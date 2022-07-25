 جرارات ذاتية القيادة تسهم في الحرث والزارعة | DW الأخبار | DW | 27.01.2023

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جرارات ذاتية القيادة تسهم في الحرث والزارعة

الات وجرارات ذاتية القيادة ستتولى مهامها في الحقول في المستقبل القريب.

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