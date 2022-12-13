جبال النار الإيطالية - نابولي في خطر

بين بركان فيزوف والجزر الإيولية وبركان إتنا في صقلية توجد مجموعة من البراكين الأكثر خطورة في العالم، لأنها قد تثور في أي وقت. لكن لا أحد يستطيع التنبؤ بالتوقيت الدقيق لثورانها. ما هي الاستراتيجيات التي طورها سكان المنطقة التي تواجه منذ آلاف السنين هذه التهديدات المذهلة والمدمرة. وهل يمكن حماية السكان والمنطقة عند حدوث ثورة بركانية أو حتى قبلها؟ بمساعدة تكنولوجيا حديثة يحاول فريق دولي من الخبراء استكشاف أسرار جبال النار الخطيرة. إنهم يحسبون العمليات الجيولوجية المعقدة التي تحدث في أعماق الجبال النارية والكامنة وراء ثوران البراكين ويحاولون رسم السيناريوهات المختلفة، بل والتنبؤ بثوران البراكين أيضا. إنه سباق مع الزمن ومحاولة لحماية ملايين الناس الذين يعيشون بالقرب من البراكين.