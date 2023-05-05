جدل واسع حول إيقاف ميسي وتكهنات بشأن انتقاله للسعودية!

فضّل مدرّب باريس سان جيرمان الفرنسي كريستوف غالتييه الاقتضاب، في أول تعليق له على قضية إيقاف نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب سفره إلى السعودية دون موافقة النادي.



واختار المدرب كلماته بعناية في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة (الخامس من أيار/مايو 2023)، قبل يومين من الحلول على تروا في الدوري المحلي، قائلًا: "أُبلغت مطلع الأسبوع من قبل إدارتي بقرارها ايقاف ليو (ميسي). بعد إبلاغي بالقرار، اتخذت قرار عدم التعليق. أنا موظّف بالنادي، لقد اتُّخذ قرار، لن أعلّق عليه".

وأوقف حامل لقب الدوري بطل العالم الأرجنتيني الثلاثاء لعدة أيام بعد سفره إلى السعودية، دون موافقة إدارته. وبينما أشارت وسائل إعلام عدة إلى إيقافه لمدة أسبوعين، لم تؤكد مصادر النادي لفرانس برس المدة، قائلة إن الأرجنتيني سيتغيب "أياماً عدة".

وغاب ميسي عن التدريبات غداة الخسارة أمام لوريان 1-3 الأحد في الدوري المحلي. وشوهد صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات في المملكة العربية السعودية، في إطار عقد مع هيئة السياحة في البلاد حيث يروج له بانتظام على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

ويأتي هذا الإجراء التأديبي في لحظة حاسمة لمستقبل ميسي في باريس سان جيرمان، حيث إنه في نهاية عقده مع نادي العاصمة الفرنسية. وسجل النجم البالغ من العمر 35 عامًا 15 هدفًا هذا الموسم في الدوري، وهو موسمه الثاني مع باريس سان جيرمان، بعد مشوار زاخر مع برشلونة الإسباني.

وعما إذا كان ميسي سيلعب مجدداً مع سان جيرمان، قال غالتييه: "سنرى في اللحظة التي يعود فيها ليو، سنرى ماذا سيحصل. طبعًا ستحصل محادثات مع الجميع في النادي، لكن أيضًا مع ليو المعني الأوّل".

وفي الأرجنتين، وصفت الصحف المحلية القرار بالجائر، فكتبت "أوليه": "قاسية جدًا (...) لأنه الأفضل في العالم، كان سلوكه مثاليًا طوال مسيرته". وفي فرنسا، انتقد المدرب أنتوان كومبواريه هذا التصرف، معتبرًا أنه "لا نمّس بميسي، مهما فعل". وعبّرت مجموعات من جماهير النادي عن امتعاضها من النتائج واللاعبين والادارة الأربعاء، أمام مقر سان جيرمان ومنزل المهاجم البرازيلي نيمار المصاب راهنًا.



"عرض من الهلال"

وقال مصدر مقرب من ميسي قائد منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم لكرة القدم لرويترز أمس الخميس إن ميسي تلقى عرضًا رسميًا للانضمام إلى نادي الهلال السعودي الموسم المقبل. وأضاف المصدر أن العرض المقدم من النادي السعودي هو العرض الوحيد الذي حصل عليه ميسي حتى الآن. وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية أن قيمة العرض تبلغ نحو 400 مليون دولار سنويًا. ولم يرد الهلال على الفور على طلب للتعليق خارج ساعات العمل العادية.



من جهته رفض رامون دياز مدرب الهلال السعودي الحديث عن تكهنات بشأن محاولة ناديه التعاقد مع ميسي في ظل تركيزه بمواجهة أوراوا رد دياموندز بإياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم غدًا السبت. وتداولت وسائل إعلام احتمال انتقال ميسي بعرض مغر إلى بطل آسيا أربع مرات بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في نهاية الموسم، وستأتي هذه الخطوة، إذا صحت، بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي في كانون الثاني/يناير الماضي.

لكن دياز وجه أنظاره نحو مواجهة أوراوا الياباني في استاد سايتاما، حيث يحاول تعويض التعادل 1-1 في الرياض الأسبوع الماضي، بدلًا من التعليق على مستقبل مواطنه قائد الأرجنتين وبطل العالم. وقال للصحفيين اليوم الجمعة: "الآن نركز في المباراة، أمامنا هذا النهائي وبعدها سنرى ما سيحدث". ويسعى الهلال لتعزيز رقمه القياسي بتحقيق اللقب الخامس في دوري أبطال آسيا والاحتفاظ باللقب بعد تغلبه على بوهانج ستيلرز في نهائي 2021.

م.ع.ح/ع.ج.م (أ ف ب ، رويترز)