 جرائم حرب مروعة في بوتشا | DW الأخبار | DW | 05.04.2022

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DW الأخبار

جرائم حرب مروعة في بوتشا

يلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام مجلس الأمن الدولي كلمة عبر الفيديو بعد الصدمة العالمية التي شكلها العثور على عدد كبير من الجثث في مدينة بوتشا الأوكرانية حيث تتهم كييف الروس بارتكاب مجزرة.

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أوكرانيا تتهم روسيا بارتكاب مجزرة متعمدة في بوتشا وروسيا تنفي

أوكرانيا تتهم روسيا بارتكاب "مجزرة متعمدة" في بوتشا 04.04.2022

كشفت تقارير إعلامية أن ما يسمى ب مجموعة فاغنر تشارك في المعارك في أوكرانيا، لدعم الانفصاليين والمصالح الروسية.

تقارير: مجموعة فاغنر الروسية تقاتل في أوكرانيا 31.03.2022

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هل يعتبر النفط الإيراني بديلاً للنفط الروسي؟ 05.04.2022

منذ غزو روسيا لأوكرانيا قبل نحو أربعين يومًا نزح أكثر من نصف الأطفال في أوكرانيا البالغ عددهم 7,5 مليون طفل.

الحرب شرّدت ملايين الأطفال في أوكرانيا 05.04.2022

تناشد جمهورية مولدافيا الدول الغربية لمساعدتها في التغلب على مشكلة تدفق اللاجئين من أوكرانيا المجاورة.

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BUCHA, KYIV PROVINCE, UKRAINE, APRIL 04: Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy accompanied by Ukrainian soldiers visits the town of Bucha, after it was liberated from Russian Army, in Bucha, Ukraine on April 04, 2022. Metin Aktas / Anadolu Agency

زيلينكسي من بوتشا: العالم سيعترف بأن ما حدث إبادة جماعية 04.04.2022

زار الرئيس زيلينسكي مدينة بوتشا التي غادرتها القوات الروسية مخلفة وراءها دماراً هائلاً وعشرات الجثث قيل إنها لمدنيين قتلهم الجيش الروسي وهو ما نفاه الكرملين. زيلينسكي قال إن العالم سيعترف بأن ما حدث "إبادة جماعية".

A journalist takes video of a mass grave in Bucha, on the outskirts of Kyiv, Ukraine, Sunday, April 3, 2022. (AP Photo/Rodrigo Abd)

غضب أوروبي عارم من جرائم "إبادة جماعية" روسية في بوتشا 04.04.2022

بعد العثور على نحو 340 جثة عقب "مذبحة" في بلدة بوتشا قرب كييف، تعالت أصوات مسؤولين أوروبيين لمحاسبة روسيا على "جرائم الحرب" و"الإبادة الجماعية المحتملة"، في وقت تنفي فيه موسكو مسؤوليتها.

NEW YORK, NEW YORK - APRIL 05: Ukrainian President Volodymyr Zelensky addresses the United Nations (UN) Security Council via video link on April 05, 2022 in New York City. The Security Council session was called to consider Ukrainian allegations of mass murder of civilians in the town of Bucha by Russian soldiers. Hundreds of bodies, some bound and shot at close range, were discovered in the town northwest of Kyiv after Russian soldiers left. Spencer Platt/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

زيلينسكي يدعو إلى طرد روسيا من مجلس الأمن الدولي 05.04.2022

طالب الرئيس الأوكراني بكلمة عبر الفيديو مجلس الأمن بمحاسبة روسيا وبالتحرك الفوري لمواجهة "جرائم الحرب" في بوتشا، التي قررت الأمم المتحدة عزمها تكليف خبراء حقوق إنسان بإجراء تحقيق في مقتل مئات من المدنيين في البلدة.

In this video grab taken from a handout footage made available on the official web site of the Russian President (kremlin.ru) Russian President Vladimir Putin addresses the nation at the Kremlin in Moscow early on February 24, 2022. - Russian President Vladimir Putin announced a military operation in Ukraine on February 24 and called on soldiers there to lay down their arms, defying Western outrage and global appeals not to launch a war. (Photo by Handout / KREMLIN.RU / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / KREMLIN.RU / handout - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS --- NO ARCHIVE ---

كيف يمكن محاكمة بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا؟ 03.04.2022

بعد العثور على مقابر جماعية في مدينة بوتشا الأوكرانية بعد انسحاب القوات الروسية منها تعالت الأصوات المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. فهل بالإمكان محاكمة بوتين أمام الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب؟