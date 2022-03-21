 جدل في ألمانيا... المصالح الاقتصادية أم القيم الإنسانية؟ | DW الأخبار | DW | 25.03.2022

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جدل في ألمانيا... المصالح الاقتصادية أم القيم الإنسانية؟

تحاول ألمانيا بطرق مختلفة الاستقلال عن مصادر الطاقة الروسية وتعويضها من دول أخرى. لكن دولة مثل قطر لها ملف ملطخ في حقوق الإنسان، فهل تتغاضى ألمانيا عن ذلك؟

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