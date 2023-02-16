جرعات الإنسولين - عبر نظام AID الآلي

السكري والصيام .. هل الصيام خطر على مرضى السكري؟

مرض السكري من الأمراض المزمنة وقد يضطر المصابون به إلى أخذ أدوية لتعديل مستوى السكر لديهم. وهو ما يجعل الصيام بالنسبة لهم صعبا. لكن كيف يرى خبراء السكري آثار الصيام على المصابين به؟ ومتى يصبح الصيام خطرا حقيقيا عليهم؟