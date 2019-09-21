 جثمان زين العابدين بن علي يوارى الثرى في المدينة المنورة | أخبار | DW | 21.09.2019

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أخبار

جثمان زين العابدين بن علي يوارى الثرى في المدينة المنورة

وري جثمان الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي الثرى في مقبرة البقيع في المدينة المنورة غرب السعودية، بحسب ما أفاد شهود عيان لوكالة فرانس برس، بعد يومين من وفاته في المملكة عن عمر 83 عاماً.

Tunesien Ex-Präsident Zine El Abidine Ben Ali gestorben (Reuters/Z. Souissi)

وري جثمان الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي الثرى في المدينة المنورة غرب السعودية السبت (21 أيلول/سبتمبر 2019)، بحسب ما أفاد شهود عيان لوكالة فرانس برس، بعد يومين من وفاته في المملكة عن عمر 83 عاماً.

وكانت عائلة الرئيس الراحل الذي أسقطه الشارع في 14 كانون الثاني/يناير 2011 وكان يعيش في المنفى في المملكة العربية السعودية، قد أعلنت في وقت سابق أنه سيتمّ تشييع جثمانه عصر اليوم السبت في المدينة المنوّرةوكتب صهر الرئيس كريم الغربي الذي يعيش أيضاً في السعودية في منشور على تطبيق "أنستغرام"، السبت "اليوم سيتم تشييع جثمان الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وذلك بعد صلاة العصر في المدينة المنورة وسيوارى الثرى في البقاع المقدسة". وكان صهره وهو مغني راب، أوضح في وقت سابق أنّ بن علي "لم يوص بدفنه في تونس".

وشكر كريم الغربي السعودية التي وضعت بحسب قوله بتصرّف "كل من يرغب في حضور الجنازة طائرات خاصة من جدة إلى المدينة".

مختارات

وتوفي زين العابدين بن علي الخميس الماضي عن عمر ناهز 83 عاماً. وكان حكم تونس بقبضة من حديد على مدى 23 عاما قبل أن يهرب إلى السعودية في أعقاب انتفاضة شعبية ألهمت شعوباً أخرى في المنطقة، ثم يغرق في النسيان.

وفي تونس غاب خبر الوفاة عن العناوين الرئيسية للإعلام التونسي المنشغل بنتائج الانتخابات الرئاسية والتحضير لانتخابات تشريعية في السادس من تشرين الأول/أكتوبر.

ومع مواراة جثمان رئيسها الأسبق الثرى السبت في السعودية، طوت تونس صفحة زين العابدين بن علي بشيء من اللامبالاة في أجواء تطغى عليها حملة الاقتراع التشريعي، بدون أن تغلق الكثير من ملفات فترة الاستبداد. ولم يشكل نبأ وفاته الاهتمام الأول في نشرات الأخبار ولا في أحاديث أهل تونس التي تستعد لانتخاب نواب برلمانها في السادس من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، ثم لانتخاب رئيسها من بين مرشحين اثنين من خارج المنظومة هما الأكاديمي قيس سعيد الذي يدعو إلى لامركزية وحكم محلي، ونبيل القروي رجل الأعمال وقطب الإعلام الموقوف حاليا.

وذكر إعلان صغير نشر في صحيفة "لابرس" الحكومية الناطقة بالفرنسية نبأ تشييعه ودفنه في المدنية المنورة مشيرا إلى أن قسما من أسرته ستتلقى التعازي يوم غد الأحد في ضاحية سيدي بوسعيد الراقية بشمال تونس العاصمة.

أما أرملته ليلى الطرابلسي التي تعيش حياة مرفهة في جدة مع ابنتيها نسرين وحليمة وأبنها محمد، فقد صدرت بحقها أحكام قاسية غيابيا في تونس بعد إدانتها باختلاس أموال وحيازة أسلحة ومخدرات وقطع أثرية.

ح.ع.ح/ز.أ.ب (أ.ف.ب)

  • Versteigerung von Autos des ehemaligen tunesischen Diktators Zine el-Abidine Ben Ali

    سيارات بن علي وعائلته في المزاد العلني

    عرضت شركة "كروز تور" المكلفة من قبل الحكومة التونسية ببيع السيارات المصادرة من رموز النظام السابق. عُرضت 16 سيارة كانت تعود ملكيتها للرئيس السابق زين العابدين بن وعائلته للمزاد في معرض كليوباترا بمنطقة قمرت السياحية بتونس.

  • Versteigerung von Autos des ehemaligen tunesischen Diktators Zine el-Abidine Ben Ali

    سيارات بن علي وعائلته في المزاد العلني

    قدم الكثير الزائرين بدافع الفضول للإطلاع على سيارات العائلة الحاكمة، التي كانت فيما مضى تُقطع الشوارع عند مرورها ويُمنع الاقتراب منها في ظل النظام السابق.

  • Versteigerung von Autos des ehemaligen tunesischen Diktators Zine el-Abidine Ben Ali

    سيارات بن علي وعائلته في المزاد العلني

    السيارات الألمانية وبشكل خاص BMW كانت الأكثر تواجداً في المعرض من بين السيارات المصادرة.

  • Versteigerung von Autos des ehemaligen tunesischen Diktators Zine el-Abidine Ben Ali

    سيارات بن علي وعائلته في المزاد العلني

    الشركة لم تطرح بعد أسعار أولية للسيارات، لكن مديرها قدر ثمن بعضها لـDW عربية بأكثر من 100 ألف دينار تونسي.

  • Versteigerung von Autos des ehemaligen tunesischen Diktators Zine el-Abidine Ben Ali

    سيارات بن علي وعائلته في المزاد العلني

    لم تعرض الشركة سيارة "المايباخ" الألمانية للرئيس السابق والتي تُقدر قيمتها بنحو 5 ملايين دينار تونسي في معرض كليوباترا بسبب تقدم وزارة الثقافة بطلب وضعها في متحف دائم للذاكرة الوطنية.

  • Versteigerung von Autos des ehemaligen tunesischen Diktators Zine el-Abidine Ben Ali

    سيارات بن علي وعائلته في المزاد العلني

    أفاد مدير الشركة العارضة لـDW عربية أن العديد من السيارات لم يتم عرضها بعد، لأنه لم يتم استكمال إجراءات إدراجها للبيع.

  • Versteigerung von Autos des ehemaligen tunesischen Diktators Zine el-Abidine Ben Ali

    سيارات بن علي وعائلته في المزاد العلني

    مراسل DW عربية بصدد معاينة إحدى السيارات الفاخرة المعروضة.

  • Versteigerung von Autos des ehemaligen tunesischen Diktators Zine el-Abidine Ben Ali

    سيارات بن علي وعائلته في المزاد العلني

    حددت الشركة العارضة يوم 21 من شهر آيار/ مايو الجاري كآخر موعد للمشاركة في مزاد علني لبيعها. ويأتي المزاد بينما تبحث الحكومة عن موارد لتعزيز السيولة بالخزينة العامة في ظل الضائقة المالية التي تعاني منها الدولة.

  • Versteigerung von Autos des ehemaligen tunesischen Diktators Zine el-Abidine Ben Ali

    سيارات بن علي وعائلته في المزاد العلني

    من المقرر إيداع العائدات المتأتية من بيع السيارات في حساب خاص بالأموال المصادرة إلى حين خلاص الدائنين للنظام السابق.

  • Versteigerung von Autos des ehemaligen tunesischen Diktators Zine el-Abidine Ben Ali

    سيارات بن علي وعائلته في المزاد العلني

    غالبية السيارات المعروضة تعود ملكيتها لأصهار الرئيس السابق ويبدو أن أغلبهم كان يفضل السيارات الرياضية والمكشوفة.

  • Versteigerung von Autos des ehemaligen tunesischen Diktators Zine el-Abidine Ben Ali

    سيارات بن علي وعائلته في المزاد العلني

    أوضح مدير شركة "كروز تور" المفوضة من قبل وزير الاقتصاد والمالية أن سيارة لاند روفر المعروضة هذه قد تتجاوز قيمتها 170 ألف دينار تونسي.

  • Versteigerung von Autos des ehemaligen tunesischen Diktators Zine el-Abidine Ben Ali

    سيارات بن علي وعائلته في المزاد العلني

    من بين أنواع السيارات المعروضة "كاديلاك" و"جي ام سي" و"ايفاكو" و"مرسيديس بنز" و"بي ام دبليو" و"سانتانا" و"كرايزلر" و"لاند روفر" و"بورش". وأعلنت الشركة المفوضة من قبل لحكومة التونسية أن عدد السيارات المعروضة سيصل لأكثر من 50 سيارة مصادرة.

    الكاتب: طارق القيزاني- تونس


مختارات

سيارات بن علي وعائلته في المزاد العلني

أعلنت شركة "كروز تورز"، الشركة المفوضة من قبل وزير الاقتصاد والمالية، عن فتح مزاد علني لبيع السيارات الفخمة المصادرة من الرئيس السابق زين العابدين بن علي وعائلته من بينها سيارة "مايباخ" الفارهة. (19.05.2014)  

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