 جرعات عالية من فيتامين ″د″ قد تتسبب في مشاكل صحية خطيرة | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 19.05.2021

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صحة

جرعات عالية من فيتامين "د" قد تتسبب في مشاكل صحية خطيرة

يمكن أن يتسبب تناول كميات كبيرة من مكمل فيتامين "د" دون استشارة طبية إلى عدة مشاكل صحية، من بينها تكون حصوات الكلى، حسبما أكد معهد ألماني مختص.

يمكن أن يتسبب تناول كميات كبيرة من مكمل فيتامين د دون استشارة طبية إلى عدة مشاكل صحية.

يمكن أن يتسبب تناول كميات كبيرة من مكمل "فيتامين د" دون استشارة طبية إلى عدة مشاكل صحية.

حذر المعهد الفيدرالي الألماني لتقييم المخاطر (BfR) من المشاكل الصحية الكبيرة التي قد تنتج عن تناول مستحضرات فيتامين (د) دون استشارة طبية، حسبما نقل موقع "إيرتسته بلات" الألماني. ويقول المعهد في بيان حديث أصدره: "يجب تناول الجرعات العالية من فيتامين (د) فقط تحت إشراف طبي مع مراعاة حالة فيتامين (د) في الجسم لكل فرد".

مختارات

تتعدد الدراسات التي تبحث في تأثير الفيتامينات على مسار الإصابة بفيروس سارس-كوف-2. فعلى ما يبدو فيتامين "د" مرشح واعد للتأثير على مسار مرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس.

بحسب دراسة مختصة فقد يكون السلوك العدواني مرتبط بنقص فيتامين (د) قد يجعل سلوك الأطفال أكثر عدوانية عند بلوغهم سن المراهقة. نقص فيتامين (د) يمكن أن يؤدي كذلك إلى من العديد من المشاكل الصحية الأخرى بين الأطفال.

وجاء في البيان أيضا "إذا كنت ترغب في تناول فيتامين (د) بدون استشارة طبية، فيجب عليك اللجوء إلى المستحضرات التي تصل جرعتها اليومية إلى 20 ميكروغرامًا (800 وحدة دولية) فقط، حيث لا يمكن أن تتسبب هذه الجرعة في أي مضاعفات تضر بالصحة".

ووفقًا للمعهد الفيدرالي الألماني لتقييم المخاطر (BfR)، فإن تناول مستحضرات فيتامين (د) ذات جرعات عالية يوميًا وبانتظام دون وجود أي مبرر طبي قد يزيد من خطر الإضرار بالصحة، حسبما نقل موقع "تيرولر تاغستسايتونغ". ومن بين الأخطار التي يمكن أن تنتج عن ذلك تكون حصوات الكلى أو تكلس الكلى، بل تم تسجيل حالات فشل كلوي جراء ذلك، حسبما نقل الموقع النمساوي.

ع.ش/ ف.ي

مشاهدة الفيديو 02:45

فيتامين د - ما مدى فعالية المستحضرات الطبية؟

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