 جذور إفريقية | المستقبل الآن | DW | 05.06.2022

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المستقبل الآن

جذور إفريقية

العالم السنغالي الشيخ أنتا ديوب كان عالم أنثروبولوجيا ومؤرخ وفيزيائي ولغوي شغوف. فهو الذي وضع الأساس لتاريخ إفريقيا لتتم كتابته دون تحيز عنصري.

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