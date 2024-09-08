جدل حاد يرافق إعادة إعمار درنة بعد عام على كارثة الفيضانات

مرّ عام على كارثة الفياضانات بدرنة في الشرق الليبي والتي حصدت أرواح الآلاف. عملية إعادة الإعمار متواصلة لكن شبهات فساد تلاحفها في ظل غياب آليات مراقبة لصندوق فاقت ميزانيته ملياري دولار. وأرقام الضحايا بدورها محط جدل.

قبل عام، خلّفت فيضانات عنيفة قتلى ودمارا في درنة الواقعة في الشرق الليبي. عملية إعادة إعمارها، حسب الخبراء، تحولت إلى منجم ذهب لمعسكر المشير خليفة حفتر وإلى وسيلة لتوسيع نطاق نفوذه في البلاد.

وكانت عاصفة دانيال قد ضربت في ليل 10-11 أيلول/سبتمبر 2023، ساحل ليبيا الشرقي، مسبّبة في فيضانات كبيرة في درنة إثرانهار سدّان، ما أسفر عن سقوط نحو أربعة آلاف قتيل وآلاف المفقودين وأكثر من 40 ألف نازح، بحسب أرقام الأمم المتحدة.

وبعد عام على هذه المأساة، باتت شبهات فساد تلاحق عملية إعاة الإعمار، خاصة وأن درنة باتت موقع بناء ضخم تتقدم فيه مشاريع البناء بسرعة كبيرة. غير أن سلطات طرابلس الواقعة على أكثر من 1300 كيلومتر، مغيبة تماما عن أي دور. وهو ما يتماشى مع الواقع الليبي بعد سقوط نظام الدكتاتور معمر القذافي ومقتله في العام 2011، حيث انقسمت البلاد إلى معسكرين متناحرين، يتمثل الأول في الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة والتي تتخذ في طرابلس مقرّا بقيادة عبد الحميد الدبيبة، بينما يتمثّل الثاني بسلطة تنفيذية مقابِلة بقيادة المشير خليفة حفتر الذي يسيطر على الشرق وجزء كبير من الجنوب وستخذ من بنغازي(شرق) مركزا لقيادة قواته.

شيك على بياض؟

ولإطلاق عملية إعادة إعمار درنة، أنشأ عقيلة صالح رئيس البرلمان الذي يتخذ في الشرق مقرّا، "صندوق تنمية وإعمار ليبيا" برئاسة بلقاسم حفتر (43 عاما) أحد أبناء حليفه، خليفة حفتر. ويقول أنس القماطي مدير معهد الصادق لوكالة فرانس برس، إنّ صالح "أعطى بلقاسم عشرة مليارات دينار (حوالى ملياري دولار)"، في ما يشكّل "شيكا على بياض من دون أي رقابة". ويضيف أنّ هذا الصندوق يعدّ "مؤسسة منيعة، حيث يتم ابتلاع المليارات وتظهر مبانٍ من دون التأكّد من جودتها وبتكاليف مختلفة عمّا هي في الواقع"، مشددا "أنّه كان ينبغي إخضاع إعادة الإعمار هذه لإشراف وكالات الأمم المتحدة والمسؤولين المنتخبين محليا، "مع اتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد".

من جهته، يقول جلال حرشاوي الباحث المتخصص في الشؤون الليبية في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، إنّ "الغموض الذي يحيط بهذه المشاريع يثير تساؤلات بشأن احتمال إساءة استخدام الأموال العامة".

إلى ذلم يركز الخبيران أن هذا الصندوق لا يُدر مكاسب مالية فحسب، بل وباتت درنة "منصة انطلاق سياسية" لأبناء الجنرال المتقاعد خليفة حفتر. ويوضح حرشاوي أنّه بالنسبة إلى بلقاسم حفتر الذي، على عكس شقيقيه صدام وخالد، لا يقوم بدور عسكري، فإنّ "الوعد بإعادة بناء ليبيا بأكملها، بما في ذلك طرابلس، يوفّر إمكانية تشكيل هوية سياسية على المستوى الوطني والدولي". ويضيف هذا الخبير أنّه من خلال "هذا الحكم الاستبدادي... تستخدم الأُسرة ككل رأس مال سياسيا ودبلوماسيا ضخما وتظهر الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة على أنّها غير فعّالة وغير ضرورية".

2023 .. عام صعب على ليبيا To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

والخميس، أشاد بلقاسم حفتر خلال زيارة إلى الجنوب واكبتها وكالة فرانس برس، بـ"نسبة إنجاز مرتفعة جداً، تفوق الـ70 في المئة في جميع المشاريع" في درنة. وقال "قمنا باستكمال ألفي وحدة سكنية وأنشأنا 1500 وحدة سكنية (جديدة) بسبب العجز الكامل والكبير في السكن في درنة". كما أشار إلى "صيانة شبكة الكهرباء والطرق والبنية التحتية"، موضحا في الوقت ذاته أنّ "جميع المدارس (تلقّت) صيانة كاملة... وقمنا بإنشاء مدارس جديدة".

تلاعب بأرقام الضحايا؟

أما على الصعيد القضائي، فقد تقدّم البحث عن المسؤولين عن الكارثة في إطار تحقيق بدأ منذ عام، خصوصا أنّ السدود في درنة التي بنتها شركة يوغوسلافية في السبعينات، لم تتلقَّ إلّا صيانة بسيطة على الرغم من تخصيص ميزانية لذلك. وفي نهاية تموز/يوليو، أُدين 12 موظفا مسؤولا عن إدارة هذه السدود، بأحكام تراوح بين تسعة أعوام و27 عاما.

بيد أن التحقيق الذي تجريه النيابة العامة الوطنية لم يتجاوز مستوى رئيس بلدية درنة وهو أيضا ابن شقيق عقيلة صالح. وقد أحرق متظاهرون غاضبون منزله بعد وقت قصير على وقوع المأساة. يضاف إلى ذلك، وجود جدل آخر يتعلّق بعدد الضحايا الذي يُشتبه في أنّ السلطات في الشرق تحاول تقليله.

وقال كمال السيوي رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين لوكالة الأنباء الليبية (وال)، إنّ "الهيئة أنجزت ما يقارب 98 في المئة من ملفات أسر ضحايا كارثة إعصار درنة، وما زالت جهودها (جارية) في التعامل مع هذا الملف". وأضاف أنّه "تم أخذ عينات الحمض النووي من كل الجثامين"، موضحا أنّ الهيئة "التزمت بالقوائم التي احيلت إليها من مكتب النائب العام ومن النيابة".

ولكن إلى جانب الأشخاص المدفونين الذين يبلغ عددهم 3800 شخص، تمّ جمع ما لا يقل عن "10 آلاف عيّنة من الحمض النووي من أقارب المفقودين" خلال عام واحد، وذلك "باستثناء العائلات التي ليس لديها ناجون"، وفقا للقماطي الذي يقدّر الحصيلة الحقيقية بـ"ما بين 14 ألف و24 ألف" ضحية.

و.ب/م.س (أ ف ب)