 جرحى في هجوم في تل أبيب وأوستن يدعو لتخفيف حدة التوتر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.03.2023

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أخبار

جرحى في هجوم في تل أبيب وأوستن يدعو لتخفيف حدة التوتر

في هجوم وصفه نتنياهو بـ"هجوم إرهابي في قلب تل أبيب"، أصيب عدة أشخاص بعضهم حالته خطيرة. وقد قتلت الشرطة الإسرائيلية المهاجم المنتمي لحماس. فيما حذر وزير الدفاع الأمريكي من الأعمال التي قد تؤدي لمزيد من انعدام الأمن.

إطلاق نار في تل أبيب أسفر عن وقوع عدة إصابات فيما قتلت الشرطة المسلح (9/3/2023).

إطلاق نار في تل أبيب أسفر عن وقوع عدة إصابات فيما قتلت الشرطة المسلح (9/3/2023).

 قال مسؤولون إن مهاجما فتح النار في وسط تل أبيب مساء اليوم الخميس (التاسع من مارس/آذار 2023)، فأصاب ثلاثة أشخاص قبل أن تقتله الشرطة الإسرائيلية. وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها تعتبر إطلاق النار عملية "هجوم إرهابي". 

وهرع عدد كبير من أفراد الشرطة والمسعفين إلى شارع ديزنغوف في قلب المدينة الإسرائيلية حيث نفذ المسلح الهجوم. وأظهر تصوير لرويترز أن مطعما على جانب الشارع خلا من الرواد بعد أن فروا على ما يبدو من مكان الحادث بينما كانوا يتناولون طعامهم.
وجاء في بيان للشرطة أن "أفراد الشرطة حيّدوا المشتبه به". وأضاف أن ثلاثة أشخاص أُصيبوا بجراح وحالة أحدهم خطيرة.

مختارات

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 39 متظاهرا شاركوا في احتجاجات على تشريعات تدفع بها حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية. وخرج آلاف الإسرائيليين مجددا في تظاهرات للاحتجاج على الإجراءات التي من شأنها الحد من سلطة القضاء.

أدان وزراء خارجية 6 دول أوروبية هجمات فلسطينية تسببت في في مقتل إسرائيليين، كما أدانوا العنف العشوائي الذي يمارسه مستوطنون إسرائيليون ضد مدنيين فلسطينيين، مؤكدين على ضرورة محاسبة مرتكبي كل هذه الأعمال قضائيا.

أعلنت مصادر فلسطينية مقتل ثلاثة فلسطينيين في اشتباك مع القوات الإسرائيلية التي قالت إن ذلك وقع في تبادل لإطلاق النار خلال عملية لتوقيف مطلوبين. التطورات الميدانية تثير قلق واشنطن التي بدأ وزير دفاعها زيارة لإسرائيل.

دعت الحكومة الألمانية إلى "تجنب تصعيد الوضع المتوتر" في الضفة الغربية بعد هجوم مستوطنين إسرائيليين على قرية انتقاما لمقتل اثنين منهما. من جانبها دعت فرنسا "جميع الأطراف إلى تجنب تأجيج العنف والمساهمة في وقف التصعيد".

وقال مدير منظمة الإغاثة "نجمة داود الحمراء" إيلي بين في تصريح لتلفزيون "كان" العام "قمنا بإجلاء ثلاثة مصابين بأعيرة نارية أحدهم في حالة حرجة وآخر في حالة خطرة وواحد إصابته طفيفة". 

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يقوم حاليا بزيارة إلى روما، إطلاق النار بأنه "هجوم إرهابي في قلب تل أبيب". وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى، وقال: "نعزز قوات الأمن والشرطة التي تقاتل الإرهابيين هذه الليلة وكل ليلة..."

 وأعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أنه تم "القضاء" على المسلح الذي أطلق النار مساء الخميس في تل أبيب.
 وقال بن غفير في بيان صادر عن مكتبه "هجوم خطير في تل أبيب... أهنئ الشرطي الذي قام بعمل شجاع بالقضاء على الإرهابي الخسيس وأنقذ العديد من الأرواح".

يذكر أن شارع ديزنغوف في وسط تل أبيب شهد في أبريل/ نيسان 2022 هجوما نفذه فلسطيني وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وأعلنت حركة حماس أن منفذ إطلاق النار في تل أبيب مساء الخميس من أعضائها.

وحركة "حماس" هي مجموعة مسلحة إسلاموية فلسطينية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعض الدول العربية على أنها منظمة إرهابية. كما تصنف حركة "الجهاد الإسلامي" على أنها منظمة إرهابية أيضا، وهناك دلالات على تبعيتها لإيران.

هجوم في تل أبيب يسفر عن إصابة ثلاثة ومقتل المهاجم (9/3/2023)

وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد حادث إطلاق النار في تل أبيب مساء اليوم الخميس بأنه "مساء صعب في تل أبيب، يجب التعامل مع الإرهاب بقسوة ودون تردد".

أوستن في إسرائيل وسط مظاهرات ضد الحكومة

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد طالب قبل وقوع الهجوم المسؤولين الإسرائيليين اليوم الخميس باتخاذ خطوات لتخفيف حدة التوتر في الضفة الغربية في غمرة قلق متزايد في واشنطن من احتمال أن يصرف الوضع الحالي الحلفاء عن جهود التصدي لإيران.

وهبطت طائرة أوستن، الذي يقوم بجولة في المنطقة، في مطار بن غوريون في زيارة أُعيد ترتيب جدولها على عجل بسبب تصاعد الاحتجاجات في الشوارع على خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإجراء تغييرات في النظام القضائي.

وكان من المقرر أن يصل أوستن في الأصل أمس الأربعاء ويقضي ليلته في تل أبيب حيث مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية. لكن تم تغيير الخطط بسبب القلق من اضطرابات حركة المرور نتيجة الاحتجاجات المناهضة لنتنياهو.

وقبل وصول أوستن إلى إسرائيل بساعات قتلت القوات الإسرائيلية ثلاثة مسلحين من حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، وهي من المناطق التي تشهد تصاعدا في أعمال العنف.
وجاء وصول أوستن إلى إسرائيل بالتزامن أيضا مع تظاهرات واسعة ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. وأغلق آلاف الإسرائيليين الطرق المؤدية إلى مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب في يوم "مقاومة الديكتاتورية" في إطار احتجاجاتهم المتواصلة ضد مشروع الحكومة المثير للجدل بشأن إصلاح القضاء.

وقال أوستن للصحفيين بعد اجتماعه مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت "الولايات المتحدة (لا تزال) تعارض بشدة أي تصرفات قد تؤدي إلى مزيد من انعدام الأمن بما يشمل توسعة المستوطنات والخطاب الاستفزازي". وأضاف "إننا منزعجون على الأخص من عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين"، مؤكدا أن واشنطن "ملتزمة بشدة بأمن دولة إسرائيل" وموضحا أن مناقشاته كانت صريحة وصادقة. وقال أوستن "نجتمع اليوم في زمن توترات لذلك أجرينا مناقشة صريحة وصريحة جدا بين أصدقاء حول الحاجة إلى تهدئة وتخفيف التوترات واستعادة الهدوء خاصة قبل عيد الفصح ورمضان". 

أرشيف: وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في زيارة سابقة لإسرائيل

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يطالب المسؤولين الإسرائيليين باتخاذ خطوات لتخفيف حدة التوتر في الضفة الغربية.

واجتمع أوستن مع نتنياهو بالمطار في وقت سابق لأكثر من ساعة. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان عن الاجتماع إن أوستن دعا إلى اتخاذ "خطوات فورية لوقف تصعيد العنف والعمل على تحقيق سلام عادل ودائم".

والولايات المتحدة هي أقرب حليف لإسرائيل وتشعر الدولتان بقلق متزايد بشأن الأنشطة العسكرية الإيرانية في المنطقة وبرنامجها النووي. وركزت مباحثات أوستن مع جالانت جزئيا على إيران لكن العنف المتزايد في الضفة الغربية ألقى بظلاله على الاجتماع.

"توترات الضفة تقلل من التركيز على إيران"

وأكد غالانت موقف إسرائيل الراسخ بأنه لا يتعين السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية وأن إسرائيل يجب أن "تكون مستعدة لكل الاحتمالات". وقال مسؤول دفاعي أمريكي كبير طلب عدم نشر اسمه إن انشغال إسرائيل بالضفة الغربية "ينال من قدرتنا على التركيز على التهديد الاستراتيجي الحالي، وهو التقدم النووي الخطير لإيران واستمرار السياسة العدوانية إقليميا ودوليا".

وقبل هجوم تل أبيب مساء الخميس ارتفع عدد القتلى الفلسطينين إلى 75 من بالغين وأطفال ومقاتلين ومدنيين منذ بداية العام. وقُتل خلال الفترة نفسها 13 بالغاً وطفلاً إسرائيلياً، بينهم عدد من أفراد قوات الأمن والمدنيين، إضافة إلى امرأة أوكرانية، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر رسمية من الجانبين.
ع.ش/ ص.ش (رويترز، أ ف ب)

  • Gründung des Staates Israel 1948 Premierminister Ben-Gurion (picture-alliance/dpa)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    "انتصار الأمل"

    في الـ 14 من أيار/مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. ومما قاله بن غوريون آنذاك: "لم يفقد الشعب اليهودي الأمل مطلقاً. ولم تنقطع صلواته للحرية وللعودة إلى وطنه. واليوم عاد اليهود إلى وطنهم الأصلي. وصار لهم دولة خاصة بهم".

  • Archivbild vom israelischen Flagge vor den Vereinigten Nationen 1948 (Getty Images/AFP)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انتصار دبلوماسي

    بعد ذلك مباشرة تم في نيويورك رفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة. وبالنسبة للإسرائيليين شكل ذلك خطوة إضافية نحو الأمن والحرية. وأخيراً أصبح لهم دولة معترف بها دولياً.

  • Timeline 2er Weltkrieg Auschwitz wird befreit (picture-alliance/dpa/akg-images)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الساعة المظلمة

    يمكن قراءة أهمية تأسيس دولة إسرائيل على خلفية الهولوكوست. فالنازيون قتلوا خلال الحرب العالمية الثانية ستة ملايين يهودي. الصورة لمعتقلين في معسكر أوسشفيتس.

  • Israel Unabhängigkeitskrieg1948 flüchtende Palästinenser (picture-alliance/CPA Media)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    "النكبة" ـ الكارثة

    يحيي الفلسطينيون يوم تأسيس دولة إسرائيل كيوم "نكبة" بالنسبة لهم؛ إذ توجب على نحو 700.000 فلسطيني مغادرة أراضيهم. وعليه فإن تأسيس دولة إسرائيل هو بداية ما يسمى "صراع الشرق الأوسط" الذي لم يتم حله حتى بعد مرور 70 عاماً عليه.

  • Bildergalerie Ausstellung Ihr glücklichen Augen (Photo House Pri-Or, Tel Aviv)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    العمل من أجل المستقبل

    الطريق السريع رقم 2 تربط بين مدينتي تل أبيب ونتانيا وتوثق كذلك لإرادة انبعاث الدولة الفتية. وتم تدشين الطريق في 1950 من قبل وزيرة العمل الإسرائيلية غولدا مايير التي فرضت على البلاد بعد توليها رئاسة الحكومة نهج تحديث اقتصادي واجتماعي صارم.

  • Kinder im Kibbuz ca. 1950 (G. Pickow/Three Lions/Hulton Archive/Getty Images)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    كيبوتس

    الكيبوتسات هي تجمعات سكنية تعاونية تم إشادتها في كل أنحاء إسرائيل، ولاسيما في السنوات الأولى بعد تأسيس الدولة. وفيها طبق اليهود العلمانيون وأيضاً من ذوي التوجهات الاشتراكية تصوراتهم حول المجتمع.

  • Sechstagekrieg - israelische Panzer in den Golanhöhen - Syrien (Imago/Keystone)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الدولة الحصينة

    استمرت التوترات مع الجيران العرب. وفي 1967 أدت تلك التوترات إلى "حرب الأيام الستة" التي انتصرت فيها إسرائيل على مصر والأردن وسوريا ولبنان، التي كانت مدعومة أيضا من وحدات سعودية ويمنية أقل. وفي الوقت نفسه بسطت إسرائيل سيطرتها على القدس الشرقية والضفة الغربية ـ وكان ذلك بداية توترات وحروباً إضافية في المنطقة.

  • Olympia Attentat von München 1972 (dapd)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انتصار وموت

    في الألعاب الأولمبية في 1972 بميونيخ أحرز السباح اليهودي الأمريكي مارك شبيتس سبعة أرقام قياسية عالمية. وفي منتصف الدورة الأولمبية اقتحم إرهابيون فلسطينيون القرية الأولمبية واحتجزوا الرياضيين الإسرائيليين كرهائن. وانتهت محاولة تحريرهم من قبل الشرطة الألمانية بكارثة: إذ قتل الإرهابيون الرياضيين الإسرائيلين المحتجزين.

  • Symbolbild Israel Siedlungen im Westjordanland (picture-alliance/newscom/D. Hill)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    مستوطنات في أرض العدو

    سياسة الاستيطان الإسرائيلية عامل تسخين دائم للنزاع مع الفلسطينيين. وتتهم سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية إسرائيل بمنع قيام دولة فلسطينية مستقبلية من خلال بناء مزيد من المستوطنات. وحتى الأمم المتحدة تشجب بناء المستوطنات، إلا أن إسرائيل إلى يومنا هذا لا تعبأ بذلك.

  • Gazastreifen Erste Intifada 1987 (picture-alliance/AFP/E. Baitel)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    غضب وكراهية وحجارة

    في شتاء 1987 احتج الفلسطينيون ضد الحكم الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. وتفجرت الاحتجاجات في مدينة غزة وانتقلت بسرعة إلى القدس الشرقية والضفة الغربية. واستمرت تلك الانتفاضة على مدار سنوات وانتهت بتوقيع اتفاقيات أوسلو في 1993.

  • USA Weißes Haus Unterzeichnung von Oslo 1 Präsident Bill Clinton (M) Israels Premierminister Yitzhak Rabin und PLO Vorsitzender Jassir Arafat (picture-alliance/CPA Media )

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    وأخيراً السلام؟

    بوساطة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون باشر رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين والزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في 1993 محادثات سلام. وانتهت هذه المفاوضات بتوقيع "اتفاقية أوسلو" وبالاعتراف المتبادل.

  • Israel 1995 - Premierminister Peres (Getty Images/AFP/J. Delay)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    كرسي فارغ

    اغتال طالب حقوق متطرف إسحاق رابين في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 1995. نسف الاغتيال عملية السلام وكشف الانقسام السياسي داخل المجتمع الإسرائيلي؛ فقد زادت الفجوة بين اليهود المعتدلين والمتطرفين، وكذلك بين العلمانيين والأصوليين. الصورة تظهر رئيس الوزراء السابق شيمون بيريس بجانب الكرسي الفارغ لسلفه.

  • Altbundespräsident Johannes Rau gestorben Johannes Rau (picture-alliance/dpa)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    محاولة قول ما لا يمكن قوله

    الإبادة الجماعية بحق اليهود تؤثر إلى يومنا هذا على العلاقات الألمانية الإسرائيلية. وفي شباط/فبراير 2000 كان الرئيس الألماني الأسبق يوهانس راو أول رئيس ألماني يلقي كلمة باللغة الألمانية أمام الكنسيت. طلب راو العفو من أجل صالح الأبناء والأحفاد.

  • Israel Mauerbau 2002 (picture-alliance/dpa/dpaweb/S. Nackstrand)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الجدار الإسرائيلي

    سياسة الاستيطان الإسرائيلية وراء تسخين المواجهة مع الفلسطينيين. وفي عام 2002 شيدت إسرائيل جداراً يبلغ طوله 107 كيلومتراً في الضفة الغربية. ورغم أن الجدار قلل من أعمال العنف، إلا أنه لم يحل المشاكل السياسية للنزاع المستمر منذ 70 عاماً بين الشعبين.

  • Israel Besuch Außenminister Maas in Yad Vashem (picture-alliance/dpa/I. Yefimovich)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انحناء أمام الموتى

    وزير الخارجية الألماني الجديد هايكو ماس يسير بخطى ثابتة على تقليد التقارب الألماني الإسرائيلي. وقادته رحلته الخارجية الأولى كوزير للخارجية إلى إسرائيل. وفي آذار/مارس 2018 وضع ماس إكليلاً من الورود على النصب التذكاري ياد فاشيم إجلالاً لضحايا الهولوكوست.