جبل طارق: الناقلة الإيرانية يمكنها المغادرة عند جهوزيتها

قال رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو إنه يمكن السماح للناقلة الإيرانية المحتجزة لانتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي بالمغادرة اليوم الجمعة (16 آب/ أغسطس 2019)، رغم أن الأمر قد ينتهي بنظر المسألة في المحكمة مرة أخرى بسبب طلب قانوني أمريكي بمنعها من ذلك.

وقررت منطقة جبل طارق أمس الخميس الإفراج عن الناقلة لكنها لم تحدد على الفور موعدا لإبحارها أو إن كانت ستبحر من الأساس بعد الطلب القانوني الأمريكي. وقال بيكاردو لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "بوسعها المغادرة بمجرد ترتيب اللوجيستيات اللازمة لإبحار سفينة بهذا الحجم إلى وجهتها المقبلة... يمكن أن يكون ذلك اليوم ويمكن أن يكون غدا".

مشاهدة الفيديو 01:21 شارك الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية غريس واحد إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3Nz6u الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية غريس واحد

وعندما سئل عن الطلب الأمريكي أجاب "ستحدد السلطات ذلك بشكل موضوعي ومستقل تماما ثم ستعرضه مجددا على المحكمة العليا في جبل طارق. قد يرجع الأمر إلى المحكمة مرة أخرى بالقطع".

من جانب آخر، ذكر تلفزيون إيران الرسمي اليوم الجمعة أن ناقلة النفط الإيرانية يجري رفع علم جديد عليها وإعدادها للإبحار إلى البحر المتوسط، وذلك بعد أن قررت جبل طارق الإفراج عنها. ونقل التلفزيون عن جليل إسلامي مساعد مدير مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية قوله "بناء على طلب المالك، ستتجه ناقلة النفط جريس 1 صوب البحر المتوسط بعد إعادة تسجيلها تحت العلم الإيراني وتغيير اسمها إلى أدريان داريا في أعقاب إعدادها للرحلة".

وقال إسلامي "سيبدأ الطاقم المكون من 25 فردا رحلته بعد التجهيزات التي تشمل إعادة التزويد بالوقود". ولم يحدد تقرير التلفزيون شخص مالك الناقلة.

ح.ع.ح/ ع.خ (رويترز)