 جد ألماني سعيد.. ثلاثة أحفاد من ثلاث بنات في ثلاثة أيام! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 19.06.2021

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منوعات

جد ألماني سعيد.. ثلاثة أحفاد من ثلاث بنات في ثلاثة أيام!

حظي جد ألماني بفرصة يتمناها أيّ جد، وهي إنجاب حفيد، غير أن الأمر تجاوز الخيال، فبناته أنجبن له ثلاثة أحفاد في ثلاثة أيام. أمر سعيد لكنه مرهق لجد كان ينتظر هذه اللحظة.

صورة رمزية

صورة رمزية

أنجبت ثلاث أخوات من منطقة فرانكن السفلى في ولاية بافاريا جنوب شرقي ألمانيا ثلاثة أطفال في ثلاثة أيام متتالية. وُولد الأطفال الثلاثة في غضون 72 ساعة.

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وكأن ألم ولادة سبعة أطفال غير كاف، فبعد أن كانت في انتظار ولادة توأم سباعي، شابة من مالي تفاجئ الجميع بإنجاب تسعة أطفال في أحد مستشفيات المغرب. فكيف كانت الولادة الصعبة؟ وكيف حال الأم ومواليدها التسعة؟

وكانت صحيفة "ماين-إيكو" (صدى - نهر- الماين) المحلية نشرت خبرا في وقت سابق عن هذا الحدث. وقالت فيرينا درتيل (32 عاما) وبيربل لوتس (30 عاما) وإيفا هافركورن (28 عاما) وجميعهمن من مدينة شيمنيتس، إنهن ولدن في المواعيد المحسوبة للولادة.

ووُلدت ابنة بيربل لوتس في الخامس من أيار/ مايو، ووُلد ابن إيفا هافركورن في السادس من أيار/ مايو، وابنة فيرينا درتيل في السابع من أيار/ مايو.

وأكدت النساء الثلاث اللاتي يقمن في مدينة أشافنبورغ للصحيفة المذكورة أنه لم يتم التخطيط لأي شيء أو الاتفاق عليه ولكن الأمر جاء مجرد صدفة، وأضفن أن "الجد المسكين" كان سعيدا ولكنه كان مرهقا للغاية في غضون 72 ساعة.

وتعاني ألمانيا من تراجع أعداد المواليد بين الألمان، وتشجع الحكومة على الإنجاب، خصوصا في ظل ارتفاع نسبة الشيخوخة، وتتيح الولايات الألمانية مساعدات كبيرة للأسر وللأمهات قصد التوفيق بين الحياة العملية ورعاية الأطفال.

إ.ع/أ.ح ( د ب أ)

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