جرحى في صفوف قوة حفظ السلام شمال كوسوفو

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نظم الصرب في شمال كوسوفو احتجاجات مجددا اليوم، بعد يوم واحد من اندلاع اشتباكات عنيفة بين مسلحي الصرب وقوات حفظ السلام الدولية (كفور) بقيادة حلف شمال الأطلسي (ناتو).
"لدينا الكثير من العنف في أوروبا بالفعل اليوم. لا نتحمل اندلاع صراع آخر". بهذه الكلمات دعا الاتحاد الأوروبي على لسان ممثله الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية إلى خفض التوترات واستعادة الهدوء في شمال كوسوفو.
التوترات في شمالي كوسوفو تتصاعد. الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدعوان إلى التهدئة، فيما أعلنت موسكو عن دعمها لصربيا في هذا النزاع، عقب زيارة الرئيس الصربي للحدود رفقة رئيس أركان الجيش.
دعا الاتحاد الأوروبي كوسوفو وصربيا إلى محادثات لنزع فتيل الأزمة بينهما، فيما قالت برلين إنها تراقب بقلق التوترات على الحدود، مشيرة إلى أن المستشار شولتس يحاول إجراء اتصالات مع رئيسي حكومتي البلدين من أجل نزع فتيل الخلاف.
على ضوء التوترات الأخيرة بين كوسوفو وصربيا، يحذر الخبير في شؤون منطقة البلقان، كونراد كليفينغ في حوار مع DW، من تكرار نفس الأخطاء التي ارتكبت في الأزمة الأوكرانية ويدعو إلى ضم كوسوفو لحلف الناتو.
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