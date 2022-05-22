جبال الألب السويسرية بألوان وردية

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يستخدم الفوتوغراف زاك فان بليون التصوير بالأشعة تحت الحمراء لالتقاط صور لمناظر طبيعية تُظهر الأشجار والمروج بألوان زاهية. هدفه هو جعل الطبيعة مرئية بطريقته الفريدة.
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.
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