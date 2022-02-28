جدارية في إدلب تضامنا مع أوكرانيا

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رسم فنان سوري لوحة جدارية مع بدء الحرب الروسية على أوكرانيا على جدار منزل تضرر بفعل القصف في إدلب، تضمانا مع الشعب الأوكراني
أطلق المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في احتمالية ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا عقب الغزو الروسي للبلاد. ودعا خان الأفراد الموجودين حاليا في منطقة الحرب للإبلاغ عن الجرائم المحتملة للمحكمة.
طالبت وزيرة الخارجية الألمانية بتشكيل لجنة تحقيق لفحص الانتهاكات الحقوقية في أوكرانيا على أن يشمل ذلك بيلاروسيا. والمحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقا في احتمالية ارتكاب جرائم خلال الحرب الجارية في أوكرانيا
عراقي وسوري وليبي خرجوا من بلادهم التي شهدت حروباً طاحنة وتوجهوا إلى أوكرانيا، بحثا عن ملاذ آمن ومستقبل أفضل. لكنهم وجدوا أنفسهم وقد تقطعت بهم السبل عالقين وسط حرب طاحنة بين روسيا وأوكرانيا.
الحرب السيبرانية جزء من الحرب الهجينة ويمكن أن يكون لها تأثير في الحرب الفعلية على الأرض. فتعطيل أو اختراق بيانات وزارات الدفاع قد يغير شيئا من الحرب، لكن نشر المعلومات الكاذبة قد يكون تأثيره أعظم بحسب خبراء.
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