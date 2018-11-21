 جبل طارق ″صخرة″ تقف أمام توقيع اتفاق بريكسيت | أخبار | DW | 23.11.2018

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أخبار

جبل طارق "صخرة" تقف أمام توقيع اتفاق بريكسيت

إسبانيا تقول إن قمة الاتحاد الأوروبي التي ستصادق على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد ستلغى إذا لم يتم التوصل لاتفاق حول جبل طارق، وتطالب إسبانيا تضمين دورها في القرارات الخاصة بتلك المنطقة.

Gibraltar Felsen (Getty Images/S. Gallup)

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الجمعة (23 نوفمبر تشرين الثاني 2018) إن من المرجح إلغاء قمة الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها يوم الأحد لإقرار الاتفاق الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد إذا لم يتم التوصل لاتفاق بشأن قضية جبل طارق حتى ذلك الحين. وأضاف سانشيز في مؤتمر صحفي في هافانا خلال زيارة رسمية إلى كوبا "إذا لم يتم التوصل لاتفاق.. من الواضح أن ما سيحدث على الأرجح هو ألا تعقد (قمة) المجلس الأوروبي".

ةكان وزير الدولة الإسباني للشؤون الأوروبية لويس ماركو أغيريانو طالب لندن بتعهّد "خطي" في ملف جبل طارق قبل القمة الأوروبية المقرر عقدها الأحد للمصادقة على اتفاق ينظم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وهددت إسبانيا بعرقلة المصادقة على الاتفاق الذي ينظّم انفصال المملكة المتحدة عن التكتل في حال لم تعترف بريطانيا "خطيا" بحق النقض الإسباني في قضية تحديد العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والجيب البريطاني المتوسطي. وقال الوزير الإسباني "لقد طالبنا بأن ينشر البريطانيون هذا النص قبل انعقاد المجلس الأوروبي الأحد".

مختارات

أرادت ميركل ضمان الاحترام المتبادل في قضية "بريكست" في القمة الأوروبية، وذكرت أن الاتحاد يسعى لاتفاقيات مع دول شمال أفريقيا على غرار ما تم مع تركيا، بينما قدمت ماي خطتها للعلاقات المستقبلية وطالبت بتنازلات من الاتحاد. (20.09.2018)

مع كل فيديو ينشره مغاربة وهم يعبرون "سراً" للضفة الأخرى، تتعدّد الأسئلة حول أسباب عودة الهجرة السرية بين المغرب وإسبانيا إلى نشاطها، خاصة وأن الأمر يتجاوز مجرّد مراقبة الحدود، إلى وجود أطراف تستفيد من الوضع. (20.09.2018)

ولدى سؤاله عن مشاركة رئيس الوزراء الإسباني بدرو سانشيز الأحد في القمة الطارئة، رد الوزير الإسباني "سيحسم قراره (...) عندما يصدر الإعلان البريطاني مكتوبا".

وتريد إسبانيا الاحتفاظ بما تعتبره حقها في التفاوض الثنائي مع بريطانيا حول مصير جبل طارق، ما يعطيها عمليا حق النقض في هذه القضية.

والخميس كرر سانشيز تهديده بعرقلة الاتفاق حول بريكست إذا لم يتضمن بشكل واضح منح مدريد حق الاعتراض في المفاوضات المقبلة حول جبل طارق، الجيب البريطاني الواقع جنوب اسبانيا والذي تطالب مدريد بالسيادة عليه، وذلك في أعقاب محادثة هاتفية مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

 وكتب سانشيز على تويتر "مواقفنا ما زالت متباعدة جدا. حكومتي ستدافع عن مصالح إسبانيا. وإذا لم يحصل تغيير سنستخدم حقنا في تعطيل بريكست". ومن لندن ردّت الجمعة متحدّثة باسم ماي بالقول "لا نية لدينا لإعادة فتح ملف اتفاق الخروج لكننا سنبحث مع حكومتي جبل طارق ومدريد علاقتنا المستقبلية".

ي.ب/ هـ د (ا ف ب، رويترز، د ب أ)

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