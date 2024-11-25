جروح حواف الورق أكثر ألمًا من السكين.. والسبب؟

من منا لم يسبق له أن جرحت حواف قطعة صغيرة من الورق أصبعه أو لسانه و شعر بعدها بألم شديد قد يفوق شعور الألم بعد جرح بسكين؟ خبير يشرح السبب ويوضح كيفية تهدئة هذا الجرح.

لابد أن ذلك قد حدث لكل واحد منا في يوم ما. تمسك ورقة صغيرة في يدك وبدون أن تشعر تتسبب في جرح إصبعك أو حتى لسانك بإحدى حوافها. ألم الجرح قد يكون شديداً للغاية ولا يهدأ غالباً إلا بعد مرور ساعات أو حتى أيام. ولكن لماذا هذا الجرح أكثر ألماً؟ وحتى أن البعض قد يجده أكثر ألماً من جرح السكين!

"إذا أصبت بجرح بسبب حواف الورق على فخذك، فلن يؤلمك بنفس القدر لأن الفخذ لا ي كامل القشرة الحسية الجسدية للدماغ"، كما يوضح الطبيب الجراح مارك عبد المالك في مجلة "بيلد" الألمانية "أطراف الأصابع واللسان أكثر حساسية بشكل طبيعي للأشياء المؤلمة". وذلك لأن المسارات العصبية الموجودة في الأصابع واللسان حساسة بشكل أكبر من بقية أجزاء الجسم.

أكثر حساسية للألم

وهذا يعني أن أصابعك يمكن أن تشعر حتى بأقل الآلام. كما يمكننا اللسان عبر الخلايا الحسية للتذوق من التمييز بين الطعم الحلو، أو الحامض، أو المالح، أو المر. لهذا كلا الجزأين من الجسم أكثر حساسية للألم. بالإضافة إلى ذلك، ولأننا نستخدم هذه الأجزاء من الجسم بانتظام، فإن الجروح الصغيرة تحدث بشكل متكرر، مما يؤدي إلى تهيج الألياف العصبية شديدة الحساسية مرة أخرى.

لكن ما الذي قد يساعد وبشكل أكثر فعالية في تهدئة ألم الجروح الناجمة عن الورق؟ ينصح الطبيب الجراح مارك عبد المالك، بسكب الماء البارد على مكان الجرح، ثم تجفيفه بلطف، ثم وضع ضمادة أو مرهماً وبعد قليل سيهدأ الألم.

إ.م