 جاويش أوغلو يتهم السعودية بعدم التعاون في ملف خاشقجي | أخبار | DW | 13.10.2018

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أخبار

جاويش أوغلو يتهم السعودية بعدم التعاون في ملف خاشقجي

طلب وزير الخارجية التركي من السعودية التعاون في التحقيقات بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي وأن تسمح لمسؤولين أتراك بدخول قنصليتها في إسطنبول. وقال "لم نر حتى الآن تعاونا لإجراء تحقيق سلس وكشف كل الحقائق".

Mevlut Cavusoglu (Getty Images/AFP/A. Altan)

اتهم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم السبت (13 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) السعودية بأنها لم تبد حتى الآن تعاونا في التحقيق في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصليتها بإسطنبول، ودعا الرياض إلى إفساح المجال لدخول محققين أتراك إلى المبنى.

وقال الوزير التركي بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول الرسمية "لم نر حتى الآن تعاونا لإجراء تحقيق سلس وكشف كل الحقائق. وهذا ما نريد ان نراه". وأضاف أثناء زيارة للندن، أن على الرياض أن "تسمح للمحققين والخبراء الأتراك بدخول القنصلية". وتابع "أين اختفى؟ هناك في القنصلية" مشيرً إلى أن المباحثات مع السعوديين "مستمرة" للتوصل الى اتفاق.

مختارات

نفت السعودية على لسان وزير داخليتها وجود أوامر "بقتل" الكاتب السعودي جمال خاشقجي، مشدّدة على استنكارها لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من اتهامات، وذلك غداة وصول وفد سعودي إلى تركيا لإجراء محادثات حول القضية. (13.10.2018)

وسط تضارب الأنباء حول مصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لا تزال تداعيات اختفائه تلقي بظلالها على المشهد السياسي والإعلامي في السعودية وتركيا. أصابع الاتهام تشير إلى تورط السعودية. فكيف تعاملت مع الأزمة وما هي ردود الفعل؟ (12.10.2018)

وكان جاويش أوغلو يتحدث للصحفيين خلال زيارة للندن بعدما وصل وفد من السعودية إلى تركيا لإجراء تحقيق مشترك بشأن اختفاء خاشقجي. وقالت تركيا يوم الخميس الماضي (11 أكتوبر/ تشرين الأول) إنها اتفقت مع السعودية على تشكيل مجموعة عمل مشتركة بمبادرة من الرياض للتحقيق في القضية. وقال مصدر سعودي إن الأمير خالد الفيصل زار تركيا في ذلك اليوم.

وكان جمال خاشقجي قد دخل القنصلية السعودية في إسطنبول يوم الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري للحصول على أوراق تتعلق باعتزامه الزواج.

ويقول مسؤولون سعوديون إنه غادر بعد وقت قصير لكن مسؤولين أتراكا وخطيبته التي كانت تنتظره بالخارج أكدوا أنه لم يخرج من المبنى. وقالت مصادر تركية لرويترز إن تقييم الشرطة الأولي يشير إلى أن خاشقجي، المنتقد البارز للحكومة السعودية، قُتل عمدا داخل القنصلية. وتنفي الرياض هذا وتقول إن لا أساس له من الصحة.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

  • Jamal Khashoggi saudischer Journalist und Schriftsteller (Privat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    خاشقجي من منتقدي النظام السعودي

    جمال خاشقجي، الصحفي والكاتب السعودي، هو بطل قصة اختفاء لا يزال الغموض يلفها وتحيط بها السرية حتى اللحظة. عمل خاشقجي في السابق مستشارًا للحكومة. في أيلول/سبتمبر 2017، فرّ من السعودية للعيش في الولايات المتحدة خشية اعتقاله في حال عودته، حسب قوله. انتقد خاشقجي في مقالاته بعض سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ودور الرياض في الحرب على اليمن.

  • Türkei Konsulat von Saudi-Arabien in Istanbul (picture-alliance/AP Photo)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تاريخ ومكان الاختفاء

    في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2018، دخل خاشقجي مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول لإتمام إجراءات مرتبطة بزواجه من خطيبته التركية و منذ تلك اللحظة اختفى أثره. وبحسب "واشنطن بوست" دخل خاشقجي إلى القنصلية حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، نقلاً عن خطيبته، التي قالت إنها رافقته ولكن لم يسمح لها بالدخول ولم يخرج خاشقجي في الساعة الخامسة بعد الظهر بعد إغلاق القنصلية رسمياً.

  • Istanbul Saudischer Journalist Khashoggi betritt Konsulat von Saudi-Arabien (Reuters TV)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تضارب أنباء حول خروجه من القنصلية

    منذ الإعلان عن اختفاءه، قدمت السلطات التركية والسعودية روايتين متضاربتين بشأن خروج خاشقجي من القنصلية، إذ قالت أنقرة إنه لا توجد أدلة على أنه غادر مقر القنصلية، بينما ذكرت الرياض أنه خرج في اليوم ذاته. وما تزال السعودية تنفي رسمياً احتجاز خاشقجي وتصر على أنه غادر القنصلية وحده في اليوم ذاته.

  • Türkei Istanbul Konsulat Saudi-Arabien | Untersuchungen Jamal Khashoggi (picture-alliance/Anadolu Agency/A. Bolat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تفتيش القنصلية

    مع بدأ التحقيقات طلبت السلطات التركية تمكينها من تفتيش مبنى القنصلية، وأعربت الرياض عن استعدادها للسماح بالتفتيش. إلا أنه لحد الساعة لم يحصل ذلك بعد، رغم مطالبة السلطات التركية المتكررة. ونشرت وكالة " رويترز" صوراً للقنصلية السعودية من الداخل، حيث تحدث القنصل، عن أن خاشقجي غير موجود في القنصلية.

  • Saudischer Journalist in Türkei verschwunden (picture-alliance/dpa/AP/L. Pitarakis)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    مصادر تركية تعلن مقتل خاشقجي

    بعد مرور أربعة أيام على اختفاءه، وفي السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2018 قال مصدران تركيان إن السلطات التركية تعتقد أن خاشقجي قتل داخل القنصلية.

  • Screenshot Website Sabah (www.sabah.com.tr)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    وسائل إعلام تركية تتحدث عن تفاصيل مقتل خاشقجي المزعومة

    نقلت وسائل إعلام تركية تسريبات عن احتمال مقتل خاشقجي على يد "فريق موت" وصل إلى إسطنبول على متن طائرتين خاصتين. وذكرت وسائل الأعلام التركية أنه من المحتمل أن جثة خاشقجي تم تقطيعها بـ" منشار عظم". قناة تلفزيونية تركية نقلت صوراً عن كاميرات مراقبة أظهرت أعضاء "فريق الموت" السعودي المزعوم.

  • Türkei Konsulat von Saudi Arabien in Istanbul (Getty Images/AFP/B. Kilic)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    السيارة السوداء

    ومن بين التفاصيل الأخرى التي نشرتها وسائل الإعلام التركية، هي سيارة سوداء، مظللة بالكامل ويمكن مشاهدة ما بداخلها، غادرت مبنى القنصلية السعودية بعد نحو ساعتين من دخول خاشقجي إليها، متوجهة إلى مكان مجهول. وتعتقد وسائل الإعلام التركية أن هذه السيارة ربما قد نقلت "جثة الصحفي السعودي بعد مقتله وتقطيع جثته".

  • Jamal Khashoggi (picture-alliance/AP Photo/V. Mayo)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    خطة لاستدراج خاشقجي ؟

    كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن الاستخبارات الأمريكية رصدت اتصالات بين مسؤولين سعوديين، بحثوا خلالها مخطّط سعودي أمر به ولي العهد محمد بن سلمان، يهدف إلى استدراج خاشقجي إلى السعودية للقبض عليه، وذلك قبل اختفائه بأسبوع.

  • Türkei Istanbul Saudisches Konsulat (picture-alliance/AA/A. Bolat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تركيا تملك الأدلة

    في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 كشفت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مسؤولين أمركيين وأتراك أن الحكومة التركية لديها فيما يبدو أدلة تثبت مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول. الأدلة عبارة عن تسجيلات صوتية ومصورة.

  • Verschwinden des prominenten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi (picture-alliance/AA/E. Yorulmaz)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    السعودية تطالب بتحقيق مشترك

    قال مصدران تركيان اليوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 إن وفدا من السعودية وصل إلى أنقرة في إطار التحقيق في اختفاء خاشقجي. وكانت السعودية قد اقترحت على انقرة تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتحقيق. إعداد: إيمان ملوك


مختارات

أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

منذ لحظة الإعلان عن اختفاء جمال خاشقجي الصحفي السعودي المعارض للقيادة السعودية وسيل الأخبار والتطورات حول قضيته لا يتوقف. في ما يلي أهم التطورات في قصة اختفاءه منذ دخوله مبنى القنصلية وحتى اللحظة. (12.10.2018)  

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فتح الادعاء التركي تحقيقا في اختفاء الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي، الذي اختفى منذ أربعة أيام بعد دخوله القنصلية السعودية باسطنبول لتسلم أوراق لإتمام زواجه من تركية. وكان خاشقجي قد اختار العيش في المنفى في أمريكا.

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أكدت مصادر تركية وسعودية وصول وفد سعودي إلى تركيا لتشكيل فريق "تحقيق مشترك" في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي. ورحبت السعودية بتجاوب تركيا مع طلبها تشكيل الفريق الذي سيواصل عمله في مطلع الأسبوع القادم.

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