 جدل في كازاخستان بعد حظر الحجاب في المدارس | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 24.10.2023

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ثقافة ومجتمع

جدل في كازاخستان بعد حظر الحجاب في المدارس

ارتفعت حدة الجدل بشأن الحجاب في كازاخستان بعد تمسك حكومتها بتطبيق الحظر على ارتدائه في المدارس. وشددت الحكومة على "علمانية" النظام التعليمي، فيما احتجت طالبات على القرار بالتوقف عن الذهاب إلى المدارس.

حظرت حكومة كازاخستان إرتداء الحجاب في المدارس

حظرت حكومة كازاخستان إرتداء الحجاب في المدارس

أثار إعلان الحكومة في كازاخستان حظر ارتداء الحجاب في المدارس جدلا حادا في البلاد خاصة مع تأكيدها على تمسكها بالقرار.

مختارات

وقال بيان الحكومة إن "متطلبات الزي المدرسي تقضي بحظر ارتداء الحجاب ومرجع ذلك أن عدم السماح بالترويج بشكل مباشر أو غير مباشر لأي دين من الأديان في المدارس. تنص مبادئ العلمانية على ضمان مساواة جميع الأديان أمام القانون بما لا يسمح باستغلال أي دين".

ويشمل القرار حظر ارتداء المعلمات الحجاب، لكنه لا يُطبق خارج المؤسسات التعليمية.

دولة علمانية

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن قرابة 70 بالمائة من تعداد سكان كازاخستان مسلمون فيما أثار القرار تباينا في المواقف ما بين مؤيد ومعارض، إذ شدد المعسكر المؤيد على أن كازاخستان دولة علمانية ما يعني ضرورة فصل الدين عن الدولة فيما أكد المعسكر الرافض على أن القرار يتعارض مع مبادئ الحرية.

وقد اتخذ كلا المعسكرين خطوات احتجاجية حيث قال وزير التعليم إن 150 فتاة لم يذهبن إلى المدارس في منطقة أتيراو وحدها منذ بدء سريان الحظر في سبتمبر/ أيلول الماضي، فيما ذكرت تقارير أن رجلين قاما بضرب مديرة مدرسة لأنها منعت دخول الفتيات المحجبات المدرسة امتثالا للقرار.

شدد رئيس كازاخستان على علمانية البلاد

شدد رئيس كازاخستان على "علمانية" البلاد

ودفع الأمر برئيس البلاد قاسم جومارت توكاييف إلى التعليق، قائلا خلال مؤتمر للمعلمين في العاصمة أستانا إن "المدرسة تعد مؤسسة تعليمية يقصدها الطلاب والطالبات لاكتساب المعرفة في حين أن المعتقدات الدينية هي مسألة خاصة. الحرية الدينية يكفلها القانون في بلادنا. أعتقد أنه من الصواب ترك الطلاب يتخذون قراراتهم بأنفسهم عندما يكبرون. لكن كازاخستان كانت وستظل دولة علمانية."

"تمييز"

وعلى وقع القرار، شهدت منصات التواصل الاجتماعي قيام طالبات بحرق بعض الكُتب المدرسية والتأكيد على حقهن في ارتداء الملابس الإسلامية فيما رفضت بعضهن ما يعتبرونه "مقايضة على الحجاب".

وانضمت شخصيات نسائية بارزة في البلاد إلى المطالبة برفع الحظر حيث قمن بنشر صورهن على منصات التواصل مرتدين الحجاب فيما قالت توجيان كوجالي، عضو المجلس الاجتماعي في مدينة ألماتي (ألمآتا)، إن الحظر "غير قانوني".

وفي مقابلة مع DW، قالت "في بادئ ذي بدء، يتعين معرفة أن الحجاب هو في الواقع غطاء للرأس ترتديه الفتيات في كازاخستان منذ سن البلوغ، أي من سن 13 عاما وهذا لا يحمل أي دلالة دينية. ثانيا، القانون يضمن الحق في التعليم، لكن الحظر الذي جرى فرضه سيكون بمثابة عائق مصطنع أمام ممارسة الحق في التعليم".

اعتبرت توجيان كوجالي، عضو المجلس الاجتماعي في مدينة ألماتي، إن الحظر غير قانوني

اعتبرت توجيان كوجالي، عضو المجلس الاجتماعي في مدينة ألماتي، إن الحظر غير قانوني

وتساءلت عن السبب وراء "أن الحجاب بات عائقا فجأة أمام انضمام الفتيات المسلمات إلى الحياة العلمانية؟ لماذا لم يتم حظر ارتداء الصلبان أو قبعات توبتيكا؟ هذا في الواقع يعد شكلا من أشكال التمييز".

وأضافت أنه يمكنحظر النقاب أو البرقع أو الملابس التي تمنع تحديد هوية الفتاة.

"قرار واعي"

بدورها، ترى أكبوبي تشيلاسوفا، وهي ممرضة من ألماتي تخرجت من مدرسة إسلامية، أن هناك اختلافا بين شخصية النساء اللاتي يرتدين النقاب وبين من يرتدين الحجاب.

وأضافت "في الآونة الأخيرة، العديد من الفتيات والنساء يرتدين النقاب خاصة في الحافلات ومترو الأنفاق. إنهن يرفضن التحدث إلينا فيما تكون ردود فعلهن وقحة على أسئلتنا ويتعمدن توبخينا طوال الوقت. أشك في أنهن يمثلن الإسلام الصحيح. قال أستاذنا في المسجد إن الإسلام الصحيح يرفض الكراهية والتعصب. لقد كانت النساء في الماضي في كازاخستان لا يرتدين النقاب ولا يقمن بتغطية وجوههن أو أيديهن."

وشددت على خطأ دفع الفتيات إلى ترك المدارس بسبب حظر الججاب، قائلة "يعد قرار ارتداء الحجاب واعٍ من جانب الفتاة  لكن في الأسر المسلمة، لا تزال الفتيات يخضعن لتأثير الأب والأم حتى في سن السادسة عشرة. لا يمكن حرمان الفتاة من طفولتها".

يشكل المسلمون غالبية سكان كازاخستان بما يصل إلى 70 بالمائة من تعداد السكان

يشكل المسلمون غالبية سكان كازاخستان بما يصل إلى 70 بالمائة من تعداد السكان

وأضافت "يتعين تعليم الفتيات أولا حتى يقررن بأنفسهن على سبيل المثال هل يرغبن في أداء الصلوات الخمس كل يوم أم لا؟"

مقترح من المفتي

وفي محاولة لإيجاد حل وسط، اقترح رئيس الإدارة الروحية لمسلمي كازاخستان أو "مفتي البلاد"، نوريزباي تاجانولي، أنه يجب السماح للفتيات اللاتي يرغبن في ارتداء الحجاب في الذهاب إلى المدارس الإسلامية بداية من الصف العاشر.

وأضاف "يتم تدريسالمواد الدينية والعلمانية  في هذه المدارس وفقا لمعايير وزارة التربية والتعليم العالي".

ورسميا، لم تعترض السلطات على هذا المقترح، رغم أن حظر الحجاب ينطبق على جميع المؤسسات التعليمية في البلاد دون استثناء.

 

أناتوليغ فايسكوبف / م. ع

  • Zwei Bilder, eines farbig, eines schwarz-weiß, zeigen eine Frau in hochhackigen Schuhen, verhüllt von einem Tuch.

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  • Links betet die Jungfrau Maria, sie trägt einen sternenblauen Schleier. Rechts ist die Fotografie einer Frau zu sehen, die bis auf das Gesicht vollständig in ein Gewand gehüllt ist.

    الحجاب .. رمز وفن عبر التاريخ!

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  • Nebeneinander liegen ein bunter tunesischer Brautschleier und ein rot-weißes Kopftuch für männliche Ordensmitglieder in Guatemala.

    الحجاب .. رمز وفن عبر التاريخ!

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  • Eine Fotografie zeigt einen Tuareg-Mann mit einem traditionellen Schal, der sein Gesicht bedeckt. (KHM-Museumsverband )

    الحجاب .. رمز وفن عبر التاريخ!

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    الحجاب .. رمز وفن عبر التاريخ!

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  • Eine Skizze für einen Modewettbewerb zeigt eine Frau mit Kopftuch und blauer Tunika über roten Shorts (Modeschule der Stadt Wien im Schloss Hetzendorf)

    الحجاب .. رمز وفن عبر التاريخ!

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  • Eine Fotografie zeigt eine Frau mit großem weißen Schleier, der mit Spitzen besetzt ist, ein anderes eine Frau mit riesigem schwarzen Bogen auf dem Kopf. ( © Susanne Bisovsky, Photo: Bernd Preiml )

    الحجاب .. رمز وفن عبر التاريخ!

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