جدل حول رئاسة الانتربول

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
تنتخب المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) في اسطنبول، رئيسا جديدا لها غدا الخميس. ومن بين المرشحين لواء إماراتي متهم بالتعذيب ما دفع بالمدافعين عن حقوق الإنسان الى التحذير من هذه الخطوة.
خلال أيام ستجرى انتخابات لاختيار رئيس جديد لمنظمة الشرطة الدولية "الإنتربول". أحد المرشحين لهذا المنصب هو اللواء أحمد الريسي من الإمارات. لكن ترشيحه يتعرض لانتقادات من قبل حقوقيين وساسة، وأيضاً من برلين. والإمارات ترد.
يعود ملف حقوق الإنسان في الإمارات إلى الواجهة، إذ تستهدف شكوى مقدمة في فرنسا مسؤولا إماراتيا يعمل مندوبا أمنيا لدى الجنة التنفيذية للشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، بدعوى "تعذيب" المعارض والناشط الحقوقي أحمد منصور.
ثلاثة قرارات بينت وجود أزمة بين الإمارات وإيطاليا، آخرها ما أثير عن سحب الجنود الإيطاليين من قاعدة إماراتية. فهل تريد أبوظبي تبليغ رسائل للغرب، خصوصا أنها باتت مرمى انتقادات كثيرة بسبب مشاركتها في حرب اليمن؟
تشهد السعودية في عهد الملك سلمان ونجله وولي عهده تغييرات جذرية مؤخراً في الكثير من الملفات والقضايا التي كانت تتميز حتى عهد قريب بنوع من الثبات إن لم يكن الجمود. فما هي أهم تلك الملفات؟ وما هي طبيعة التغيرات التي حدثت؟
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول