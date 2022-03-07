جدل متزايد حول مقاطعة الفنانين الروس بسبب الحرب في أوكرانيا

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منذ إنطلاق الحرب الروسية في أوكرنيا تواجه المؤسسات والشركات الروسية مقاطعة واسعة النطاق. وشملت المقطاعة المجالين الثقافي والفني حيث تم منع أو استبعاد فنانين روس بسبب قربهم من النظام الروسي.
اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بقتل سبعة مدنيين في هجوم على نساء وأطفال كانوا يحاولون الهرب من القتال قرب كييف، بينما قال الرئيس الفرنسي ماكرون إن بوتين أظهر أنه غير مستعد لتحقيق السلام.
طالب المستشار الألماني شولتس والرئيس الفرنسي ماكرون الرئيس الروسي بوتين بالوقف الفوري لإطلاق النار في أوكرانيا والانخراط في حل دبلوماسي للصراع. وكان شولتس وماكرون قد تحدثا قبل ذلك مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي.
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.
محادثات مرتقبة تجمع وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا بوساطة تركية. أنقرة تجد نفسها عالقة بين البلدين: من جهة علاقاتها التاريخية والاقتصادية وثيقة مع كييف، ومن جهة أخرى علاقاتها المتشعبة واعتمادها على موسكو لا غنى عنه.
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