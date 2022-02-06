جثمان الطفل ريان يوارى الثرى في المغرب وتعاطف عالمي كبير

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سيل هائل من التعازي والمواساة بعد وفاة الطفل ريان الذي ظل في البئر لخمسة أيام. الوفاة اثرت تعاطفا عالميا على المستوى الرسمي والشعبي.
بعد يومين من إخراج جثمانه من البئر، الذي بقي محاصرا داخله خمسة أيام وتوفي أثنائها، شارك المئات في تشييع جنازة الطفل المغربي ريان، الذي تابع ملايين في العالم عملية إنقاذ واسعة النطاق لمحاولة إخراجه من البئر حيّا.
أعلن الديوان الملكي المغربي وفاة الطفل ريان الذي ظل عالقا في بئر لأيام في قرية إغران بمدينة شفشاون شمال المغرب. وخيمت أجواء من الحزن والأسى على المواقع الاجتماعية العالمية التي تابعت عمليات الإنقاذ على مدار الساعة.
أخرجت فرق الإسعاف المغربية الطفل ريان ليل السبت ميتاً من البئر التي ظل عالقاً فيها لمدة خمسة أيام، وفق ما أعلن بيان للديوان الملكي، وذلك بعدما ظلت الجهود المضنية للوصول إليه تشد الأنفاس في المغرب وخارجه منذ الأربعاء.
تستمر جهود إنقاذ الطفل المغربي ريان صباح اليوم السبت بعد استكمال الحفر العمودي والشروع في الحفر الأفقي منذ مساء أمس للوصول إلى الطفل العالق في بئر على بعد 32 مترا.
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