية التي سيطرت عليها، وكذلك في مراكز الاحتجاز التي حققت فيها اللجنة في روسيا". ومن جانبها، قالت بعثة روسيا في الأمم المتحدة إنها لا تعقب على المؤتمر الصحفي أو تقرير اللجنة، التي قام بتعيينها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف.

فحص تقارير من 14 مركز احتجاز روسي

وأوضح موس إن اللجنة هيئة تحقيق، مشيرا إلى أن المدعي العام في أوكرانيا والمحكمة الجنائية الدولية يحققان في جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا ربما يطلب من اللجنة تقديم أدلة. وأشار إلى إن المفوضين فحصوا تقارير من 41 مركز احتجاز مختلف، من مراكز مؤقتة إلى مرافق ثابتة، في تسع مناطق محتلة في أوكرانيا و8 مناطق في روسيا.

كييف تؤكد نشر جنود كوريين شماليين في روسيا To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وذكر إن اللجنة حددت أدلة أخرى على أن الممارسات العنيفة الشائعة في مرافق الاحتجاز الروسية تمارس أيضا في مرافق مماثلة في المناطق التي تحتلها روسيا في شرقي أوكرانيا. وأضاف موس إن اللجنة وجدت أيضا أدلة على الاستخدام المتكرر للعنف الجنسي كشكل من أشكال التعذيب. وتعرض المحتجزون للاغتصاب والتعري القسري لفترات طويلة والتفتيش الجسدي وغيرها، وفقا لما ذكرته العضو في اللجنة، فريندا جوفر.

موسكو "مندهشة" لتزويد تركيا أوكرانيا بالأسلحة

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لصحيفة حريت التركية إن بلاده "مندهشة" من استمرار تركيا في تزويد أوكرانيا بالأسلحة بينما تحاول القيام بدور وساطة في الصراع بين البلدين. وقال لافروف في مقابلة نشرت اليوم الجمعة إن "القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم الأسلحة التركية لقتل العسكريين والمدنيين الروس". وأضاف "هذا الوضع لا يمكن إلا أن يثير الدهشة، في ضوء تصريحات الحكومة التركية بأنها مستعدة للقيام بمهام وساطة".

ميدانيا، نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم الجمعة إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 83 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. من جهتها، قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الجمعة إن الدفاعات الجوية دمرت 31 من أصل 48 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم خلال الليل فوق مناطق مختلفة من أوكرانيا. وأضافت أنها "فقدت أثر" 14 طائرة مسيرة أخرى بينما دمرت صاروخ كروز من بين ثلاثة.

كييف تطالب بالسماح لها باستعمال صواريخ طويلة المدى

حضّ وزير الخارجية الأوكراني أمس الخميس دول الغرب الحليفة لبلاده على السماح لكييف بقصف الأراضي الروسية بصواريخ طويلة المدى، ردا على إرسال قوات كورية شمالية إلى روسيا تحضيرا لإشراكها في معارك في أوكرانيا. واعتبر وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا في كلمته خلال مؤتمر للسلام في مونتريال أن نشر قوات كورية شمالية عند الحدود مع أوكرانيا يشكل "تصعيدا حقيقيا" في الحرب.

وقال "نحن بحاجة إلى رد فعل قوي"، وتابع "نحن بحاجة إلى قرار قوي يتخّذه حلفاؤنا برفع كل القيود المفروضة على إطلاق صواريخ طويلة المدى باتجاه الأراضي الروسية". وأضاف "إنه حقّنا في الدفاع عن نفسنا، ونحن نتحدث عن أهداف عسكرية على الأراضي الروسية". ويواصل الرئيس الأوكراني مطالبة حلفائه الغربيين بإعطاء الإذن لقواتها لضرب العمق الروسي بصواريخ طويلة المدى.

ح.ز/ م.س (أ.ف.ب ، د.ب.أ ، رويترز)