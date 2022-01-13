 ″جرس إنذار″.. رواية توثق انتشار كورونا في ألمانيا بعيون مهاجرة | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 12.02.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

ثقافة ومجتمع

"جرس إنذار".. رواية توثق انتشار كورونا في ألمانيا بعيون مهاجرة

في رواية جديدة يحاول الكاتب السوري إبراهيم اليوسف توثيق مرحلة انتشار الجائحة التي ضربت ألمانيا والعالم بعيون مهاجرة، ولم ينس كذلك عقد المقارنة ذاتها مع بلده الأم، ليخرج بنتائج صادمة.

Studie Muslimische Jungen als Bildungsverlierer

رواية جديدة صدرت للكاتب والشاعرالسوري الكردي إبراهيم اليوسف، تدور أحداث هذه الرواية في ألمانيا، حيث يرصد الكاتب التغييرات التي حدثت في حياة الألمان واللاجئين منذ انتشار الفيروس وبدء الاغلاقات الصحية والتباعد الاجتماعي، لا سيما في الأشهر الستة الأولى من بدء الجائحة.

وتدور أحداث التي تحمل عنوان" جرس إنذار" داخل بناية في إحدى مدن ألمانيا،  يسكنها البطل المهاجر القادم من سوريا، مع عدد من أفراد أسرته الذين يتوزعون على شقق العمارة ذات الطوابق السبعة، حيث لاذ الراوي في بيته، وتوقفت مظاهر حياتية عدة: حركة الأسواق. المطارات. المهرجانات والمؤتمرات الدولية، وحتى بعض الشعائر الدينية: دور العبادة. الحج. وساد الرعب في كل مكان، وبات فيروس كورونا يحصد أرواح الناس على امتداد قارات العالم، وتقسم الرواية الزمن إلى ما قبل كورونا وما بعد كورونا. وثبته في مستهل الرواية، مشيراً بذلك إلى ساعة الصفر في زمن ما بعد كورونا، ويقول الكاتب واصفا حياة العزلة التي عاشتها البشرية.

تفشي فيروس كورونا داخل المجتمع الالماني

تفشي فيروس كورونا داخل المجتمع الالماني

كفي اليمنى باتت تحكني"

أربعون يوماً ولم أصافح أحداً

ترصد الرواية أول حالة إصابة بالفيروس كوفيد19 في أسرة الراوي عندما تلتقط زوجة أحد أبنائه الفيروس من طبيب أسنان ألماني عجوز، ويدب الهلع في الأسرة، إذ تبتعد المريضة عن أسرتها المكونة من ثلاثة أشخاص: هي وزوجها وابنتهما الصغيرة، وتبدأ أزمة البيت بشكل واضح إذ إن الطفلة الصغيرة ترفض حالة عزلة أمها عنها وأبيها، ويضطر الوالد لخدمة زوجته والعناية بالطفلة التي تشتاق إلى قريباتها من الطفلات الصغيرات، فتتطوع طفلة أكبر منها سناً، وهي ابنة عمها لكسر جدار العزلة، لتبدأ أحداث مختلفة تجبر بطل الرواية على المقارنة بين بلده سوريا ومكان إقامته ألمانيا.

وفي حوار مع مهاجر نيوز يؤكد الكاتب أن أهمية الحدث انتشار الفيروس عالميا كان دافعا له لكتابة هذه الرواية، والتي رغب من خلالها وصف الأحداث المتسارعة التي عاشتها ألمانيا، بعيون مهاجرة، طارحا في الوقت نفسه تساؤلات بين ما تفعله الحكومة الألمانية، وحرصها على سلامة المواطنين، وبين بلده القادم منه، كيفية تعايش الناس هناك مع الجائحة.

مختارات

ويضيف الكاتب أن الأحداث التي عاشها العالم من رعب وخوف من الموت، ونقص في الامدادات الغذائية، وترقب للمجهول،عاشها الشعب السوري مسبقا، بشكل مصغر، وكأن كل هذه الأحداث التي عاشها اللاجئون الهاربون من الموت والخوف، أعادت نفسها في كل أرجاء العالم. وعن رهبة الموت في زمن كورونا، وانقطاع مجالس العزاء في العالم يقول الكاتب في الرواية:

سمعت سيدة سورية، قبل أن يغدو الحجر الصحي الطوعي أمرًا واقعًا، تقول: "لقد هربنا من الموت، وها هو موت آخرُّ أمامنا، يجعلنا نتحسر على موت بلادنا". ما قالته هذه السيدة استوقفني كثيرًا، وإن رحت أقلب أثره وصداه في ذاتي، من وجهات نظر نقدية ذاتية، متعدِّدة، إذ إنه أعادني إلى التفكير برهبة الموت المضاعفة، بعيد بدء الحرب على السوريين: من الجهات جميعًا، عندما انقطع أمل ذوي أي فقيد يقضي في الغربة، من إيصال جسده- ولا أقول "جثمانه" إلى وطنه، ليوارى فيه الثرى، وهوما كنت أشدِّد عليه، أستحثُّ ذوي أي فقيد للسعي لدفنه في الوطن... الموت دون مشيعين ومجالس عزاء ألف موت للميت ولذويه!

الكاتب إبراهيم اليوسف

الكاتب إبراهيم اليوسف

وإذا كانت حالة مجرد أسرة هي أحد محاور الرواية إلا إنها تتناول قضايا عديدة، من بينها ارتباط المغترب بمكانه، إذ إن حالة الأهل داخل الوطن تظل مدار تفكير الأبناء والبنات الذين يتألمون لأحوال ذويهم في ظل حالة الحرب والحصار، وعدم توافر سبل الوقاية ومستلزمات علاج المرضى. علماً أن عوالم الرواية أوسع من هذا الملمح الأولي المشار إليه، لأنها تتناول عالماً كاملاً، في ظل الحرب على السوريين، واضطرار الكثيرين والكثيرات للهجرة، في إطار هجرة الأدمغة والعقول، بالإضافة إلى هجرة الناس العاديين، وتوزعهم في بلدان العالم. هنا نجد إحدى الشخصيات تترك كل شيء وراءها لتعود إلى الوطن، وتقف إلى جانب الأهل في هذه الحرب الكبرى، كما نجد أخرى تعمل في أحد مراكز البحوث الدولية وهدفها إيجاد اللقاح المناسب لهذا الوباء، على أمل أن تضطر سلطات البلد الذي هاجرت إليه لتقديمه إلى أبناء بلدها، ويقول الكاتب في مقطع آخر:

لقد تساوى الناس جميعًا في التخوف من الفيروس، وكان هو الأكثر هيمنة وقوة على الآخرين الأضعف، لاسيما بعد أن وصل العدو غير المرئي إلى البواخر والسفن والبوارج في المحيطات والبحار، وإلى الطائرات وهي في عنان السماء، بل وإلى مكاتب قادة العالم، وهم في مكاتبهم المحروسة، فما بقي أحد خارج سلطته الرهيبة...

وتعتبر هذه الرواية هي العمل الروائي الرابع للشاعر، ضمن سلسلة أعمال إبداعية ونقدية وفكرية صدرت له، استخدم الروائي تقنيات عدة في عمله الجديد: توظيف النص الشعري. توظيف المقال أو الدراسة، ليختلط الحلم بالواقع، بل الخيال بالواقع الذي يتجسد في الاستعانة بأسماء حقيقية، إلى جانب شخصيات ووقائع من صنع الخيال، كما فعل ذلك في أكثر من عمل سابق، وعبر لغة يومية هي لغة المؤلف الصحفية، وبعيداً عن لغة الشاعر التي يحاول الابتعاد عنها في أعماله السردية.

غلاف رواية إبراهيم اليوسف

غلاف رواية إبراهيم اليوسف

ويحاول الكاتب تحذير البشرية في هذه الرواية بأن ما يحصل على أرض الواقع يجب أن يدفعنا إلى إعادة التفكير في حياتنا فيقول:

الدروس التي أمليت علينا، كناجين، لا بدَّ من أن نعتبر منها. لا بدَّ من أن نتعظ. هذه الدروس هي عدة حرب المواجهة لظلال فلول الحرب الكونية الكبرى وهي تمرُّ، بل هي ذاتها، وليس سواها، من أدوات مواجهة أية حرب محتملة قادمة لم يخرج أحد من الناجين من الحرب إلا وهو عارف ما عليه أن يقوم به، وما عليه أن يتجنبه، وكأن هذا الميكروب كان في الوقت ذاته أحد عظماء أكاديميي التاريخي، وقد اطَّلع على مختلف العلوم والفلسفات والآداب، بل نهل منها، كي يمحو أثرها. آثار صانعيها، وتلامذتها، وأساتذتها، وما علينا إلا أن نعد، كتاب النجاة- و-كتاب المواجه.

علاء جمعة ـ مهاجر نيوز 2022

  • Kammann at a cooking class in South Korea

    جولة حول العالم: معلم ألماني يزور البلدان الأصلية لطلابه

    كوريا الجنوبية- دروس طبخ

    نصحته الطالبة الكورية "مي سن" زيارة العاصمة سيول والتعرف على المطبخ الكوري. درس كامان وصديقته لويزا فولف دليل سفرهما لمعرفة أهم كلمات المجاملة ومصطلحاتها. في سيول، زارا مدرسة الطهي " أو مي" - التي تعني "النكهات الخمس"، حيث تعلم كامان طهي طبقه الكوري المفضل "بيبماب" أحد أشهر الأطباق الكورية الجنوبية.

  • Kammann's personalized, handwritten travel guide

    جولة حول العالم: معلم ألماني يزور البلدان الأصلية لطلابه

    دليل سفر شخصي

    أماكن للزيارة، وأشياء مميزة، وجمل هامة كتبت في دليل سفر كامان الذي أعده طلابه يدوياً. وعلى الرغم من المعلومات القيمة التي تضمنها الدليل، غير أن كامان لم يتمكن من زيارة أفغانستان نظراً للوضع الأمني المقلق. إلا أنه قد التقى مع بعض الشباب الأفغان في إيران.

  • Boys and girls in a Seekers of Knowledge classroom

    جولة حول العالم: معلم ألماني يزور البلدان الأصلية لطلابه

    أفغانستان بالوكالة: زيارة صف دراسي

    الأطفال الأفغان غير قادرين على الالتحاق بالمدارس الحكومية بإيران، لهذا السبب يتلقون بعض الدروس التعليمية من متطوعين في مشروع " سيكرز أوف نوليدج" في ضواحي طهران، حيث أن معظم الفتيان والفتيات الذين يدرسون هناك لم تطأ أقدامهم أرض أفغانستان قط. يحاول كثير من هؤلاء الطلاب قبل وبعد المدرسة كسب بعض المال الإضافي لمساعدة عائلاتهم عبر بيع سلع رخيصة الثمن في الشوارع.

  • A family takes a selfie in Isfahan

    جولة حول العالم: معلم ألماني يزور البلدان الأصلية لطلابه

    إيران : "ثقافة الهواء الطلق في أصفهان"

    "أصفهان هي نصف العالم"، ترددت هذه العبارة على مسمع كامان كثيراً عند زيارته لإيران، حيث أعجب بالمساجد، والحدائق، والجسور الجميلة. كما فتن بالنزهة التي يقومون بها في الهواء الطلق عند غروب الشمس في المتنزهات والساحات المحلية للاستمتاع بالحياة بكل بساطة. عندئذ، فهم تماماً ما يعنيه طلابه الإيرانيين عندما كانو يقولون بأنهم : "يفتقدون النزهة في الهواء الطلق".

  • A yurt in Mongolia with a satellite dish

    جولة حول العالم: معلم ألماني يزور البلدان الأصلية لطلابه

    منغوليا: برنامج المواهب

    على الرغم من أن كامان لم يكن لديه أي طالب من منغوليا، غير أنه قد قام برحلة إضافية لزيارة منغوليا والتعرف على طبيعة الحياة في العاصمة "أولان باتور" والبدو في السهول الواسعة. وتبعاً لمخططه، عثر على عائلة لطيفة استضافته للمبيت، حيث شاهد مع أفراد العائلة بعد العشاء برنامج المواهب في منغوليا على شاشة التلفزيون.

  • A woman next to the Cuban flag and a portrait of Fidel Castro

    جولة حول العالم: معلم ألماني يزور البلدان الأصلية لطلابه

    كوبا: وداع كاسترو

    بدت البلدة الكوبية الصغيرة حين استيقظ كامان وصديقته لويزا صباح أحد الأيام في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 صامتة وكئيبة على نحو مريب، فاقتربت النادلة وأخبرتهما بصوت مرتعش : الزعيم العظيم فيدل كاسترو قد توفي". فشهد المسافران جنازة كاسترو الرسمية في هافانا.

  • Kammann and Wolff jump in the air in the mountains of Nicaragua

    جولة حول العالم: معلم ألماني يزور البلدان الأصلية لطلابه

    نيكاراغوا: استكشاف بركان

    اقترح ريكاردو من أمريكا الوسطى على معلمه كامان زيارة نيكاراغوا عندما كان يخطط لرحلته، وقال :"إنها بلد آمن"- غير أن الأمور قد تغيرت في الوقت الحالي- آنذاك، نصح ريكاردو معلمه باستكشاف المناظر الطبيعية البركانية المتنوعة مع بحيرات الحمم البركانية، إضافة إلى الغابات الاستوائية، ومزارع البن.

  • Mary Dennis on a road in Cape Coast

    جولة حول العالم: معلم ألماني يزور البلدان الأصلية لطلابه

    كيب كوست-غانا

    وفي كايب كوست على خليج غينيا، انضم كامان إلى ماري دينيس التي كانت تسير عدة كيلومترات لزيارة الأطفال غير القادرين على الذهاب إلى المدرسة بسبب عملهم لمساعدة أسرهم. مع مؤسسة دنيس، تساعد هذه المرأة المتفانية التي تعرف بـ" الأخت ماري" هؤلاء الأطفال على الكفاح من أجل الحصول على الفرص التعليمية وتقدم للغانيين فرصة للهروب من الفقر.

  • McCarthy Bwoy raps in the dump of Toxic City

    جولة حول العالم: معلم ألماني يزور البلدان الأصلية لطلابه

    الراب في أكرا

    وفي العاصمة الغانية أكرا، حُطمت الحواسيب القديمة، والأجهزة الكهربائية الأوروبية وحُرقت للحصول على المعادن الثمينة والمواد الخام الأخرى منها. يعمل كثير من الشباب في ما يسمى المدينة السامة، حيث تصيبهم الأدخنة في تلك المنطقة بالدوار والأذى لعيونهم. هناك، التقى كامان مع مكارثي بوي، مغني الراب الذي تتمحور أغانيه عن الفقر والعوز.

  • Kammann standing next to a train official

    جولة حول العالم: معلم ألماني يزور البلدان الأصلية لطلابه

    منصة القطار في موسكو

    في نهاية جولته، أراد كامان السفر بالقطار من موسكو إلى هامبورغ، عبر بيلاروسيا. ولكن لسوء الحظ، لم يتمكن من الحصول على تأشيرة دخول إلى بيلاروسيا في الوقت المناسب. وفي تلك التجربة، أدرك تماماً المشكلات التي يواجهها طلابه بسبب جوازات السفر ومعاناتهم للحصول على تأشيرات وتصاريح السفر للرحلات. وقال إن حاملي جوازات السفر الألمانية يتمتعون بامتيازات كبيرة.

  • Jan Kammann's class in northeastern China

    جولة حول العالم: معلم ألماني يزور البلدان الأصلية لطلابه

    الصين: صف دراسي من الماضي

    لم تكن جولة كامان حول العالم في عام 2016 تجربته الأولى في الخارج. إذ قبل حصوله على وظيفة التدريس في هامبورغ، كان قد عمل كمدرس لمدة نصف عام في جنوب أفريقيا، وسنتين في شمال شرق الصين (في الصورة من عام 2009). كانت جميعها تجارب حياتية مهمة، حيث شعر بنفسه "عاجز عن الكلام" وبالصدمة الثقافية التي يشعر بها طلابه الدوليين في ألمانيا. أندريا غروناو/ ريم ضوا


مواضيع ذات صلة

Migrants wearing protective facemasks on board of the humanitarian aid boat Ocean Viking, chartered by charity group SOS Mediterranee, prepare to disimbark upon their arrival on July 6, 2020 in the harbour of Porto Empedocle on the island of Sicily, before being transferred to the Italian ferry Moby Zaza for a quarantine period. - Eleven days after making its first Mediterranean rescues since the coronavirus crisis erupted, the humanitarian aid boat Ocean Viking dropped anchor off the Italian island of Sicily on July 6, 2020, poised to disembark the 180 migrants on board. (Photo by Shahzad ABDUL / AFP) (Photo by SHAHZAD ABDUL/AFP via Getty Images)

حكايات من الحدود: "أوشين فايكنغ" أكثر من "قارب كبير" 13.01.2022

تصلنا يوميًا أخبار عمليات الإنقاذ للمهاجرين التي ملأت صفحات الأخبار لكن جميعها تنقل جزءًا واحدًا من القصة.. وعلى متن سفينة الإنقاذ "أوشين فايكينغ" التي تصنع هذه الأخبار يبدو المشهد مختلفًا.. كيف الحياة على متن القارب؟

Schwibbögen aus dem Erzgebirge (Fotos alle Dezember 2021) Der weltgrößte freistehende Schwibbogen in Johanngeorgenstadt

حامل الشموع المقوس.. زينة عيد الميلاد العريقة في ألمانيا 20.12.2021

تشتهر منطقة "ارتسغبيرغه" الجبلية في شرقي ألمانيا بالفن الخشبي والزخرفي، لكن يبدو أن حامل الشموع المقوس يحظى بشعبية خاصة وسط الاستعداد للاحتفال بأعياد الميلاد. وهو من الصناعات التقليدية العريقة في المنطقة.