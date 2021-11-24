جدل حول رئاسة الانتربول

"الثابت والمتحول" في السعودية.. 90 عاما على تأسيس المملكة

تشهد السعودية في عهد الملك سلمان ونجله وولي عهده تغييرات جذرية مؤخراً في الكثير من الملفات والقضايا التي كانت تتميز حتى عهد قريب بنوع من الثبات إن لم يكن الجمود. فما هي أهم تلك الملفات؟ وما هي طبيعة التغيرات التي حدثت؟