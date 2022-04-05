جرائم حرب مروعة في بوتشا

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يلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام مجلس الأمن الدولي كلمة عبر الفيديو بعد الصدمة العالمية التي شكلها العثور على عدد كبير من الجثث في مدينة بوتشا الأوكرانية حيث تتهم كييف الروس بارتكاب مجزرة.
زار الرئيس زيلينسكي مدينة بوتشا التي غادرتها القوات الروسية مخلفة وراءها دماراً هائلاً وعشرات الجثث قيل إنها لمدنيين قتلهم الجيش الروسي وهو ما نفاه الكرملين. زيلينسكي قال إن العالم سيعترف بأن ما حدث "إبادة جماعية".
بعد العثور على نحو 340 جثة عقب "مذبحة" في بلدة بوتشا قرب كييف، تعالت أصوات مسؤولين أوروبيين لمحاسبة روسيا على "جرائم الحرب" و"الإبادة الجماعية المحتملة"، في وقت تنفي فيه موسكو مسؤوليتها.
طالب الرئيس الأوكراني بكلمة عبر الفيديو مجلس الأمن بمحاسبة روسيا وبالتحرك الفوري لمواجهة "جرائم الحرب" في بوتشا، التي قررت الأمم المتحدة عزمها تكليف خبراء حقوق إنسان بإجراء تحقيق في مقتل مئات من المدنيين في البلدة.
بعد العثور على مقابر جماعية في مدينة بوتشا الأوكرانية بعد انسحاب القوات الروسية منها تعالت الأصوات المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. فهل بالإمكان محاكمة بوتين أمام الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب؟
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