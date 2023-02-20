جدل في ألمانيا حول مطالب برفع ميزانية الدفاع إلى 110 مليار يورو

دعت مفوضة الجيش الألماني للشؤون البرلمانية، إيفا هوغل، إلى زيادة سريعة في القدرات الإنتاجية لشركات تصنيع الأسلحة لتعزيز تسليح الجيش، وقالت هوغل في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الاثنين (20 فبراير/ شباط 2023) إن شركات تصنيع الأسلحة ستحتاج من أجل ذلك "أيضا إلى تعهدات من الساسة بالتمويل، وعلى نحو متجاوز لميزانية 2024".
وأشارت هوغل إلى ضرورة تبسيط العقبات القانونية واللوائح، خاصة تلك المتعلقة بقانون المشتريات العامة الأوروبي. كما دعت هوغل إلى زيادة ميزانية الدفاع بمقدار عشرة مليارات يورو - إلى جانب الصندوق الخاص بالجيش ، والذي يبلغ قوامه 100 مليار يورو.
تجدر الإشارة إلى أن بوريس بيستوريوس (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي) يرغب في الحصول على عشرة مليارات إضافية للنفقات الدفاعية لموازنة عام 2024 وموزانات الأعوام التي تليه وذلك إلى جانب الصندوق الخاص الذي تم إنشاؤه للجيش في عام 2022 بقيمة 100 مليار يورو
لكن زاسكيا إسكين رئيسة حزب المستشار الألماني أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي أبدت رد فعل متحفظ حيال مطالبة بيستوريوس بزيادة ميزانية الجيش ، وقالت وفي تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم، إن "عشرة مليارات يورو هي أموال طائلة"، مشيرة إلى ما أتفق عليه الائتلاف الحكومي فيما يتعلق بميزانية عام 2024.
وقالت إسكين:" لقد أنشأنا صندوقا خاصا بـ 100 مليار يورو للجيش الألماني حتى نتمكن من ضمان دفاعنا الوطني وقدرتنا الدفاعية على مستوى الحلف. من المهم الآن تفويض جهاز المشتريات في وزارة الدفاع باستخدام هذه الأموال تبعا للمستهدف. وبعد ذلك سنواصل الحديث".
يذكر أن المستشار أولاف شولتس ، كان قد أعلن أمام برلمان بلاده بعد أيام قيلة من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا ، بدء "حقبة جديدة" وخصص مبلغا استثنائيا بقيمة 100 مليار يورو لتحديث الجيش، وأقر البوندستاغ ذلك. وبعد تردد لسنوات في الالتزام بأهداف تمويل الناتو، وعدت برلين بتخصيص أكثر من 2 بالمائة سنويا من إجمالي ناتجها المحلي لقطاعها الدفاعي.
ع.ج.م/م.س (د ب أ، أ ف ب)
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بالصور - وزيرات ووزراء الدفاع في جمهورية ألمانيا الاتحادية
بوريس بيستوريوس
فاجأ تعيين بوريس بيستوريوس في منصب وزير الدفاع معظم المحللين السياسيين. بيستوريوس رجل قانون، وكان يشغل منصب وزير الداخلية والرياضة في حكومة ولاية سكسونيا السفلى منذ عام 2013.
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بالصور - وزيرات ووزراء الدفاع في جمهورية ألمانيا الاتحادية
كريستينه لامبريشت 2021 حتى 2023
كانت فترة ولايتها التي امتدت لعام كامل سلسلة من الهفوات والفضائح الصغيرة والتصريحات المؤسفة. كما اضطرت لامبريشت إلى تحمل الكثير من الانتقادات بسبب تردد الحكومة الألمانية في إرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا. ومن الانتقادات التي وجهت لها: اصطحابها ابنها البالغ في رحلة رسمية على متن طائرة هليكوبتر عسكرية، وفيديو التهنئة بالعام الجديد حول الحرب في أوكرانيا بيما تُسمع أصوات الألعاب النارية في الخلفية.
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بالصور - وزيرات ووزراء الدفاع في جمهورية ألمانيا الاتحادية
أنغريت كرامب - كارينباور 2019 حتى 2021
في عام 2020 ، قامت كرامب - كارينباور بحل شركة تابعة لقيادة القوات الخاصة، بعد أن صادرت الشرطة أسلحة وذخيرة خلال مداهمة ممتلكات جندي من القوات الخاصة، مرتبط بشبكات اليمين المتطرف. وخلال فترة عملها كوزيرة للدفاع، اعتذرت كرامب - كارينباور للجنود الذين واجهوا التمييز، على مدى عقود، على أساس ميولهم الجنسية.
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بالصور - وزيرات ووزراء الدفاع في جمهورية ألمانيا الاتحادية
أورزولا فون دير لاين 2013 حتى 2019
تميزت فترة ولاية أورزولا فون دير لاين في منصب وزيرة الدفاع بإصلاح شامل في الأفراد والعتاد والموارد المالية من أجل تحديث الجيش الألماني وجعله جذابا، كي يتطوع فيه الشباب الألمان. وخلال فترة توليها المنصب، بدأ الجيش الألماني مهمة القتال ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). كما تم إحداث منطقة تنظيمية عسكرية جديدة للتعامل مع الحرب الإلكترونية.
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بالصور - وزيرات ووزراء الدفاع في جمهورية ألمانيا الاتحادية
توماس دي ميزير 2011 حتى 2013
تولى توماس دي ميزير مهمة إعادة تشكيل الجيش الألماني بعد إلغاء الخدمة العسكرية الإجبارية. وفي عام 2011، كشف النقاب عن خطط لخفض أعداد القوات، وتقليص البيروقراطية، ومكافحة تراجع الكفاءة في وزارة الدفاع، وتحويل الجيش إلى قوة محترفة بالكامل. وباعتباره حليفا للمستشارة أنغيلا ميركل، انتقل لاحقا ليصبح وزير الداخلية في الحكومة الاتحادية.
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بالصور - وزيرات ووزراء الدفاع في جمهورية ألمانيا الاتحادية
كارل تيودور تسو غوتنبيرغ 2009 حتى 2011
كان كارل تيودور تسو غوتنبيرغ أصغر وزير دفاع ألماني على الإطلاق، وكان عليه التعامل مع تداعيات غارة جوية مميتة لقوات بلاده في قندوز (أفغانستان)، ولكن تمت تبرئته من المسؤولية عن سياسة الاتصالات غير الكافية لوزارة الدفاع فيما يتعلق بالحادث. أشرف تسو غوتنبيرغ على تعليق الخدمة العسكرية الإجبارية في عام 2011، ولكنه اضطر للاستقالة بسبب سرقته نصوص ووضعها في أطروحته لنيل الدكتوراه.
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بالصور - وزيرات ووزراء الدفاع في جمهورية ألمانيا الاتحادية
فرانتس يوزيف يونغ - 2005 حتى 2009
رفض يونغ المطالب الأمريكية بمشاركة ألمانيا في قتال عنيف في جنوب أفغانستان، واختار بدلا من ذلك نشر قوة تدخل سريع في شمال أفغانستان. وفي وقت لاحق، تحمّل يونغ المسؤولية السياسية عن الضربات الجوية في قندوز، عندما استجابت طائرة مقاتلة أمريكية لنداء من القوات الألمانية، وضربت صهاريج وقود استولى عليها مقاتلو طالبان، وقتلت أكثر من 90 مدنيا.
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بالصور - وزيرات ووزراء الدفاع في جمهورية ألمانيا الاتحادية
بيتر شتروك 2002 حتى 2005
في محاولته لتبرير مشاركة القوات الألمانية في أفغانستان، قال بيتر شتروك العبارة التي يتم الاستشهاد بها كثيرا "سيتم الدفاع عن ألمانيا أيضا في هندوكوش". أشرف على تجديد الجيش الألماني ليصبح قوة قتالية أكثر فعالية وقادرة على الاستجابة للنزاعات الإقليمية الصغيرة. وأعلن شتروك في عام 2003 أن ألمانيا ستخفض عدد قواتها بأكثر من 10 بالمئة بحلول عام 2010، ليصبح تعداد الجيش 250 ألف جندي.
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بالصور - وزيرات ووزراء الدفاع في جمهورية ألمانيا الاتحادية
رودولف شاربينغ 1998 حتى 2002
تحت قيادة رودولف شاربينغ، شارك الجيش الألماني في الضربات الجوية لحلف شمال الأطلسي ضد صربيا. وهي المرة الأولى التي يشارك فيها جنود ألمان خارج ألمانيا، منذ الحرب العالمية الثانية. وفي عام 2001 ، تعرض شاربينغ لانتقادات علنية من قبل وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد، لأن شاربينغ هو الذي سرب المعلومات بأن الولايات المتحدة ستتدخل في الصومال كجزء من حملتها ضد الإرهاب.
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بالصور - وزيرات ووزراء الدفاع في جمهورية ألمانيا الاتحادية
فولكر روه 1992 حتى 1998
تحت قيادة مدرس اللغة الإنجليزية السابق فولكر روه، بدأ الجيش الألماني تدريجيا مهامه الخارجية خارج أراضي الناتو. وذلك من خلال دعم بعثات الأمم المتحدة في كمبوديا والصومال والبلقان. وهكذا اكتسبت القوات المسلحة تجربتها الأولى في الانتشار الخارجي.
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بالصور - وزيرات ووزراء الدفاع في جمهورية ألمانيا الاتحادية
غيرهارد شتولتنبيرغ 1989 حتى 1992
تولى غيرهارد شتولتنبيرغ، الذي كان وزيرا للمالية، منصب وزير الدفاع في ألمانيا الغربية، خلال فترة إعادة توحيد البلاد. وهكذا كان عليه قيادة القوات المسلحة الألمانية بالكامل بدءا من الثالث من أكتوبر/تشرين الأول 1990، حيث اندمج جيش ألمانيا الشرقية، مع الجيش الألماني الاتحادي، وبالتالي ترك التحالف الدفاعي الشرقي "حلف وارسو" وانضم إلى حلف الناتو بدلا من ذلك.
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بالصور - وزيرات ووزراء الدفاع في جمهورية ألمانيا الاتحادية
روبرت شولتس 1988 حتى 1989
واصل روبرت شولتس سياسة الانفراج بين الكتلتين العسكريتين (حلف واروسو وحلف الناتو) قبل انهيار الاتحاد السوفيتي. تم استبداله في تعديل وزاري في عام 1989، لكنه احتل العناوين الرئيسية في وقت لاحق عندما صرح في عام 2007 أنه شعر أن ألمانيا يجب أن تسعى جاهدة لتصبح قوة نووية.
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بالصور - وزيرات ووزراء الدفاع في جمهورية ألمانيا الاتحادية
مانفريد فورنر 1982 حتى 1988
طيار مقاتل سابق، انتقل لاحقا ليتولى منصب الأمين العام لحلف الناتو. في عام 1983 واجه فورنر انتقادات بسبب الفضيحة المحيطة بالجنرال الألماني غونتر كيسلينغ، الذي اتهمته المخابرات العسكرية زورا بأنه مثلي الجنس. أمر فورنر بإحالة كيسلينغ على التقاعد المبكر، حيث كانت المثلية الجنسية خطرا أمنيا في ذلك الوقت.
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بالصور - وزيرات ووزراء الدفاع في جمهورية ألمانيا الاتحادية
هانز آبيل 1978 حتى 1982
كان هانز آبيل (إلى اليسار) أول وزير دفاع من ألمانيا الغربية لم يخدم في الجيش. خلال فترة ولايته، تم اتخاذ قرار المسار المزدوج لحلف الناتو، والذي عرض على حلف وارسو تحديدا متبادلا للصواريخ الباليستية في عام 1979. وقد تم دمجه مع تهديد الناتو بنشر المزيد من الأسلحة النووية متوسطة المدى في أوروبا الغربية.
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بالصور - وزيرات ووزراء الدفاع في جمهورية ألمانيا الاتحادية
غيورغ ليبر 1972 حتى 1978
خدم غيورغ ليبر في سلاح الجو الألماني خلال الحرب العالمية الثانية. كان الزعيم النقابي يحظى بتقدير كبير بين ضباط وجنود الجيش الألماني. خلال فترة ولايته أشرف على توسيع الجيش وإنشاء جامعات للجيش في ميونيخ وهامبورغ. وتنحى ليبر عن المنصب، بعد تحمل مسؤولية قضية تجسس في وزارته لصالح ألمانيا الشرقية.
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بالصور - وزيرات ووزراء الدفاع في جمهورية ألمانيا الاتحادية
هيلموت شميت 1969 حتى 1972
هيلموت شميت كان ضابطا خلال الحرب العالمية الثانية، وعمدة هامبورغ السابق، ثم وزيرا للمالية ومستشار لألمانيا. كان شميت أول عضو من يسار الوسط في الحزب الاشتراكي الديمقراطي يصبح وزيرا للدفاع. وخلال فترة توليه المنصب تم تخفيض مدة الخدمة الإلزامية للمجندين العسكريين من 15 إلى 8 أشهر.
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بالصور - وزيرات ووزراء الدفاع في جمهورية ألمانيا الاتحادية
غيرهارد شرودر 1966 حتى 1969
شغل غيرهارد شرودر (الاتحاد المسيحي الديمقراطي) منصب وزير الداخلية أولا ثم وزير الخارجية، قبل أن يتولى وزارة الدفاع في عهد المستشار كورت غيورغ كيسنغر. في عام 1969، ترشح لمنصب الرئيس الألماني بدعم من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب اليميني المتطرف NPD، لكنه خسر السباق الانتخابي بفارق ضئيل خلف مرشح يسار الوسط غوستاف هاينمان. ( منعا للخلط هو غير مستشار ألمانيا الأسبق غيرهارد شرودر)
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بالصور - وزيرات ووزراء الدفاع في جمهورية ألمانيا الاتحادية
كاي أوفه فون هاسل 1963 حتى 1966
شارك الجيش الألماني في العديد من المهام المدنية مثل مهام الإنقاذ أثناء كوارث الفيضانات والزلازل. وبدأت مهامه الإنسانية في وقت مبكر من منتصف الستينيات تحت قيادة كاي أوفه فون هاسل، الذي أشرف على التوسع والتوحيد التدريجي للقوات المسلحة لألمانيا الغربية.
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بالصور - وزيرات ووزراء الدفاع في جمهورية ألمانيا الاتحادية
فرانتس يوزيف شتراوس 1956 حتى 1963
تولى السياسي المحافظ من ولاية بافاريا مناصب حكومية مختلفة بين عامي 1953 و1969. وكان منهمكا في تعزيز قوات الدفاع الألمانية الغربية الجديدة. ولكن في عام 1961، كان هو وحزبه الاجتماعي المسيحي موضع شبهة بتلقي رشاوى من شركة لوكهيد الأمريكية لصناعة الطائرات المقاتلة لترتيب صفقة لشراء ألمانيا الغربية أكثر من 900 مقاتلة من طراز F-104G. نفى كل من شتراوس والاتحاد الاجتماعي المسيحي هذه المزاعم.
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بالصور - وزيرات ووزراء الدفاع في جمهورية ألمانيا الاتحادية
تيودور بلانك 1955 حتى 1956
كان تيودور بلانك الثالث بين عشرة أخوة ولدوا لنجار. تم تجنيده في جيش هتلر عندما اندلعت الحرب العالمية الثانية في عام 1939 وترقى ليصبح ملازم أول. وعقب انتهاء الحرب العالمية كان الرجل الكاثوليكي أحد مؤسسي حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في عام 1945. وبعد فترة قصيرة من توليه منصب وزير الدفاع، شغل منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية بين عامي 1957 و 1965.