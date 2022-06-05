جذور إفريقية

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العالم السنغالي الشيخ أنتا ديوب كان عالم أنثروبولوجيا ومؤرخ وفيزيائي ولغوي شغوف. فهو الذي وضع الأساس لتاريخ إفريقيا لتتم كتابته دون تحيز عنصري.
تبدو رحلة الرئيس السنغالي ماكي سال رئيس الإتحاد الأفريقي، إلى روسيا وأوكرانيا، مثقلة بهموم سكان القارة السمراء التي تبدو وكأنها مسرح للحرب وليس مجرد منطقة متأثرة بتداعياتها. فهل يستجيب الرئيس بوتين للصوت الأفريقي؟
احتكار عائلات للسياسة في أفريقيا ليس بالأمر الجديد حيث توجد في القارة عائلات تتوارث السلطة وتنقل الحكم والسلطة إلى أبنائها. وإزاء ذلك، يقول خبراء إن هذا الأمر يضر بالتنمية في أفريقيا ويثير أزمات طاحنة.
كثر الحديث مؤخرا عن حوادث عنصرية تعرض لها بعض الفارين من أوكرانيا بسبب بشرتهم. وفيما وعدت أوكرانيا في التحقيق في الأمر، نفت بولندا قيام عناصر حرس الحدود بالتفريق بين الفارين. فماذا حدث بالضبط؟ التفاصيل في تقرير DW.
في مباراة سادها الكثير من الأمور الغريبة واللافتات المسيئة خسر منتخب الفراعنة بطاقة التأهل إلى كأس العالم أمام السنغال. وتناولت الصحف العالمية تشتيت تركيز الفراعنة بمؤشرات الليزر، فماذا قالت؟
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