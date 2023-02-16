 جرعات الإنسولين - عبر نظام AID الآلي | صحتك بين يديك | DW | 16.02.2023

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صحتك بين يديك

جرعات الإنسولين - عبر نظام AID الآلي

يحتاج مرضى السكري من النوع الأول إلى مراقبة مستويات السكر والإنسولين في الدم لديهم بشكل مستمر. حاليا توفر التكنولوجيا حلولاً جديدة للمساعدة.

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