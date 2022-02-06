جثمان الطفل ريان يوارى الثرى في المغرب وتعاطف عالمي كبير

المغرب ـ تشييع جنازة الطفل ريان وسط صدمة وأسى عارمين

بعد يومين من إخراج جثمانه من البئر، الذي بقي محاصرا داخله خمسة أيام وتوفي أثنائها، شارك المئات في تشييع جنازة الطفل المغربي ريان، الذي تابع ملايين في العالم عملية إنقاذ واسعة النطاق لمحاولة إخراجه من البئر حيّا.