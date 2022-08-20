جدل جديد عقب ظهور فيديو آخر لرئيسة وزراء فنلندا وهي ترقص في ملهى

تواجه رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين (36 عامًا) انتقادات متصاعدة منذ ظهور فيديو لها يوم الخميس (18 آب/أغسطس 2022) وهي ترقص مع بعض الأصدقاء المشاهير في منزل خاص قبل أن تزور حانتين.

وفي أحدث فيديو، يمكن رؤية مارين وهي ترقص مع المغني أوسيفيرتا (39 عامًا) ويتلامسان من آن لآخر. ويبدو لوهلة أن الموسيقي يميل عليها إما لهمس بشيء في أذنها أو تقبيلها، بحسب منتقدي مارين.

وقالت رئيسة الوزراء في مؤتمر صحفي الجمعة (19 آب/أغسطس 2022)، إنها لا تتذكر أنه تم تقبيلها، وأضافت: "لقد شاهدت الفيديو بنفسي وأعتقد أن الأمر يشبه أن أحدًا يقول لي شيئًا"، وتابعت: "هذا صحيح، أنا متزوجة، وأعتقد أنها مسألة تخص حياتي الشخصية، ولن أعقب بتفصيل أكثر عليها.. ولا أعتقد أن شيئًا غير ملائم يحدث في ذلك الفيديو".



مختارات رئيسة وزراء فنلندا تخضع لاختبار مخدرات بعد فيديو أثار ضجة

كما علق أوسيفيرتا على الفيديو أمس الجمعة، وكتب على إنستغرام: "لقد كانت هناك تكهنات عامة بشأن طبيعة العلاقة بيني ورئيسة الوزراء سانا مارين. لا يمكنني قول سوى إننا أصدقاء ولم يحدث أي شيء غير ملائم بيننا".

وعقب صدور أول فيديو، قالت مارين إنها خضعت لاختبار مخدرات الجمعة، بعدما زعم بعض الصحفيين الفنلنديين أنهم سمعوا تعليقات عن مخدرات في الفيديو.

وتسببت الصور في انقسام شعبي، حيث أثارت نقاشا بشأن ظهورها العلني. وأفاد تقرير لوكالة أنباء سي.تي.تي. بأن مارين عادت من عطلتها في الوقت الذي تم إعداد الفيديو فيه. وقال التقرير: "هذا يعني أنه لم يكن هناك بديل لتوليها مهامها".

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ)