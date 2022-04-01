 جبال النار الإيطالية - نابولي في خطر | تقارير جديدة | DW | 30.11.2022

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تقارير جديدة

جبال النار الإيطالية - نابولي في خطر

خليج نابولي هو أحد أخطر الأماكن على وجه الأرض. فبالإضافة إلى بركان فيزوف والبركان الإيطالي الهائل كامبي فليغري تهدد المنطقة براكين أخرى قد تثور في أي وقت.

Italien Golf von Neapel

Dokumentation Italiens Feuerberge - Neapel in Gefahr

بين بركان فيزوف والجزر الإيولية وبركان إتنا في صقلية توجد مجموعة من البراكين الأكثر خطورة في العالم، لأنها قد تثور في أي وقت. لكن لا أحد يستطيع التنبؤ بالتوقيت الدقيق لثورانها. ما هي الاستراتيجيات التي طورها سكان المنطقة التي تواجه منذ آلاف السنين هذه التهديدات المذهلة والمدمرة. وهل يمكن حماية السكان والمنطقة عند حدوث ثورة بركانية أو حتى قبلها؟

Dokumentation Italiens Feuerberge - Neapel in Gefahr


بمساعدة تكنولوجيا حديثة يحاول فريق دولي من الخبراء استكشاف أسرار جبال النار الخطيرة. إنهم يحسبون العمليات الجيولوجية المعقدة التي تحدث في أعماق الجبال النارية والكامنة وراء ثوران البراكين ويحاولون رسم السيناريوهات المختلفة، بل والتنبؤ بثوران البراكين أيضا.
إنه سباق مع الزمن ومحاولة لحماية ملايين الناس الذين يعيشون بالقرب من البراكين.
 

مواعيد البث
DW  عربية

الأربعاء 21 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 18:15 UTC
الأربعاء 21 ديسمبر/كانون الأول 2022– 22:15 UTC
الخميس 22 ديسمبر/كانون الأول 2022– 01:15 UTC
الخميس 22 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 03:00 UTC
الخميس 22 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 05:15 UTC
الخميس 22 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 09:15 UTC
السبت 24 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 06:15 UTC
السبت 24 ديسمبر/كانون الأول 2022– 10:15 UTC
السبت 24 ديسمبر/كانون الأول 2022– 15:15 UTC
السبت 24 ديسمبر/كانون الأول 2022– 23:15 UTC
الأحد 25 ديسمبر/كانون الأول 2022– 13:15 UTC
الأحد 25 ديسمبر/كانون الأول 2022– 19:15 UTC
الإثنين 26 ديسمبر/كانون الأول 2022– 16:15 UTC

 

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