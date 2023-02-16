جرعات الإنسولين - عبر نظام AID الآلي

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يحتاج مرضى السكري من النوع الأول إلى مراقبة مستويات السكر والإنسولين في الدم لديهم بشكل مستمر. حاليا توفر التكنولوجيا حلولاً جديدة للمساعدة.
مرض السكري من الأمراض المزمنة وقد يضطر المصابون به إلى أخذ أدوية لتعديل مستوى السكر لديهم. وهو ما يجعل الصيام بالنسبة لهم صعبا. لكن كيف يرى خبراء السكري آثار الصيام على المصابين به؟ ومتى يصبح الصيام خطرا حقيقيا عليهم؟
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