 جديد قضية السائحتين: توقيف سويسري مقيم بالمغرب | أخبار | DW | 29.12.2018

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أخبار

جديد قضية السائحتين: توقيف سويسري مقيم بالمغرب

اعتقلت السلطات المغربية سويسريا للاشتباه بتورطه في جريمة قتل سائحتين اسكندينافيتين. ووصفته السلطات بـ"المتشبع بالفكر المتطرف والعنيف" وبأنه كان منخرطا في عمليات استقطاب مغاربة وأفارقة بغرض "تجنيدهم في مخططات إرهابية".

Marokko Rabat Mahnwachen nach Mord an Studentinnen (picture-alliance/AP Photo/M. Elshamy)

أعلنت السلطات المغربية أنّها اعتقلت في مراكش السبت (29 كانون الأول/ ديسمبر 2018) سويسرياً يقيم في المغرب، وذلك للاشتباه بتورّطه بجريمة قتل سائحتين دنماركية ونروجية في جنوب البلاد قبل أسبوعين.

وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية في بيان إنّه "تم توقيف الأجنبي المشتبه فيه بمدينة مراكش، حيث أوضحت إجراءات البحث أنّه متشبّع بالفكر المتطرّف والعنيف، وأنّه يشتبه تورّطه في تلقين بعض الموقوفين في هذه القضية آليّات التواصل بواسطة التطبيقات الحديثة، وتدريبهم على الرماية".

مختارات

أعلنت السلطات القضائية المغربية أن أربعة من المشتبه بهم في جريمة قتل سائحتين إسكندنافيتين في جنوب البلاد بايعوا تنظيم "الدولة الاسلامية"، مرجحة فرضية "العمل الارهابي". (21.12.2018)

لم يكن يتوقع سكان منطقة إمليل السياحية في المغرب أن يصحوا ذات يوم على خبر ذبح سائحتين في المنطقة. وبعد الصدمة والتنديد تسود مخاوف من تراجع السياحة في منطقة تعيش على عائداتها. (21.12.2018)

وأضاف البيان أنّ الموقوف، الذي يحمل أيضاً الجنسية الإسبانية، "منخرط في عمليات استقطاب مواطنين مغاربة وأفارقة من دول جنوب الصحراء بغرض تجنيدهم في مخططات إرهابية بالمغرب".

وبتوقيف السويسري يرتفع إلى 19 عدد الموقوفين على ذمّة هذه الجريمة التي وصفتها الرباط بـ"الإرهابية".

والمشتبه بهم الرئيسيّون بارتكابها هم أربعة رجال تم توقيفهم في مراكش بعيد أيام من مقتل الشابّتين وتشتبه السلطات في أنّهم ينتمون إلى خليّة بايعت تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) من دون أن يكون لديها أي اتصال بكوادر التنظيم في سوريا أو العراق.

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تداعيات مقتل السائحتين الإسكندنافيتين على السياحة في مراكش

وأكّدت السلطات صحّة شريط فيديو ظهر فيه المشتبه بهم الأربعة وهم يبايعون تنظيم "الدولة الإسلامية". وتم تصوير الفيديو قبل أسبوع من الجريمة، بحسب النيابة العامة في الرباط. وأثارت هذه الجريمة صدمة في كل من المغرب والدنمارك والنروج.

وقتلت السائحتان، وهما طالبتان دنماركية ونروجية ليل 16-17 كانون الأول/ديسمبر 2018 في جنوب المغرب حيث كانتا تمضيان إجازة. وبحسب مصدر أمني مغربي فإنّه تم العثور على جثتي الضحيتين في منطقة معزولة في جبال الأطلس الكبير يقصدها هواة رياضة المشي والتجوّل في الجبال.

ح.ع.ح/أ.ح (أ ف ب)

  • Marokko Das Leben afrikanischer Immigranten im Nador-Wald (DW/Ilham Talbi)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    حلم موؤد

    أحلام المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى تنهار مجرد وصولهم إلى المغرب. فالحدود المغربية الإسبانية، ومعبر سبتة ومليلية، تحول دون بلوغهم "الجنة": أوروبا.

  • Marokko Das Leben afrikanischer Immigranten im Nador-Wald (DW/Ilham Talbi)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    الجبال والغابات مأواهم

    بعد صدمة الواقع المرير، يجد المهاجرون أنفسهم بعيدين عن الفردوس الأوربي وبدون منازل تأويهم. فيتجهون نحو الجبال والغابات في المغرب، ليصنعوا لأنفسهم مأوى في انتظار الفرج. ويعتبر جبل "غوروغو" بالناظور/ شمال المغرب، واحداً من الأمكنة التي يقطن فيها المهاجرون الأفارقة نظراً لقربه الجغرافي من مليلية.

  • Afrikanische Migranten in Oujda Marokko 2012 (Abdelhak Senna/AFP/GettyImages)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    بطالة وعوز

    الكثير من الشباب المهاجر يعلق بالمغرب والقليل جداً يفلح في الوصول بطريقة ما إلى أوروبا. معظم الشباب يعاني من بطالة وفقر مدقع. ويزيد الوضع سوءاً عدم أخذ ذلك بالحسبان؛ إذ قد يبقى البعض عالقاً في المغرب لمدة قد تتجاوز السنة بلا نقود.

  • Marokko Das Leben afrikanischer Immigranten im Nador-Wald (DW/Ilham Talbi)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    نساء يذقن الأمرّين

    معظم النساء المهاجرات لا يأتين وحيدات. بل برفقة أطفالهن وأحياناً كثيرة يرافقن أزواجهن. هن الأخريات يعانين من غياب مأوى يقيهن شر البرد والتحرش والتعنيف.

  • Marokko Das Leben afrikanischer Immigranten im Nador-Wald (DW/Ilham Talbi)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    أطفال يتضورون جوعاً

    تأمين الأكل والشرب للأطفال هو الشغل الشاغل للمهاجرات من الأمهات. فبعد أن تأكدن من صعوبة العبور إلى وجهتهن الأولى يبقين في مصارعة مع ظروف الحياة الصعبة والحرمان من أبسط شروط العيش.

  • Marokko Ayadi Motadamina Raja Marso (Ayadi Motadamina)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    المرض بالمرصد

    الشباب القادم من دول جنوب الصحراء لا يحمل في جعبته غير حقيبة صغيرة للملابس، وأخرى كبيرة خيالية مليئة بالأحلام الوردية. يعجز البعض عن إكمال الطريق إلى أوروبا نتيجة الوقوع فريسة للمرض.

  • Marokko Ayadi Motadamina Raja Marso (Ayadi Motadamina)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    المجتمع المدني والحكومة يفعلان ما بوسعهما

    مساعدة المهاجرين لا تقف عند مدهم بالأكل والشرب بل تتعداها إلى أمور أخرى: الخدمات الصحية، والسكن، والإدماج في المجتمع. حيث تعمل جمعيات المجتمع المدني، إلى جانب الحكومة، لإنقاذ المهاجرين من وطأة الغربة والبطالة والمرض. وتعتبر "ماما حاجة" واحدة من النساء اللواتي كرسن حياتهم للعناية بصحة هؤلاء المهاجرين. إعداد مريم مرغيش


مختارات

مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

هي معاناة مهاجرين أفارقة من جنوب الصحراء الكبرى أرادوا أن يكون المغرب ممراً إلى الفردوس الأوروبي. إلا أنه ما لبث أن أضحى مقراً لهم. ولم يجدوا أمامهم غير الجبال لتأويهم والسماء لتزيدهم برداً في فصل الشتاء القاسي. (20.02.2018)  

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تداعيات مقتل السائحتين الإسكندنافيتين على السياحة في مراكش  

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أعلنت السلطات القضائية المغربية أن أربعة من المشتبه بهم في جريمة قتل سائحتين إسكندنافيتين في جنوب البلاد بايعوا تنظيم "الدولة الاسلامية"، مرجحة فرضية "العمل الارهابي".

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