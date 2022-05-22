 جبال الألب السويسرية بألوان وردية | يوروماكس | DW | 22.05.2022

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يوروماكس

جبال الألب السويسرية بألوان وردية

يستخدم الفوتوغراف زاك فان بليون التصوير بالأشعة تحت الحمراء لالتقاط صور لمناظر طبيعية تُظهر الأشجار والمروج بألوان زاهية. هدفه هو جعل الطبيعة مرئية بطريقته الفريدة.

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