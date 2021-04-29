جريمة بوتسدام: المدعي العام يأمر بفحص نفسي للمشتبه بها

أمر مكتب المدعي العام في مدينة بوتسدام الواقعة شرقي ألمانيا الجمعة (30 أبريل/ نيسان 2021) بأن تخضع موظفة رعاية صحية لاختبار نفسي، وذلك بسبب مزاعم قتلها أربعة أشخاص وإصابة آخر بجروح خطيرة في دار لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في المدينة.

ويأتي قرار مكتب المدعي العام بعد إحالة المرأة مؤقتاً إلى عيادة للأمراض النفسية من قبل قاضٍ أمس الخميس، أي بعد يوم من الجرائم. وذكر متحدث باسم مكتب المدعي العام في بوتسدام أن المرأة، التي تعمل منذ فترة طويلة في هذه الدار، لم تعلق حتى الآن على هذه الجرائم المزعومة.

ولم يتم الكشف عن هوية المرأة بسبب قوانين حماية البيانات الصارمة في ألمانيا. لكن متحدثاً باسم دار رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة قال إن الشخص المصاب يتعافى بعد خضوعه لعملية طارئة.

وأضاف المتحدث: "هذه أخبار جيدة لنا جميعاً"، إلا أنه أشار إلى أن الموظفين والمقيمين في الدار لا يزالون في حالة صدمة عقب الهجوم.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية أن هناك علامات قطع شديدة في الحلق ظهرت على الضحايا الأربع، والتي تتراوح أعمارهم بين 31 و56 عاماً.

ي.أ/ ص.ش (د ب أ)