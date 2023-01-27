 جرح مواطنين إسرائيليين إثر هجوم مسلح جديد | DW الأخبار | DW | 28.01.2023

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DW الأخبار

جرح مواطنين إسرائيليين إثر هجوم مسلح جديد

أصيب إسرائيليان بجروح ٍ في إطلاق نار في القدس الشرقية نفذَه فتىً فلسطيني، الذي أصيب بدوره. ويأتي هذا الهجوم الجديد غداة اعتداءٍ قرب كنيس ٍ في القدس أيضا، أوقع سبعة َ قتلى و ُقُتل منفذه، ما يفاقمُ المخاوفَ من التصعيد رغم الدعوات الدولية للتهدئة.

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