جرائم النازيين - محاكمة أيشمان قبل ستين عاما

جذبت محاكمة الضابط النازي السابق أيشمان الاهتمام العالمي. إذ كان قد لعب دورا رئيسيا في التخطيط لاضطهاد وطرد وترحيل اليهود وكان مسؤولاً مع آخرين عن قتل ما يقدر بستة ملايين يهودي وأفراد من السنتي والروما في أوروبا. كتبت كل وسائل الإعلام في العالم عن المحاكمة التي أوضح خلالها كبير المدعين العامين جدعون هاوسنر حجم تهديد الفكر المتطرف قبيل الحكم النازي لحياة اليهود في أوروبا وملاحقتهم وإبادتهم وكان يريد هاوسنر من ذلك التأكيد على حجم جرائم أدولف أيشمان. ولأول مرة قدم ناجون من الهولوكوست شهادتهم في المحكمة ووصفوا الجرائم المروعة للعصر النازي للعالم أجمع. ظل معظم الشهود صامتين بشأن ماضيهم حتى ذلك الحين، ولذا فإن شهاداتهم عن القتل والتعذيب لم يتوقعها مراقبو المحاكمة. ما تأثير المحاكمة على دولة إسرائيل وعلى ألمانيا الاتحادية آنذاك؟ وكيف غيّر الكشف عن الجرائم النازية العلاقة بين الدولتين؟ يقدم كل من غابرييل باخ وميشائيل غولدمان جلعاد شهاداتهما المباشرة عن المحاكمة وكذلك عن شخص أدولف أيشمان. كان غابرييل باخ نائب المدعي العام ضد أيشمان وكان مشاركا بشكل مباشر في المحاكمة. أما ميشائيل غولدمان جلعاد فكان آنذاك المساعد الشخصي للمدعي العام جدعون هاوسنر وأحد ضباط الشرطة الذين رافقوا أيشمان منذ القبض عليه حتى إعدامه. يقدم المؤرخون ميريام تسادوف وتوم سيغيف وميشائيل فولفسون تحليلاً لتبعات المحاكمة وتأثيرها حتى يومنا هذا.