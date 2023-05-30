 جرحى في صفوف قوة حفظ السلام شمال كوسوفو | DW الأخبار | DW | 30.05.2023

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DW الأخبار

جرحى في صفوف قوة حفظ السلام شمال كوسوفو

نظم الصرب في شمال كوسوفو احتجاجات مجددا اليوم، بعد يوم واحد من اندلاع اشتباكات عنيفة بين مسلحي الصرب وقوات حفظ السلام الدولية (كفور) بقيادة حلف شمال الأطلسي (ناتو).

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"لدينا الكثير من العنف في أوروبا بالفعل اليوم. لا نتحمل اندلاع صراع آخر". بهذه الكلمات دعا الاتحاد الأوروبي على لسان ممثله الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية إلى خفض التوترات واستعادة الهدوء في شمال كوسوفو.

In this photo provided by the Serbian Defense Ministry Press Service, Serbian army self-propelled 155 mm gun-howitzers are seen on position near administrative line with Kosovo, south Serbia, Monday, Dec. 26, 2022. Kosovo remains a potential flashpoint in the Balkans years after the 1998-99 war that ended with NATO intervention. Serbia doesn't recognize the 2008 declaration of independence of its former province, while Western efforts to mediate a solution so far have failed. (Serbian Defense Ministry Press Service via AP)

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Deputy Secretary General of NATO, Mircea Geoană in a meeting with the President of Kosovo Vjosa Osmani in Pristina Kosovo

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