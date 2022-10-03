 جدل ألماني بعد السماح بتزويد الرياض بالسلاح.. ماذا وراءه؟ | مسائية DW | DW | 07.10.2022

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مسائية DW

جدل ألماني بعد السماح بتزويد الرياض بالسلاح.. ماذا وراءه؟

جدل في أوساط حزب الخضر الألماني المشارك في الحكومة الاتحادية بعد موافقتها على استئناف تزويد السعودية بالسلاح.. ما خلفيات هذا الجدل؟ وكيف تتعاطى معه حكومة أولاف شولتس؟

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بعد الضم الروسي غير القانوني.. ما مآلات الحرب في أوكرانيا؟ 30.09.2022

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تهديدات وتحذيرات واتهامات.. هل يشعل بوتين حربا نووية؟ 07.10.2022

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دول أوبك بلس تخفض إنتاجها النفطي.. الرسائل والتأثيرات

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تصدرت قائمة المستوردين.. سياسي ألماني يطالب بوقف تصدير الأسلحة لمصر 19.01.2022

ارتفعت صادرات الأسلحة الألمانية إلى رقم غير مسبوق تجاوز التسعة مليارات يورو. تصدرت مصر قائمة أكبر الدول المستوردة للسلاح من ألمانيا، الأمر الذي أثار مطالب بوقف تصدير السلاح لمصر بسبب "انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان".

15/10/2021 Robert Habeck (l-r), Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Olaf Scholz, SPD-Kanzlerkandidat und Bundesminister der Finanzen, und Christian Lindner, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der FDP, geben nach den Sondierungsgesprächen von SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen zur Bildung einer neuen Bundesregierung nach der Bundestagswahl ein Statement.

"إشارة المرور" .. ملامح أول حكومة في ألمانيا ما بعد ميركل 29.10.2021

تستعد ألمانيا لتشكيل أول حكومة في عهد ما بعد ميركل، إذ دخلت مفاوضات "إشارة المرور" في مراحلها الحاسمة، نسبة لألوان الأحزاب الثلاثة التي تتشاور من أجل تشكيل الائتلاف الحكومي المقبل الذي تنتظره عدد من الملفات الملتهبة.

16.06.2021 Annalena Baerbock (M), Kanzlerkandidatin und Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Olaf Scholz (r, SPD), SPD-Kanzlerkandidat und Bundesminister der Finanzen, und Christian Lindner, FDP-Spitzenkandidat, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der FDP, stehen zu Beginn einer Gesprächsrunde des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft zum Thema Energie- und Klimapolitik zusammen.

عشية محادثات ائتلاف "إشارة المرور".. ما هي النقاط الخلافية؟ 10.10.2021

عشية استئناف المحادثات الاستكشافية بين الاشتراكيين والخضر والليبراليين لتشكيل ائتلاف حكومي جديد في ألمانيا والمعروف بـ "إشارة المرور"، تبرز على السطح نقاط خلافية أبرزها السياسة المالية. فأين تكمن الخلافات تحديدا؟

29.01.2022, Berlin: Grünenpolitikerin Ricarda Lang nimmt online am Bundesparteitag von Bündnis 90/Die Grünen teil. Auf dem Programm steht die Wahl des Bundesvorstands inklusive der Vorsitzenden sowie der Parteirat. Die mehreren Hundert Delegierten stimmen online ab. Die Wahlen für Vorstand, Parteirat und andere Gremien müssen in der Folge noch per Brief bestätigt werden. Lang gilt als eine der wahrscheinlichen Nachfolgerinnen von den scheidenden Vorständen Baerbock und Habeck. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

من هي ريكاردا لانغ الرئيسة المشاركة الجديدة لحزب الخضر؟ 31.01.2022

اختار حزب الخضر الألماني ريكاردا لانغ كرئيسة جديدة للحزب بالشراكة مع أوميد نوريبور، لتخلف وزيرة الخارجية بيربوك. لانغ ممثلة جناح اليسار في الحزب وناشطة نسوية وناشطة ضد اليمين المتطرف وهي أصغر زعيمة للخضر على الإطلاق.