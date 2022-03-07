 جدل متزايد حول مقاطعة الفنانين الروس بسبب الحرب في أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 12.03.2022

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DW الأخبار

جدل متزايد حول مقاطعة الفنانين الروس بسبب الحرب في أوكرانيا

منذ إنطلاق الحرب الروسية في أوكرنيا تواجه المؤسسات والشركات الروسية مقاطعة واسعة النطاق. وشملت المقطاعة المجالين الثقافي والفني حيث تم منع أو استبعاد فنانين روس بسبب قربهم من النظام الروسي.

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