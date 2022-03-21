جدل في ألمانيا... المصالح الاقتصادية أم القيم الإنسانية؟

هابيك يدافع عن اتفاقات محتملة مع قطر والإمارات لتوريد الطاقة

قبيل رحلته إلى قطر والإمارات، دافع وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك عن محاولات ألمانيا التعاقد مع دول "غير ديمقراطية" يكون فيهه موقف حقوق الإنسان إشكاليا، وذلك للحصول على إمدادات الطاقة وتقليص اعتماد بلاده على روسيا.