جديد قضية السائحتين: توقيف سويسري مقيم بالمغرب

أعلنت السلطات المغربية أنّها اعتقلت في مراكش السبت (29 كانون الأول/ ديسمبر 2018) سويسرياً يقيم في المغرب، وذلك للاشتباه بتورّطه بجريمة قتل سائحتين دنماركية ونروجية في جنوب البلاد قبل أسبوعين.
وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية في بيان إنّه "تم توقيف الأجنبي المشتبه فيه بمدينة مراكش، حيث أوضحت إجراءات البحث أنّه متشبّع بالفكر المتطرّف والعنيف، وأنّه يشتبه تورّطه في تلقين بعض الموقوفين في هذه القضية آليّات التواصل بواسطة التطبيقات الحديثة، وتدريبهم على الرماية".
وأضاف البيان أنّ الموقوف، الذي يحمل أيضاً الجنسية الإسبانية، "منخرط في عمليات استقطاب مواطنين مغاربة وأفارقة من دول جنوب الصحراء بغرض تجنيدهم في مخططات إرهابية بالمغرب".
وبتوقيف السويسري يرتفع إلى 19 عدد الموقوفين على ذمّة هذه الجريمة التي وصفتها الرباط بـ"الإرهابية".
والمشتبه بهم الرئيسيّون بارتكابها هم أربعة رجال تم توقيفهم في مراكش بعيد أيام من مقتل الشابّتين وتشتبه السلطات في أنّهم ينتمون إلى خليّة بايعت تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) من دون أن يكون لديها أي اتصال بكوادر التنظيم في سوريا أو العراق.
وأكّدت السلطات صحّة شريط فيديو ظهر فيه المشتبه بهم الأربعة وهم يبايعون تنظيم "الدولة الإسلامية". وتم تصوير الفيديو قبل أسبوع من الجريمة، بحسب النيابة العامة في الرباط. وأثارت هذه الجريمة صدمة في كل من المغرب والدنمارك والنروج.
وقتلت السائحتان، وهما طالبتان دنماركية ونروجية ليل 16-17 كانون الأول/ديسمبر 2018 في جنوب المغرب حيث كانتا تمضيان إجازة. وبحسب مصدر أمني مغربي فإنّه تم العثور على جثتي الضحيتين في منطقة معزولة في جبال الأطلس الكبير يقصدها هواة رياضة المشي والتجوّل في الجبال.
ح.ع.ح/أ.ح (أ ف ب)
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مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا
حلم موؤد
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مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا
الجبال والغابات مأواهم
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مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا
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مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا
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مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا
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مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا
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الشباب القادم من دول جنوب الصحراء لا يحمل في جعبته غير حقيبة صغيرة للملابس، وأخرى كبيرة خيالية مليئة بالأحلام الوردية. يعجز البعض عن إكمال الطريق إلى أوروبا نتيجة الوقوع فريسة للمرض.
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مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا
المجتمع المدني والحكومة يفعلان ما بوسعهما
مساعدة المهاجرين لا تقف عند مدهم بالأكل والشرب بل تتعداها إلى أمور أخرى: الخدمات الصحية، والسكن، والإدماج في المجتمع. حيث تعمل جمعيات المجتمع المدني، إلى جانب الحكومة، لإنقاذ المهاجرين من وطأة الغربة والبطالة والمرض. وتعتبر "ماما حاجة" واحدة من النساء اللواتي كرسن حياتهم للعناية بصحة هؤلاء المهاجرين. إعداد مريم مرغيش