جرحى في انفجار قنبلة من الحرب العالمية الثانية في ميونيخ

أصيب عدة أشخاص جراء انفجار قنبلة من بقايا الحرب العالمية الثانية على خط السكة الحديدية المؤدي إلى المحطة الرئيسية في ميونيخ جنوبي ألمانيا.

وأعلنت الشرطة أن الانفجار وقع الأربعاء (الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2021) في موقع بناء تابع لشركة السكك الحديدية "دويتشه بان". وأفادت قوات الإطفاء بأن الانفجار أسفر عن أربع إصابات، ثلاث منها طفيفة وواحدة خطيرة.

وتم إيقاف حركة القطارات من وإلى محطة السكك الحديدية الرئيسية في ميونيخ عقب الانفجار لعدة ساعات، وهرع خبراء تابعون لهيئة التخلص من الذخائر إلى موقع الحادث. كما توجه وزير داخلية ولاية بافاريا، يوآخيم هيرمان، إلى مكان الحادث للاطلاع على الموقف، حيث علم أن معدات الحفر في الموقع اصطدمت بقنبلة تزن 250 كيلوغراماً ظهر اليوم.

وقال هيرمان إن تحقيقاً سيجري لمعرفة سبب عدم اكتشاف القنبلة قبل البدء في أعمال الحفر، حيث درجت العادة على البحث بشكل دقيق ومنتظم في أماكن البناء في قلب مدينة ميونيخ لاستيضاح ما إذا كانت هناك قنابل غير منفجرة من فترة الحرب العالمية الثانية.

وانفجرت القنبلة في موقع بناء الخط الرئيسي الثاني لقطار المدينة "إس بان"، وهو واحد من المشاريع الكبيرة في ميونيخ. وعلى الفور تم إيقاف القطارات على الخط الرئيسي وتم إخلاء بعضها. كما توقفت أيضاً حركة القطارات السريعة عند المحطة التالية أو لم تخرج من المحطة الرئيسية.

وعادت حركة القطارات مرة أخرى للعمل بشكل بطيء في وقت لاحق من بعد ظهر اليوم بعد مرور حوالي ساعتين ونصف الساعة على الانفجار. لكن الخط الرئيسي لقطارات "إس بان" ظل مغلقاً حتى إشعار آخر، وفقاً لما صرح به متحدث باسم شركة السكك الحديدية.

وتوجهت قوة كبيرة من الشرطة وقوات الإطفاء إلى موقع الحادث ظهر اليوم، وذكرت الشرطة أنه كان هناك صوت انفجار مدو أعقبه عمود من الدخان. وأضاف متحدث باسم قوات الإطفاء: "نحن بصدد الاعتناء بالناس".

وتوجهت العديد من سيارات الإطفاء ومعها 50 فرداً إلى موقع الحادث. كما حلقت مروحية تابعة للشرطة الاتحادية فوق المنطقة.

ي.أ/ أ.ح (د ب أ)