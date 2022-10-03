جدل ألماني بعد السماح بتزويد الرياض بالسلاح.. ماذا وراءه؟

"إشارة المرور" .. ملامح أول حكومة في ألمانيا ما بعد ميركل

تستعد ألمانيا لتشكيل أول حكومة في عهد ما بعد ميركل، إذ دخلت مفاوضات "إشارة المرور" في مراحلها الحاسمة، نسبة لألوان الأحزاب الثلاثة التي تتشاور من أجل تشكيل الائتلاف الحكومي المقبل الذي تنتظره عدد من الملفات الملتهبة.