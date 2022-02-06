 جثمان الطفل ريان يوارى الثرى في المغرب وتعاطف عالمي كبير | DW الأخبار | DW | 07.02.2022

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جثمان الطفل ريان يوارى الثرى في المغرب وتعاطف عالمي كبير

سيل هائل من التعازي والمواساة بعد وفاة الطفل ريان الذي ظل في البئر لخمسة أيام. الوفاة اثرت تعاطفا عالميا على المستوى الرسمي والشعبي.

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أعلن الديوان الملكي المغربي وفاة الطفل ريان الذي ظل عالقا في بئر لأيام في قرية إغران بمدينة شفشاون شمال المغرب. وخيمت أجواء من الحزن والأسى على المواقع الاجتماعية العالمية التي تابعت عمليات الإنقاذ على مدار الساعة.

The body of 5-year-old Rayan, wrapped in foil, is retrieved after he fell into a hole and was stuck there for several days, in the village of Ighran in Morocco's Chefchaouen province, Saturday, Feb. 5, 2022. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

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Civil defense and local authorities dig in a hill as they attempt to rescue a 5 year old boy who fell into a hole near the town of Bab Berred near Chefchaouen, Morocco, Thursday, Feb. 3, 2022. (AP Photo)

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تستمر جهود إنقاذ الطفل المغربي ريان صباح اليوم السبت بعد استكمال الحفر العمودي والشروع في الحفر الأفقي منذ مساء أمس للوصول إلى الطفل العالق في بئر على بعد 32 مترا.