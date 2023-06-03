جرحى واعتقالات خلال تظاهرة لليسار المتطرّف بشرق ألمانيا

وقعت أعمال شغب خلال مظاهرة في ساحة الكسيس شومان في مدينة لايبزيغ شرقي ألمانيا بعد ظهر اليوم السبت. وشهدت المظاهرة إطلاق ألعاب نارية وحجارة وزجاجات وعبوة حارقة على أفراد الشرطة. وأخلت الشرطة الساحة وطوقت المظاهرة، وقال متحدث باسم الشرطة إن منظم المظاهرة قام بفضها.

وقالت شرطة المدينة في تغريدة اليوم السبت (الثالث من حزيران/ يونيو 2023) "فُتحت تحقيقات بشأن مخالفة النظام العام، والتسبّب بإيذاء جسدي خطير، والاعتداء على عناصر في الشرطة، وإلحاق أضرار بممتلكات، وخرق القانون بمتفجرات". وذكرت أيضا أن ممثلاً لوسائل إعلام أصيب بجروح طفيفة جراء هجوم نفّذه شخص مجهول.

وكانت تظاهرة وقعت الليلة الماضية بمثابة مقدّمة لتجمعات جديدة السبت على الرغم من الحظر الذي فرضه القضاء المحلي. ودعا نشطاء من اليسار المتطرف عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى تجمّع وطني السبت في لايبزيغ، بعدما دانت محكمة دريسدن (بولاية ساكسونيا) الأربعاء الطالبة لينا إي. من لايبزيغ وثلاثة نشطاء آخرين من اليسار المتطرف. وحُكم على النشطاء الأربعة بالسجن لسنوات عدة بتهمة اعتداء بعنف على نازيين جدد وأشخاص يشتبه في أنهم أنصار لليمين المتطرف بين عامي 2018 و2020، في فورزن ولايبتسج وأيزناخ (تورينغن).

أعمال عنف في لايبزيغ بعد الحكم على اليسارية المتطرفة لينا اي

وتجمع نحو 1000 شخص في وقت سابق من اليوم السبت للمشاركة في مظاهرة في لايبزيغ، وكان عدد الذين سجلوا أسماءهم للمشاركة في هذه المظاهرة بلغ 100 شخص. وكانت دعوى استئناف قدمت للمحكمة الدستورية الألمانية ضد حظر مظاهرة "يوم إكس" التي ينظمها اليسار المتطرف في لايبزيغ قد أخفقت في منع التظاهرة.

وأعلن متحدث في كارلسروه أن الدعوى العاجلة المتضمنة شكوى دستورية لم تقبل للفصل فيها اليوم السبت، وبالتالي فهي في حكم العدم بالنسبة للمحكمة. وما تزال قرارات المحكمة الإدارية العليا في ولاية سكسونيا والمحكمة الإدارية في لايبزيغ الصادرة يوم أمس الجمعة، والتي تنص على الحظر القانوني للمظاهرة، سارية المفعول. وقدمت الدعوى العاجلة لمعارضة حظر المظاهرة في كارلسروه صباح اليوم السبت.

واتسم الوضع بالطابع السلمي في أول الأمر في مكان المظاهرة التي صاحبها وجود كبير للشرطة كما كانت هناك مروحية تابعة للشرطة تحلق فوق المكان. ومنعت الشرطة المشاركين من مواصلة السير وطلبت نزع أقنعة الوجه.

وأسفرت الأحداث عن وقوع أضرار مادية في 17 سيارة طوارئ بالإضافة إلى نشوب الحريق في العديد من السيارات الأخرى المملوكة لأشخاص غير مشاركين في المظاهرة. وذكرت الشرطة أن أضرارا وقعت في فرع مصرف وقدرت بـ "مبلغ يتألف من خمسة أرقام كبيرة"، كما أسفرت الأحداث أيضا عن إصابة 23 شرطيا وصحفي.

وتحقق الشرطة في الأحداث بوصفها إخلالا جسيما بالسلم العام، وذكرت الشرطة أنه تم القبض على خمسة أشخاص مشتبه بهم كما تم التحفظ على ثلاثة آخرين. ومنذ توقيفها احتياطيا العام 2020، يحضر شعار "الحرية للينا" بانتظام في احتجاجات اليسار وعلى واجهات مبانٍ، وفقًا لصحف ألمانية.

ع.أ.ج/ ص ش (أ ف ب، د ب ا)