 جدارية في إدلب تضامنا مع أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 03.03.2022

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DW الأخبار

جدارية في إدلب تضامنا مع أوكرانيا

رسم فنان سوري لوحة جدارية مع بدء الحرب الروسية على أوكرانيا على جدار منزل تضرر بفعل القصف في إدلب، تضمانا مع الشعب الأوكراني

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