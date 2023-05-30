جرحى في صفوف قوة حفظ السلام شمال كوسوفو

برلين قلقة وبروكسل تدعو كوسوفو وصربيا لنزع فتيل التوتر

دعا الاتحاد الأوروبي كوسوفو وصربيا إلى محادثات لنزع فتيل الأزمة بينهما، فيما قالت برلين إنها تراقب بقلق التوترات على الحدود، مشيرة إلى أن المستشار شولتس يحاول إجراء اتصالات مع رئيسي حكومتي البلدين من أجل نزع فتيل الخلاف.