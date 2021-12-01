 جرحى في انفجار قنبلة من الحرب العالمية الثانية في ميونيخ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.12.2021

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أخبار

جرحى في انفجار قنبلة من الحرب العالمية الثانية في ميونيخ

انفجار في موقع بناء قرب محطة القطارات الرئيسية في مدينة ميونيخ جنوبي ألمانيا يوقع أربعة جرحى، حالة أحدهم خطير. الانفجار سببه اصطدام آلة حفر بقنبلة غير منفجرة من بقايا الحرب العالمية الثانية.

وزير داخلية ولاية بافاريا قال إن السلطات ستجري تحقيقاً حول سبب عدم اكتشاف القنبلة قبل البدء بالعمل في موقع البناء

وزير داخلية ولاية بافاريا قال إن السلطات ستجري تحقيقاً حول سبب عدم اكتشاف القنبلة قبل البدء بالعمل في موقع البناء

أصيب عدة أشخاص جراء انفجار قنبلة من بقايا الحرب العالمية الثانية على خط السكة الحديدية المؤدي إلى المحطة الرئيسية في ميونيخ جنوبي ألمانيا.

وأعلنت الشرطة أن الانفجار وقع الأربعاء (الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2021) في موقع بناء تابع لشركة السكك الحديدية "دويتشه بان". وأفادت قوات الإطفاء بأن الانفجار أسفر عن أربع إصابات، ثلاث منها طفيفة وواحدة خطيرة.

وتم إيقاف حركة القطارات من وإلى محطة السكك الحديدية الرئيسية في ميونيخ عقب الانفجار لعدة ساعات، وهرع خبراء تابعون لهيئة التخلص من الذخائر إلى موقع الحادث. كما توجه وزير داخلية ولاية بافاريا، يوآخيم هيرمان، إلى مكان الحادث للاطلاع على الموقف، حيث علم أن معدات الحفر في الموقع اصطدمت بقنبلة تزن 250 كيلوغراماً ظهر اليوم.

وقال هيرمان إن تحقيقاً سيجري لمعرفة سبب عدم اكتشاف القنبلة قبل البدء في أعمال الحفر، حيث درجت العادة على البحث بشكل دقيق ومنتظم في أماكن البناء في قلب مدينة ميونيخ لاستيضاح ما إذا كانت هناك قنابل غير منفجرة من فترة الحرب العالمية الثانية.

وانفجرت القنبلة في موقع بناء الخط الرئيسي الثاني لقطار المدينة "إس بان"، وهو واحد من المشاريع الكبيرة في ميونيخ. وعلى الفور تم إيقاف القطارات على الخط الرئيسي وتم إخلاء بعضها. كما توقفت أيضاً حركة القطارات السريعة عند المحطة التالية أو لم تخرج من المحطة الرئيسية.

وعادت حركة القطارات مرة أخرى للعمل بشكل بطيء في وقت لاحق من بعد ظهر اليوم بعد مرور حوالي ساعتين ونصف الساعة على الانفجار. لكن الخط الرئيسي لقطارات "إس بان" ظل مغلقاً حتى إشعار آخر، وفقاً لما صرح به متحدث باسم شركة السكك الحديدية.

وتوجهت قوة كبيرة من الشرطة وقوات الإطفاء إلى موقع الحادث ظهر اليوم، وذكرت الشرطة أنه كان هناك صوت انفجار مدو أعقبه عمود من الدخان. وأضاف متحدث باسم قوات الإطفاء: "نحن بصدد الاعتناء بالناس".

وتوجهت العديد من سيارات الإطفاء ومعها 50 فرداً إلى موقع الحادث. كما حلقت مروحية تابعة للشرطة الاتحادية فوق المنطقة.

ي.أ/ أ.ح (د ب أ)

  • The site of the bomb find

    إخلاء الآلاف في برلين بسبب قنبلة من الحرب العالمية الثانية

    تم اكتشاف وجود القنبلة البريطانية، التي تبلغ زنتها 500 كيلوغراماً، أثناء أعمال بناء في منطقة (برلين ميته) يوم 18 نيسان/ أبريل. وقالت الشرطة إن القنبلة كانت في حالة آمنة ولا تسبب أي خطر مباشر، غير أنه كان لا بد من إخلاء جميع المباني، التي تقع على بعد 800 متراً من الموقع لعدة ساعات كإجراء احترازي، بينما يتم إبطال مفعول القنبلة يوم الجمعة 20 نيسان/ أبريل، مما أدى إلى إزعاج آلاف الأشخاص.

  • Poice officers outside Berlin's main station (Reuters/A. Schmidt)

    إخلاء الآلاف في برلين بسبب قنبلة من الحرب العالمية الثانية

    وعلى الرغم أن من الشائع العثور على قنابل في ألمانيا، غير أن موقع هذه القنبلة تطلب الحذر. مراسلة DW قالت: "هذا أمر شائع في برلين. من الواضح أن هناك الكثير من القنابل غير المنفجرة هنا ... ولكن ليس بهذا القرب من مركز المدينة، نحن على بعد 300-400 متراً من محطة القطار الرئيسية. ستكون المحطة مغلقة بالكامل، وستحول كل القطارات مسارها".

  • Train times in Berlin (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

    إخلاء الآلاف في برلين بسبب قنبلة من الحرب العالمية الثانية

    تقع محطة القطارات الرئيسية في برلين داخل منطقة الإخلاء، مما تسبب في حدوث ارتباك كبير في حركة المرور في مركز المدينة. شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" قالت إن القطارات لن تتوقف في المحطة من الساعة العاشرة صباحاً، كما ستتوقف حركة السكك الحديدية بالكامل من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر. يستخدم المحطة حوالي 300 ألف مسافر يومياً.

  • German firefighters in Berlin (Reuters/A. Schmidt)

    إخلاء الآلاف في برلين بسبب قنبلة من الحرب العالمية الثانية

    سقط خلال الحرب العالمية الثانية أكثر من مليون طن من القنابل في ألمانيا، ويعتقد أن أكثر من عُشرها ما يزال مدفوناً تحت الأرض ولم ينفجر. قال خبير قنابل في الموقع في برلين لـDW إن هذه الأنواع من القنابل كانت مستقرة في الغالب أثناء ثباتها، غير أنها قد تصبح غير آمنة في حال تحركت، الأمر الذي يدفع السلطات إلى عدم المخاطرة أثناء التخلص من القنابل.

  • Experts defuse the bomb

    إخلاء الآلاف في برلين بسبب قنبلة من الحرب العالمية الثانية

    نشرت الشرطة فيديو على حسابها في "تويتر" يظهر فيه ضباط يصعدون سلالم مبنى سكني مع توضيح: "لم نحضر لخدمة الغرف أو لتقديم وجبة الإفطار في السرير، ولكن هذا نداء إيقاظ شخصي ... يجب على السكان مغادرة منازلهم بسبب وجود قنبلة من الحرب العالمية يجرى نزعها". لويزا رايت/ ريم ضوا