جرارات ذاتية القيادة تسهم في الحرث والزارعة

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الات وجرارات ذاتية القيادة ستتولى مهامها في الحقول في المستقبل القريب.
أصبحت التربية الكثيفة للحيوانات شائعة في القطاع الزراعي الحديث. عبر ثلاثة منظورات شديدة الاختلاف، يرسم الفيلم الوثائقي صورة مذهلة ومخيفة في الوقت نفسه للوضع اليوم.
مزارعو بن مبتكرون يفتحون آفاقا جديدة في عالم إنتاج القهوة. إنهم يطورون طرقا صديقة للمناخ تضمن المزيد من التنوع البيولوجي في الحقول والمزارع والغابات وتضمن للمزارعين دخلاً جيدًا.
مرت سنوات على نهاية حرب "داعش" ولا يزال العديد من النازحين ممن يعيشون في المخيمات في العراق يرفضون العودة إلى ديارهم بسبب حقول الألغام والمتفجرات التي تشكل خطرا على حياتهم وحياة ذويهم ويعيق جهود إعادة الإعمار في العراق.
في ظل الحرب المستمرة في اليمن يطارد شبح الألغام الناس حتى قرب بيوتهم، حيث تحولت مساحات واسعة من البلاد إلى حقول ألغام فتكت بالآلاف أو بترت أطرافهم. والمشكلة لم تنته عند هذا الحد، بل ستبقى تهدد حياة الناس لسنوات طويلة.
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