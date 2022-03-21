جدل في ألمانيا... المصالح الاقتصادية أم القيم الإنسانية؟

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تحاول ألمانيا بطرق مختلفة الاستقلال عن مصادر الطاقة الروسية وتعويضها من دول أخرى. لكن دولة مثل قطر لها ملف ملطخ في حقوق الإنسان، فهل تتغاضى ألمانيا عن ذلك؟
في زيارة تأتي ضمن محاولات ألمانيا البحث عن مصادر بديلة للغاز الروسي، وزير الاقتصاد هابيك يلتقي في الدوحة أمير قطر، الإمارة الخليجية التي فتح لها الغزو الروسي لأوكرانيا آفاقا ديبلوماسية وتجارية جديدة.
قبيل رحلته إلى قطر والإمارات، دافع وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك عن محاولات ألمانيا التعاقد مع دول "غير ديمقراطية" يكون فيهه موقف حقوق الإنسان إشكاليا، وذلك للحصول على إمدادات الطاقة وتقليص اعتماد بلاده على روسيا.
تعتزم واشنطن مع شركاء دوليين توريد 15 مليار متر مكعب إضافي من الغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام لتحل محل واردات الغاز الروسية. ويمكن أن تحل هذه الواردات محل حوالي ثلث واردات الغاز الحالية من روسيا.
العقوبات الغربية على روسيا وخطط تقليل الاعتماد على النفط والغاز الروسيين، قد تؤدي إلى زيادة الانبعاثات رغم التوسع في استخدام الطاقة النظيفة، لأن ذلك قد يعرقل عملية التخلص التدريجي من الفحم والاعتماد على الغاز المسال.
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