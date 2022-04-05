جرائم حرب مروعة في بوتشا

غضب أوروبي عارم من جرائم "إبادة جماعية" روسية في بوتشا

بعد العثور على نحو 340 جثة عقب "مذبحة" في بلدة بوتشا قرب كييف، تعالت أصوات مسؤولين أوروبيين لمحاسبة روسيا على "جرائم الحرب" و"الإبادة الجماعية المحتملة"، في وقت تنفي فيه موسكو مسؤوليتها.