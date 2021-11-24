 جدل حول رئاسة الانتربول | DW الأخبار | DW | 24.11.2021

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جدل حول رئاسة الانتربول

تنتخب المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) في اسطنبول، رئيسا جديدا لها غدا الخميس. ومن بين المرشحين لواء إماراتي متهم بالتعذيب ما دفع بالمدافعين عن حقوق الإنسان الى التحذير من هذه الخطوة.

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