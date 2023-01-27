جرح مواطنين إسرائيليين إثر هجوم مسلح جديد

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
أصيب إسرائيليان بجروح ٍ في إطلاق نار في القدس الشرقية نفذَه فتىً فلسطيني، الذي أصيب بدوره. ويأتي هذا الهجوم الجديد غداة اعتداءٍ قرب كنيس ٍ في القدس أيضا، أوقع سبعة َ قتلى و ُقُتل منفذه، ما يفاقمُ المخاوفَ من التصعيد رغم الدعوات الدولية للتهدئة.
بعد هجوم قرب كنيس يهودي في القدس الشرقية أسفر عن مقتل 7 إسرائيليين برصاص مسلح فلسطيني، أصيب إسرائيليان في هجوم آخر نفذه فتى فلسطيني، وسط اعتقالات وتعزيزات أمنية وتواصل الإدانات الدولية.
لقي سبعة إسرائليين حتفهم، بعد أن أطلق مسلح فلسطيني النار عليهم، أمام كنيس بالقدس الشرقية، حسب الشرطة الإسرائيلية. ودانت واشنطن ذلك، مؤكدة أنه لن يغير في برنامج جولة وزير خارجيتها المرتقبة للمنطقة.
بعد مقتل سبعة إسرائيليين برصاص فلسطيني قرب كنيس يهودي في القدس الشرقية، اعتقلت السلطات الإسرائيلية 42 شخصًا وسط تشديد الإجراءات الأمنية، في حين توالت الإدانات الدولية للهجوم.
تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو برد "قوي وسريع ودقيق" في أعقاب هجومين نفذهما فلسطينيان في القدس الشرقية، فيما حذّر النائب الإسرائيلي المعارض ميكي ليفي من أن ارتفاع منسوب العنف يذكّر بالانتفاضة الفلسطينية الثانية.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول