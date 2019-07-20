 جدل بين اللاجئين السوريين في ألمانيا حول لاجئ عاد إلى سوريا للقتال | سياسة واقتصاد | DW | 24.07.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

جدل بين اللاجئين السوريين في ألمانيا حول لاجئ عاد إلى سوريا للقتال

أثارت عودة لاجئ سوري من برلين إلى إدلب ليقاتل في صفوف المعارضة المسلحة جدلاً واسعاً بين اللاجئين في ألمانيا. البعض أيد عودته وآخرون يرون فيها أن "من يحمل البندقية يصبح ضحية لعبة دولية كبيرة".

Syrien Kämpfer Jaysh al-Izza, Teil türkisch unterstützte Freie Syrische Armee (Getty Images/AFP/O.H. Kadour)

يقول لاجئ كان في ألمانيا وقرر العودة إلى سوريا لغرض القتال بصفوف المعارضة إنه لم يندم على قراره. ويضيف في تقرير لوكالة فرانس برس: "لو كان هدفي المال لبقيت في ألمانيا (...) لكني رجعت إلى بلادي لأعطيها بدلاً من أن تعطيني"، هكذا يبرر السوري محمد النعيمي قرار عودته من ألمانيا.
ويدعي محمد (23 عاماً) إنه ومنذ لجوئه إلى ألمانيا لم تفارقه فكرة العودة إلى سوريا، لكنه اتخذ قراره في العام الحالي، ويضيف لوكالة فرانس برس: "رأيت الحملة الشرسة التي يشنها النظام على إدلب بعد تهجير أهلنا في القنيطرة ودرعا (...) حينها قررت العودة".

وكانت قوات النظام السوري استعادت السيطرة على محافظتي القنيطرة ودرعا بالكامل، العام الماضي، إثر عملية عسكرية واتفاقات تسوية تمّ بموجبها إجلاء الآلاف إلى محافظة إدلب. وبعد عدة أشهر، صعد النظام وحلفاؤه هجماتهم على إدلب أيضاً. وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على محافظة إدلب ومحيطها، لكن توجد فيها فصائل معارضة أقل نفوذاً، بينها فصيل "جيش العزة" الذي التحق به محمد في حزيران/ يونيو.
بعد عودته من ألمانيا التي لجأ إليها، شارك محمد في دورة عسكرية قرب معبر باب الهوى عند الحدود مع تركيا، استمرت شهراً، و"تخرّج" مع العشرات من زملائه. وينتظر أن يلتحق قريباً بجبهات القتال، حسبما نقلت وكالة فرانس برس. 

مختارات

من خلال معلومات قدمتها ألمانيا تمكنت هولندا من إلقاء القبض على سوري يشتبه بأنه قيادي بجبهة النصرة يحمل كنية "أبوخضر". ويتهم المشتبه به المقيم في هولندا منذ سنوات بأن له صلات بالإرهاب حيث كان قائدا لكتيبة تابعة للجبهة. (21.05.2019)

كشف مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء بلغ حتى نهاية عام 2018 نحو 1.8 مليون شخص، منهم 1.3 مليون حاصلون على حق الإقامة، غالبيتهم سوريون وعراقيون وأفغان. (18.07.2019)


أثار تخلي محمد عما كان متاحاً له في برلين، وقرار عودته إلى سوريا، جدلاً بين اللاجئين السوريين في ألمانيا، الذين يبلغ عددهم نحو 700  ألف لاجئ، حسب مصادر رسمية. فيراه أحدهم ويدعى فادي الغالي على الفيسبوك بطلا وكتب: " بالمختصر المفيد هو بطل ونحن جبناء". بينما قال آخر يدعى أحمد النمر: "جعلتنا نخجل من أنفسنا، حماك الله وثبت قلوبنا على اتخاذ قرارات قوية في حياتنا". فيما يراه آخر واسمه عماد المنصور: " إنه أكثر رجولة منا كلنا، نحن هناك نبحث عن الأمن والأمان والمستقبل والدراسة، وأهلنا هناك يُذبحون يومياً"، حسبما يقول. لكن اللاجئة السورية نجلاء الحاج تشعر أن محمد "يريد تشجيع الشباب بشكل خاص على العودة". 


وقبل أن يقرر محمد اللجوء إلى ألمانيا، حمل السلاح إلى جانب الفصائل المعارضة وشارك في المعارك التي مكنت الفصائل حينها من السيطرة على الجزء الأكبر من محافظتي القنيطرة ودرعا المجاورة. إلا أنه في العام 2015، وخشية هجوم لقوات النظام على منطقته، قرر المغادرة، فانتقل إلى تركيا فاليونان ثم عبر عدة دول أوروبية إلى ألمانيا، حيث عاش مع شقيقيه في برلين بهدوء وأمان طوال ثلاث سنوات.   

"ضحية لعبة دولية"
ويستغرب اللاجئ السوري مجد السمان من قرار عودة محمد إلى سوريا، ويضيف: "أريد أن أفهم شيئاً واحداً وهو كيف أن الشاب كان يحس بالخيبة عندما كانت المعارضة تسيطر على 60% من مساحة سوريا، وعاد الآن والمعارضة محاصرة ولا تسيطر سوى على إدلب وكل فصيل عنده انتماء مختلف".

ويبدي اللاجئ السوري أبو محمد استعداده للعودة إلى بلده للقتال، لكنه يضع شرطاَ لذلك، ويقول: " أنا وكثير من الشباب على استعداد للعودة والقتال، لكن يجب علينا في البداية أن ترى اتحاد الفصائل من أجل قضية الشعب والوطن وليس لمصالح وأهداف دول أخرى".

ويرى محمد عواد أن: "من يحمل البندقية يصبح ضحية لعبة دولية كبيرة"، ويتابع: "أنا مقتنع بأن حتى كفاحنا يصب في المصلحة السياسية لأحد الأطراف حتى ولو كانت النوايا تحرير الأرض من الظالمين".

ولا يزال محمد يواجه ضغوطاً من والديه اللاجئين إلى لبنان وشقيقيه في ألمانيا حتى يغادر سوريا، إلا أنه يصر على صواب قراره غير آبه بالمخاطر التي قد تحدق به ويقول "أحببت ألمانيا، لكن ليس هناك مكان مثل بلدي سوريا".

ويعلق أمير جمال الدين على قرار عودة محمد ويقول: "أحترم رأي الشاب وقراره، ولكننا شعب عاطفي. فلو كان هناك أمل في البداية من أن الشعب يستطيع تغيير شيء لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم. فأرجو من الشباب المتحمس أن يهداً".

محيي الدين حسين/ مهاجر نيوز

  • Syrien Präsident Assad - Rede vor Diplomaten in Damaskus (picture-alliance/AP Photo/Syrian Presidency)

    أطراف عسكرية متعددة في سوريا.. من هي وما أهدافها؟

    جيش الأسد

    خسر الجيش السوري الكثير من مواقعه وقُتل أو انشق الآلاف من جنوده. اليوم تتواجد جيوش وميليشيات تابعة لأكثر من ثمان دول على التراب السوري. بيّد أن جيش الأسد استفاد من الدعمين الروسي والإيراني في استعادة مناطق استراتيجية كان قد خسرها سابقاً كحلب وحمص ودير الزور، مما حدا بعدة أطراف كانت تشترط رحيل الأسد قبل الشروع بأي مفاوضات إلى البدء في تغيير مواقفها.

  • Syrien kurdischen Frauenmiliz in Al-Rakka (picture-alliance/dpa/AP/Ronahi TV)

    أطراف عسكرية متعددة في سوريا.. من هي وما أهدافها؟

    المقاتلون الأكراد

    كسب الأكراد الكثير في السنتين المنصرمتين، وبدأ صوتهم بالارتفاع ونفوذهم بالتزايد، إذ سيطروا على مناطق غنية بالنفط في شمال شرق البلاد. كما يشكّلون ركيزة "قوات سوريا الديمقراطية" التي حرّرت الرقة بدعم التحالف الدولي، فضلاً عن إقامتهم "إدارة ذاتية" في مناطق سيطرتهم. بيدَ أن عملية غصن الزيتون التي أطلقها الجيش التركي في عفرين ضد المقاتلين الأكراد، أدت إلى خسارتهم عدة مساحات، فضلاً عن مقتل المئات بينهم.

  • Syrien Aleppo Kämpfe (picture alliance/AA/A. Huseyin)

    أطراف عسكرية متعددة في سوريا.. من هي وما أهدافها؟

    المعارضة المسلّحة

    ظهرت المعارضة المسلّحة السورية في البداية بديلاً محتملاً لنظام الأسد، إذ سيطرت على مساحة شاسعة من سوريا. غير أنها خسرت لاحقا الكثير منها. تعاني المعارضة من التشتت في المواقف الإيديولوجية، فضلاً عن تعدّد الداعمين وتنوّع أهدافهم. مما حدا بالبعض لإطلاق كلمة "معارضات" سورية عليها، كما تعرضت لضربة كبيرة بعد دخول التنظيمات الإرهابية كـ"داعش" و"النصرة" على الخط واستيلائها أراضٍ كانت تحت سيطرتها.

  • Russland Jahrespressekonferenz Wladimir Putin (picture-alliance/AP Photo/P. Golovkin)

    أطراف عسكرية متعددة في سوريا.. من هي وما أهدافها؟

    الجيش الروسي

    قبل أكثر من سنتين بدأ التدخل الجوي الروسي في سوريا. اليوم يتواجد آلاف الجنود الروس في أكثر من قاعدة عسكرية في سوريا، أهمها "قاعدة حميميم". سياسياً استطاعت موسكو فرض نفسها كلاعب سياسي أساسي في المشهد السوري لصالح نظام الأسد؛ فهي عرابة "محادثات أستانا" و"مؤتمر سوتشي" و"مناطق خفض التصعيد" مع كل من تركيا وإيران. كما تدعم تياراً في المعارضة يُدعى "منصة موسكو".

  • Donald Trump (picture alliance/AP Images/M. Rourke)

    أطراف عسكرية متعددة في سوريا.. من هي وما أهدافها؟

    الجيش الأمريكي

    تعوّدت واشنطن على تحقيق سريع لرهاناتها العسكرية في الشرق الأوسط كما حدث في العراق وأفغانستان، لكن لم يتكرر الأمر في سوريا؛ فالتحالف الذي قادته ضد "داعش" تأخر كثيراً في تحقيق أهدافه، كما أن تسليحها للمقاتلين الأكراد كان من أسباب توتر علاقتها بأنقرة. الرؤية الأمريكية لمستقبل دورها في سوريا غير واضحة، بيّد أن واشنطن ربحت على الأقل قواعد عسكرية لها داخل البلد..

  • Iran Revolutionsgarde (picture alliance / AA)

    أطراف عسكرية متعددة في سوريا.. من هي وما أهدافها؟

    القوات الإيرانية

    لم تتخلّ إيران عن حليفها الأسد في سوريا طوال سنوات الحرب، وأبدت تصميماً كبيراً على بقاء النظام، موفرة دعماً عسكرياً ومالياً وغيرها من أشكال الدعم، كما تتوّفر على ميليشيات مسلحة داخل البلد، يقودها قاسم سليماني ممّا أثر بشكل كبير في تطورات الحرب. ويبدو أن طهران حصدت ثمار جهودها، فنفوذها تعاظم داخل سوريا بشكل أثار حفيظة خصومها في المنطقة، خاصة تل أبيب والسعودية.

  • Türkei Erdogan (Getty Images)

    أطراف عسكرية متعددة في سوريا.. من هي وما أهدافها؟

    الجيش التركي

    دعّم أردوغان المعارضة السورية كثيراً، لكن تداعيات الحرب أرهقت نظامه، إذ لم تتحقق رهاناته في سقوط بشار الأسد، كما عانت تركيا من هجمات نفذها "داعش" بترابها. غير أن القوات التركية تدخلت مؤخراً بقوة في شمال سوريا في إطار عملية "غصن الزيتون" الهادفة لقصم ظهر المقاتلين الأكراد، واستفاد أردوغان في العملية من قلق دولي لم يكن كافياً لثنيه عن الاستمرار، ضامناً بذلك توسيع مناطق تسيطر عليها أنقرة داخل سوريا.

  • Libanon Beirut Sheik Hassan Nasrallah (picture-alliance/AP Photo/H. Malla)

    أطراف عسكرية متعددة في سوريا.. من هي وما أهدافها؟

    حزب الله

    أحد أقوى الأطراف الشيعية في سوريا، قدم دعماً غير محدود للنظام السوري وشارك مبكراً في الحرب الدائرة منذ سنوات. أثر تدخل حزب الله العسكري لصالح الأسد سلباً على صورته في العالمين العربي والإسلامي. في المقابل، ساهم في الحفاظ على تحالفٍ استراتيجي مع طهران ودمشق وبشكل أقل موسكو، ممّا أكسبه نفوذاً جغرافياً في سوريا، خاصة مع سيطرته على المناطق الحدودية بين سوريا ولبنان.

  • Emmanuel Macron (Reuters/C. Hartmann)

    أطراف عسكرية متعددة في سوريا.. من هي وما أهدافها؟

    القوات الفرنسية

    دخلت فرنسا في الأزمة السورية بقوة عبر تحرك ديبلوماسي ضد النظام السوري وعسكري ضد "داعش"، لكنها لم تحصد ثماراً كثيرة، فمواقفها ضد الأسد تبدو جد متذبذة، كما أن ضرباتها العسكرية لم تنجح، ليس فقط في إنهاء "داعش"، بل حتى في تجنب هجماته الإرهابية التي تعدّ فرنسا أكثر المتضررين منها خارج الشرق الأوسط، فضلا عن أنها لم تؤثر كثيرا في إنقاذ الوضع الإنساني داخل سوريا رغم ما تعلنه من جهود في ذلك.

  • Syria Al Nusra Front Kämpfer Symbolbild (picture-alliance/AP Photo)

    أطراف عسكرية متعددة في سوريا.. من هي وما أهدافها؟

    جماعات إرهابية تدخل على الخط

    وضع التحالف الدولي الجماعاتَ الإرهابية كهدف رئيسي في استراتيجيته العسكرية بسوريا، وتكبد "داعش" هزائم كبيرة في سوريا كما في العراق، ولاسيما في الرقة (عاصمة "خلافته" المزعومة) لكن خطره لم ينتهِ بعد. كما تراجعت جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) التي فكت ارتباطها مؤخرا بتنظيم القاعدة، لكنها لا تزال في إدلب وقامت مؤخرا بإسقاط مقاتلة روسية، ممّا جعل موسكو أن هدفها حاليا هو القضاء على هذه الجبهة.

    الكاتب: إسماعيل عزام


مختارات

أطراف عسكرية متعددة في سوريا.. من هي وما أهدافها؟

تميزت الحرب في سوريا بديناميكية سريعة جداً وكثرة اللاعبين فيها، إن بشكل مباشر أو من وراء الكواليس. ماذا ربح أو خسر أهم الفاعلين العسكرييين بعد قرابة سبع سنوات من الصراع الدامي الذي دخلت فيه جماعات إرهابية على الخط؟ (22.11.2017)  

مواضيع ذات صلة

أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان 20.07.2019

لدى اللاجئين السوريين الذين يفرون إلى لبنان تطلعات قوية على نحو متزايد للعودة إلى موطنهم مع استقرار الوضع في سوريا بعد ثماني سنوات من الحرب الأهلية ، وفقًا لمتحدث باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.

استمرار التصعيد والعنف في إدلب 13.07.2019

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أربعة عشر مدنيا من بينهم أطفال قـُتلوا في قصف جوي مستمر على محافظة إدلب. وأضاف المرصد أن القصف الذي نفذته طائرات حربية تابعة للنظام السوري وروسيا قد طال أيضا بلدة كفريا، بالإضافة إلى وقوع قتلى في قصف بري لقوات النظام شمالي حماة.

Syrien | Weißhelme bei der Rettung von Zivilisten

أكثر من 20 قتيلا في غارات على سوق شعبي بشمال غرب سوريا 22.07.2019

في هجمات جوية على سوق شعبية بإحدى المدن الرئيسية الخاضعة للمعارضة بريف إدلب الجنوبي قتل أكثر من 20 شخصا، والعدد مرشح للارتفاع لخطورة حالات مصابين آخرين. ويقول المرصد السوري إن طائرات روسية نفذت الهجمات وتنفي روسيا ذلك.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  