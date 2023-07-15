 جرائم الطعن في ألمانيا.. مادة خصبة لخطاب حزب البديل الشعبوي | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 15.07.2023

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سياسة واقتصاد

جرائم الطعن في ألمانيا.. مادة خصبة لخطاب حزب البديل الشعبوي

إذا تكررت حوادث الطعن بالسكين، من قبل لاجئين على الأرجح، فإن ذلك يتناسب مع مفهوم الشعبويين لخلق مشاعر معادية للمهاجرين، فيعملون على نشر مصطلحات تمييزية تعميمية ضد المهاجرين. ما دور وسائل الإعلام هنا؟

هجوم طعن بسكين في إحدى القطارات الألمانية قرب مدينة آخن - صورة بتاريخ 13 مايو 2022

الشخصية المخيفة التي رسمها حزب البديل: "مهاجرون يحملون السكاكين"

في 25 يناير/ كانون الثاني 2023، في قطار إقليمي بين هامبورغ وكيل، طعن رجل سبعة ركاب وأصيب اثنان بجروح قاتلة. الجاني المشتبه به هو فلسطيني بدون جنسية، والآن يجب أن يحاكم أمام المحكمة على الجرائم المتهم بارتكابها. ومن المقرر سماع الشهود في 17 يوليو/ تموز الجاري. ولكن هل يفترض أن يُذكر أصل المتهم هنا أصلا؟

مجلس الصحافة الألماني، وهو مجلس رقابة طوعية لوسائل الإعلام المطبوعة ولمواقعها على الإنترنت، في قواعد السلوك الخاصة به، يوصي بشكل عام: "عند النشر عن الجرائم الجنائية، يجب الحرص على أن لا يؤدي ذكر انتماء المشتبه فيهم أو الجناة، إلى أي تعميم تمييزي ضد الأقليات الإثنية أو الدينية أو غيرها من الأقليات بسبب سوء سلوك فردي".

متى تكون هناك مصلحة عامة في ذكر الجنسية؟

يعتبر مجلس الصحافة الاستثناءات مبررة فقط إذا كانت هناك مصلحة عامة في ذكر أصل الجاني أو المشتبه به. ولكن متى تكون هناك مصلحة عامة مبررة؟ وسائل الإعلام تفسر ذلك بشكل مختلف تماما.

الصحفي السابق توماس هيسترمان، أجرى بحثا في كيفية تأثير ذلك على إعداد التقارير في محطات التلفزة واسعة الانتشار ووسائل الإعلام المطبوعة، بما في ذلك المواقع الإلكترونية، خلال الفترة الممتدة منذ عام 2007.

الباحث في مجال الإعلام في الجامعة التقنية في هامبورغ قام ​​بإعداد دراسة حديثة، لصالح مؤسسة "ميديين دينست"، حول التغطية الإعلامية لجرائم العنف،  مع التركيز على الهجمات بالسكاكين.  قام هيسترمان وفريقه بتحليل 645 تقريرا، وفي 81 منها كان سلاح الجريمة عبارة عن سكين. وفي 26 حالة منها، تم ذكر الأصل الأجنبي للمشتبه به، وفي حالة واحدة كان أصل الفاعل ألمانيا.

عواقب احتفال ليلة رأس السنة الجديدة في كولونيا 2015/ 2016

بالنظر إلى الوراء، يظهر مدى التغيير الذي حدث بالتركيز على الجنسية: "في عام 2014، لم يكن أصل المشتبه بهم يلعب أي دور عملي في التقارير التلفزيونية عن جرائم العنف" ، كما يقول الخبير هيسترمان. وفقط في 4.8 بالمئة من التقارير التلفزيونية التي تم فحصها، تم ذكر الجنسية.

تغير ذلك بعد أحداث ليلة رأس السنة الجديدة في 2015/ 2016، عندما تم ارتكاب مئات الجرائم، معظمها من جانب شباب من شمال إفريقيا، قرب المحطة الرئيسية للقطارات في كولونيا. ومن هنا ارتفعت نسبة التقارير التلفزيونية التي تذكر أصل الجناة المشتبه بهم إلى 31.4 بالمئة، بحلول عام 2019. تفسير هيسترمان لهذا الاتجاه: "الجرائم العنيفة ترسم   منحنى التوتر في المجتمع.  ومنحنى التوتر هذا يرتفع بشكل حاد حاليا".

الشخصية المخيفة التي رسمها حزب البديل: "مهاجرون يحملون السكاكين"

التركيز كان بشكل خاص على الهجمات بالسكاكين. شكل من أشكال الجرائم العنيفة يتم استغلاله بشكل واضح في بعض الدوائر السياسية والاجتماعية، لأغراض خاصة: "الشعبويون اليمينيون، وخاصة حزب البديل من أجل ألمانيا، اكتشفوا ما يسمى بـ `مهاجري السكاكين´ كشخصية مخيفة"، يصف هيسترمان هذه الظاهرة.

ويشير أستاذ الإعلام، إلى زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا في البرلمان الألماني (بوندستاغ)، أليس فايدل، على سبيل المثال. تحدثت في خطاب أمام البرلمان عن   "رجال السكين المُغذيّين"  في البرلمان. ويمكن على حسابات تويتر الخاصة بالحزب قراءة مثل هذه العبارات: "وباء السكاكين يتفشى". وعن ذلك يقول هيسترمان: هذه الصورة تتسرب إلى الوعي الجمعي للسكان عبر وسائل الإعلام. وهو أمر يستقطب اهتماما وعواطف قوية.

شرطة برلين لا تذكر أصل الجناة إلا عند الطلب

تتوافق تجربة شرطة برلين مع هذا التقييم. حيث أكدت المتحدثة الصحفية باسمها، بياته أوسترتاغ، بداية على أن المنشورات التي تصدرها دوائرهم لا تذكر جنسية المشتبه بهم. ولكنهم يقدمون معلومات عن أصول المشتبه بهم إذا طلبت ذلك وسائل الإعلام أو البرلمانيون من خلال طلب رسمي. لأن الشرطة ملزمة قانونا بتقديم المعلومات حينها.

وبهذه الطريقة يحصل حزب البديل من أجل ألمانيا على الاسم الأول للمشتبه بهم وعلى معلومات إحصائية إضافية. وما يحدث بعد ذلك بهذه المعلومات، لا يمكن للشرطة أن تتحكم به. وتشرح المتحدثة بياته أوسترتاغ عما تواجهه خلال عملها اليومي، وكيف تتسرب بعدها تلك المعلومات غالبا إلى وسائل الإعلام.

بروكشتيت - هجوم في قطار - صورة بتاريخ 25 يناير 2023

حدثت بعض جرائم الطعن بالسكين في قطارات في ألمانيا - أمر يستغله اليمين الشعبوي لصنع خطاب تمييزي ضد المهاجرين

تبدو أسماء معظم المشتبه بهم ألمانية

توضح المتحدثة باسم الشرطة ذلك بالاستناد للأرقام والأسماء الأولى لرجال مشتبه بهم في برلين: في عام 2021 ، كانت  نسبة الألمان أقل من 50 في المائة. وذكرت أوسترتاغ أيضا الأسماء الأولى الأكثر شيوعا للمشتبه بهم: "ألكسندر، كريستيان، دافيد، ثم يأتي مصطفى في المركز الرابع، ثم باتريك، ثم دانيال، ثم بلال، وهناك أسماء أولى ألمانية أخرى". بدا الأمر مشابها في عام 2022، كما تقول بياته أوسترتاغ.

وتختلف الأرقام في برلين عن تلك الموجودة في الولايات الألمانية الأخرى. حيث كانت نسبة المشتبه بهم الأجانب في جرائم السكاكين في ولاية شمال الراين وستفاليا، في عام 2021، 42.6 في المئة.

وأكدت المتحدثة باسم الشرطة أوسترتاغ أن مجرد ذكر أسماء المشتبه بهم وأصولهم "لا يعطي أي معلومات على الإطلاق عن خلفية الجريمة". ومع ذلك، يتجاهل حزب البديل من أجل ألمانيا هذا العامل، كما يؤكد توماس هيسترمان في تحليله: "في البيانات الصحفية لحزب البديل من أجل ألمانيا بخصوص الجرائم الجنائية في ألمانيا، فإن 95 بالمئة، من جميع المشتبه بهم الذين ذكروا، أصلهم من الأجانب".

وسائل الإعلام الرائدة تتبنى الخطاب اليميني الشعبوي

استنتاج أستاذ الإعلام ثنائي: فهو لم يعثر على مصطلحات مثل "مهاجرو السكاكين" في التقارير التي تم فحصها. "ولكن هناك الكثير من أنماط الاختيار اليمينية الشعبوية، التي تنتهجها وسائل الإعلام الرائدة أيضا". ويفسر هيسترمان ذلك برغبة وسائل الإعلام، لا سيما التابعة للقطاع الخاص، في تحقيق نسبة مبيعات وانتشار أعلى.

ولذلك فهي تتّبع أيضا "الاهتمامات المفترضة للجمهور". وكصحفي سابق، فهو يعرف جيدا ردود الفعل هذه. وتحذيره لزميلاته وزملائه السابقين: من يصف الأشخاص من أصل أجنبي الذين يعيشون في ألمانيا بأنهم عوامل خطر محتملة، فإنه "يثير مخاوف غير عقلانية".

مارسيل فروستناو/ ف.ي

  • Schießerei am Landgericht in Frankfurt

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    سجلت في العام الماضي مليون و 330 ألف عملية إجرامية في ألمانيا، وبزيادة قليلة عن 2014. وشكلت السرقات نحو 21 بالمائة منها ووصلت نسبة جرائم "إلحاق إضرار بأملاك الغير" إلى 9 بالمائة و"الاعتداءات الجسدية" إلى 8.4 بالمائة، فيما لم تتجاوز نسبة "الاعتداءات الجنسية" 0.7 بالمائة.

  • Symbolbild Autodieb

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    حلت مدينة لايبتسيغ، التي يبلغ عدد سكانها 544 ألف شخص، في المركز العاشر في القائمة، حيث وصلت معدلات الجريمة فيها إلى 13520 حالة لكل 100 ألف شخص، وهو المعيار المعتمد في الإحصائيات الرسمية لمعدلات الجريمة للمقارنة بين مدينة وأخرى.

  • Deutschland Polizei Festnahme in Alsdorf bei Aachen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    تقع مدينة آخن غرب ألمانيا وقرب الحدود البلجيكية الهولندية وكانت في المركز التاسع في القائمة. وتشتهر آخن التي يقطنها 243 ألف شخص بأنها تضم أفضل جامعة تقنية في ألمانيا، لكن معدلات الجريمة فيها ارتفعت بنسبة 6.5 بالمائة عن عام 2014 لتصل إلى 13660 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Das Kontroll- und Streifenboot BP 64 Börde der Bundespolizei

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    هامبورغ هي مدينة وولاية في نفس الوقت وتعد المدينة الثانية في ألمانيا بالنسبة لعدد السكان، إذ يعيش فيها مليون و700 ألف شخص. وتشتهر المدينة بمينائها الأكبر في ألمانيا وفيها الكثير من المراكز التجارية في البلد. وصلت معدلات الجريمة فيها إلى 13803 حالة لكل 100 ألف شخص في العام الماضي.

  • Deutschland Razzia in Düsseldorf - Maghreb-Viertel

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    أما دوسلدورف عاصمة ولاية شمال الراين ويستفاليا فكانت في المركز السابع في قائمة اخطر المدن في ألمانيا. ويبلغ عدد سكان المدينة 604 ألف شخص.

  • Deutschland Polizei in Bremen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    بريمن، كما هامبورغ، مدينة وولاية في نفس الوقت، ويسكنها 551 ألف شخص ووصلت معدلات الجريمة فيها في العام الماضي إلى 13951 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Deutschland Abschiebung nach Tunesien

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    مدينة هاله / ساله تقع في ولاية ساكسونيا أنهالت وتعد من المدن الفقيرة في ألمانيا حسب الإحصائيات الرسمية المعتمدة على نسبة تحصيل الضرائب. ويبلغ عدد سكان المدينة 232 ألف شخص وتقبع في المركز الخامس في قائمة اخطر المدن في ألمانيا.

  • Deutschland Köln Polizei Vorbereitung Demonstrationen Pegida Gegendemonstranten Vorbereitungen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    تشتهر مدينة كولونيا بالكاتدرائية الكبيرة "دوم" وبالكرنفال الأكبر في أوروبا وبالكثير من الفعاليات الثقافية وتعد مركزا لوسائل الإعلام والمحطات التلفزيونية، وهي المدينة الرابعة في ألمانيا من حيث عدد السكان، إذ يعيش فيها أكثر من مليون شخص، وهي رابع أخطر مدينة من حيث معدل الجرائم. ووصلت معدلات الجريمة فيها إلى 14857 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Deutschland Kriminalität Sprengung von Geldautomaten

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    مدينة هانوفر هي عاصمة ولاية ساكسونيا السفلى ويسكنها أكثر من نصف مليون إنسان وتشتهر بالمعرض السنوي للالكترونيات وبجامعتها العريقة. واحتلت المدينة المركز الثالث في قائمة أخطر المدن وكانت معدلات الجريمة فيها قد بلغت 16066 حالة لكل 100 ألف شخص في العام الماضي.

  • Deutschland GSG 9

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    العاصمة الألمانية برلين يعيش فيها نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون شخص. وكانت برلين في عام 2015 ثاني أخطر مدينة في ألمانيا بالنسبة لمعدلات الجريمة، والتي بلغت 16414 حالة لكل 100 ألف شخص، حسب إحصائيات الدائرة الاتحادية لمكافحة الجريمة في ألمانيا.

  • Deutschland Flughafen Frankfurt am Main verstärkte Sicherheitsmaßnahmen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    تعد مدينة فرانكفورت من أغلى المدن في ألمانيا وهي مركز المال والبنوك في ألمانيا وفي أوروبا وتشتهر بناطحات السحاب الكثيرة فيها وفيها أكبر مطار في البلد. لكنها كانت أخطر مدن ألمانيا على الإطلاق في عام 2015 وسجلت فيها 16550 جريمة لكل 100 ألف شخص.

    الكاتب: زمن البدري