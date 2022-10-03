جدل ألماني بعد السماح بتزويد الرياض بالسلاح.. ماذا وراءه؟

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جدل في أوساط حزب الخضر الألماني المشارك في الحكومة الاتحادية بعد موافقتها على استئناف تزويد السعودية بالسلاح.. ما خلفيات هذا الجدل؟ وكيف تتعاطى معه حكومة أولاف شولتس؟
ارتفعت صادرات الأسلحة الألمانية إلى رقم غير مسبوق تجاوز التسعة مليارات يورو. تصدرت مصر قائمة أكبر الدول المستوردة للسلاح من ألمانيا، الأمر الذي أثار مطالب بوقف تصدير السلاح لمصر بسبب "انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان".
تستعد ألمانيا لتشكيل أول حكومة في عهد ما بعد ميركل، إذ دخلت مفاوضات "إشارة المرور" في مراحلها الحاسمة، نسبة لألوان الأحزاب الثلاثة التي تتشاور من أجل تشكيل الائتلاف الحكومي المقبل الذي تنتظره عدد من الملفات الملتهبة.
عشية استئناف المحادثات الاستكشافية بين الاشتراكيين والخضر والليبراليين لتشكيل ائتلاف حكومي جديد في ألمانيا والمعروف بـ "إشارة المرور"، تبرز على السطح نقاط خلافية أبرزها السياسة المالية. فأين تكمن الخلافات تحديدا؟
اختار حزب الخضر الألماني ريكاردا لانغ كرئيسة جديدة للحزب بالشراكة مع أوميد نوريبور، لتخلف وزيرة الخارجية بيربوك. لانغ ممثلة جناح اليسار في الحزب وناشطة نسوية وناشطة ضد اليمين المتطرف وهي أصغر زعيمة للخضر على الإطلاق.
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