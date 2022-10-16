 جحيم حرائق الغابات في ألمانيا لا يخمد! | جميع المحتويات | DW | 19.06.2023

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بيئة ومناخ

جحيم حرائق الغابات في ألمانيا لا يخمد!

في العديد من الولايات الألمانية مثل براندنبورغ وميكلنبورغ فوربومرن وبافاريا تحترق الغابات بعد أسابيع من الجفاف، وليس هناك انفراج في الأفق للتغلب على هذه الأفة التي تفتك بالغابات التي تعتبر الرئة التي تتنفس بها الأرض.

  • Links im Bild fahren zwei Feuerwehr-Fahrzeuge über eine ansonsten leere Straße, rechts sind ein Gartenzaun und eine Hecke zu sehen.

    الحماية من لهيب النيران

    سيارات رجال الإطفاء تجوب بلدة فولتسراده بالقرب من بلدة لوبتين. فبعد ليلة هادئة في مناطق الحرائق بولاية ميكلينبورغ فوربومرن هناك أخبار سارة لسكان البلدة، إذ بإمكانهم العودة إلى منازلهم التي غادروها بسبب لهيب النيران في الغابات المجاورة. 12.06.2023

  • Bäume sind in dicken Qualm gehüllt; der Himmel im Hintergrund ist von Flammen leuchtend orange gefärbt.

    جحيم النيران

    الدخان ولهيب النيران تصعد في السماء: في موقعين سابقين للتدريبات العسكرية جنوب غربي ميكلينبورغ اشتعلت الحرائق الاثنين (12 يونيو). وفي بلدة لوبتين احترقت الثلاثاء نحو 100 هكتار من الغابات، وفي المنطقة الثانية التي تشملها الحرائق في بلدة هاغنوف اتسعت رقعة الحرائق بسبب هبوب الرياح لتطال نحو 45 هكتار من الغابات.

  • Vor einigen verbrannten Bäumen ist halb zerstörtes Schild zu sehen. Darauf ist - teilweise - zu lesen: Lebensgefahr. Betreten strengstens verboten. Munitionsbelastetes Gebiet!

    خطر على الأرض

    وضع مثير للغاية: في المواقع العسكرية السابقة توجد ذخيرة على الأرض، وبالتالي لا يمكن دخولها. ولهذا قامت دبابة تابعة للجيش الألماني بحفر حاجز أرضي من أجل احتواء النيران في المنطقة المتضررة. وتشارك طائرات الهليكوبتر في إطفاء النيران وذلك بنجاح لأن رقعة الحرائق توقفت عن التوسع.

  • Das aus einem Polizeihubschrauber aufgenommene Bild zeigt aus der Vogelperspektive einen runden, orangefarbenen Löschwasserbehälter, der mit Wasser befüllt wird.

    سكب المياه

    وإلى جانب ولاية ميكلينبورغ فوربومرن هناك ولايات إضافية تشتعل فيها الغابات. ومنذ نهاية مايو تشتعل النيران في موقع التدريبات العسكرية في بلدة يوتربوغ ـ وفي الصورة هليكوبتر تحمل كميات من المياه لإطفاء الحرائق. وفي جنوب برلين حصل انفراج في نهاية الأسبوع الماضي لكن النيران اشتعلت من جديد ابتداء من الاثنين 09.06.2023.

  • Einige grüne Bäume stehen inmitten einer verbrannten Fläche, auf der umgestürzte Bäume liegen.

    مقبرة غابات

    هنا أيضا تعرقل الذخيرة عمليات مكافحة النيران. ومن أجل الإطفاء التام للنيران يأمل المسؤولون في حصول تساقطات مطرية. وكما قالت مديرة المصلحة النظامية بيوتربورغ فإن "الوضع لم يعد بعد تحت السيطرة". وحوالي 733 هكتار من الغابات مهددة بالاشتعال.

  • Eine massive Rauchwolke steigt über brennenden Bäumen an einem Berghang auf.

    جبل يحترق

    في يوم الاثنين، 12 يونيو حزيران 2023، اشتعلت النيران بالقرب من فرانكفورت على نهر الراين فوق جبل ألتكونيش. وتقول السلطات المحلية إنها تمكنت من السيطرة عليها. والكثير من الهكتارات شابتها النيران، وكان أكثر من 200 من رجال الإطفاء يشاركون في عمليات الإطفاء. ويُعد جبل ألتكونيش ثاني أعلى جبل في ولاية تاونوس.

  • Die Nahaufnahme zeigt verkohltes Holz und verbrannten Waldboden.

    مخلفات حريق

    على الحدود الفاصلة بين ولايتي بافاريا وتورينغن اشتعلت النيران الثلاثاء 13 يونيو حزيران، في حوالي هكتارين من الغابات. وفي غضون ساعات تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحرائق، كما قال متحدث باسم الشرطة

  • Über einer grünen Landschaft mit einem Fluss im Vordergrund ist am Horizont eine große Rauchwolke zu sehen.

    ليس هناك انفراج في الأفق

    درجات حرارة تفوق 30 درجة مائوية والكثير من الشمس والجفاف: وبعد فصل الربيع الممطر لم تُسجل تساقطات مطرية منذ أسابيع في العديد من المناطق الألمانية، وبالتالي يبقى خطر اشتعال الغابات قائما، حسب مركز الأرصاد الجوية الألمانية، لاسيما في الشمال الشرقي حيث تعاني الأراضي من الجفاف.


  • Links im Bild fahren zwei Feuerwehr-Fahrzeuge über eine ansonsten leere Straße, rechts sind ein Gartenzaun und eine Hecke zu sehen.

    الحماية من لهيب النيران

    سيارات رجال الإطفاء تجوب بلدة فولتسراده بالقرب من بلدة لوبتين. فبعد ليلة هادئة في مناطق الحرائق بولاية ميكلينبورغ فوربومرن هناك أخبار سارة لسكان البلدة، إذ بإمكانهم العودة إلى منازلهم التي غادروها بسبب لهيب النيران في الغابات المجاورة. 12.06.2023

  • Bäume sind in dicken Qualm gehüllt; der Himmel im Hintergrund ist von Flammen leuchtend orange gefärbt.

    جحيم النيران

    الدخان ولهيب النيران تصعد في السماء: في موقعين سابقين للتدريبات العسكرية جنوب غربي ميكلينبورغ اشتعلت الحرائق الاثنين (12 يونيو). وفي بلدة لوبتين احترقت الثلاثاء نحو 100 هكتار من الغابات، وفي المنطقة الثانية التي تشملها الحرائق في بلدة هاغنوف اتسعت رقعة الحرائق بسبب هبوب الرياح لتطال نحو 45 هكتار من الغابات.

  • Vor einigen verbrannten Bäumen ist halb zerstörtes Schild zu sehen. Darauf ist - teilweise - zu lesen: Lebensgefahr. Betreten strengstens verboten. Munitionsbelastetes Gebiet!

    خطر على الأرض

    وضع مثير للغاية: في المواقع العسكرية السابقة توجد ذخيرة على الأرض، وبالتالي لا يمكن دخولها. ولهذا قامت دبابة تابعة للجيش الألماني بحفر حاجز أرضي من أجل احتواء النيران في المنطقة المتضررة. وتشارك طائرات الهليكوبتر في إطفاء النيران وذلك بنجاح لأن رقعة الحرائق توقفت عن التوسع.

  • Das aus einem Polizeihubschrauber aufgenommene Bild zeigt aus der Vogelperspektive einen runden, orangefarbenen Löschwasserbehälter, der mit Wasser befüllt wird.

    سكب المياه

    وإلى جانب ولاية ميكلينبورغ فوربومرن هناك ولايات إضافية تشتعل فيها الغابات. ومنذ نهاية مايو تشتعل النيران في موقع التدريبات العسكرية في بلدة يوتربوغ ـ وفي الصورة هليكوبتر تحمل كميات من المياه لإطفاء الحرائق. وفي جنوب برلين حصل انفراج في نهاية الأسبوع الماضي لكن النيران اشتعلت من جديد ابتداء من الاثنين 09.06.2023.

  • Einige grüne Bäume stehen inmitten einer verbrannten Fläche, auf der umgestürzte Bäume liegen.

    مقبرة غابات

    هنا أيضا تعرقل الذخيرة عمليات مكافحة النيران. ومن أجل الإطفاء التام للنيران يأمل المسؤولون في حصول تساقطات مطرية. وكما قالت مديرة المصلحة النظامية بيوتربورغ فإن "الوضع لم يعد بعد تحت السيطرة". وحوالي 733 هكتار من الغابات مهددة بالاشتعال.

  • Eine massive Rauchwolke steigt über brennenden Bäumen an einem Berghang auf.

    جبل يحترق

    في يوم الاثنين، 12 يونيو حزيران 2023، اشتعلت النيران بالقرب من فرانكفورت على نهر الراين فوق جبل ألتكونيش. وتقول السلطات المحلية إنها تمكنت من السيطرة عليها. والكثير من الهكتارات شابتها النيران، وكان أكثر من 200 من رجال الإطفاء يشاركون في عمليات الإطفاء. ويُعد جبل ألتكونيش ثاني أعلى جبل في ولاية تاونوس.

  • Die Nahaufnahme zeigt verkohltes Holz und verbrannten Waldboden.

    مخلفات حريق

    على الحدود الفاصلة بين ولايتي بافاريا وتورينغن اشتعلت النيران الثلاثاء 13 يونيو حزيران، في حوالي هكتارين من الغابات. وفي غضون ساعات تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحرائق، كما قال متحدث باسم الشرطة

  • Über einer grünen Landschaft mit einem Fluss im Vordergrund ist am Horizont eine große Rauchwolke zu sehen.

    ليس هناك انفراج في الأفق

    درجات حرارة تفوق 30 درجة مائوية والكثير من الشمس والجفاف: وبعد فصل الربيع الممطر لم تُسجل تساقطات مطرية منذ أسابيع في العديد من المناطق الألمانية، وبالتالي يبقى خطر اشتعال الغابات قائما، حسب مركز الأرصاد الجوية الألمانية، لاسيما في الشمال الشرقي حيث تعاني الأراضي من الجفاف.


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