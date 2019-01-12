جاويش أوغلو: تركيا لا تخشى تهديدات ترامب الاقتصادية

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الاثنين (14 يناير/ كانون الثاني 2019) إن بلاده لا تخشى التهديدات، وذلك بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير اقتصاد تركيا إذا ما استهدفت المسلحين الأكراد في سوريا.
ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن جاويش أوغلو القول "أبلغنا واشنطن بأن تركيا لا تهاب أي تهديد، ولا يمكن بلوغ الغايات عبر التهديدات الاقتصادية". وتابع جاويش أوغلو أن "الشركاء الاستراتيجيون لا يتحدثون عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
وأشار إلى أن اقتراح واشنطن إنشاء "منطقة آمنة"، شمالي سوريا، جاء بعد رؤيتها عزم وإصرار تركيا، لافتا في هذا السياق إلى عدم معارضة أنقرة لهذه الخطوة مبدئيا. واعتبر أن ترامب "يتعرض لضغوط من أجهزته الأمنية منذ إعلانه عن قرار الانسحاب من سوريا". وحث الوزير التركي الإدارة الأمريكية على عدم المساواة بين "وحدات حماية الشعب" الكردية والأكراد.
وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، قال في وقت سابق اليوم إن بلاده تتوقع من الولايات المتحدة احترام الشراكة الاستراتيجية بينهما، وذلك تعقيبا على التهديد الأمريكي. وتابع كالن "لا يوجد فارق بين داعش وحزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب. سنستمر في محاربتهم جميعا".
وكان ترامب هدد تركيا، عبر تويتر، بالقول "سندمر تركيا اقتصاديا إذا ضربت الأكراد". واقترح أيضا إنشاء "منطقة آمنة لمسافة 20 ميلا". وتابع ترامب "وبالمثل، لا نريد من الأكراد استفزاز تركيا". تجدر الإشارة إلى أن إعلان ترامب الشهر الماضي سحب قوات بلاده من سوريا أثار مخاوف بشأن مصير المسلحين الأكراد الذين تعاونت معهم الولايات المتحدة في محاربة تنظيم داعش في سوريا، وخاصة في ظل تهديد تركيا بشن عملية عسكرية في مناطق بشمال سوريا يسيطر عليها المسلحون الأكراد.
من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الاثنين إن تهديد الرئيس دونالد ترامب بتدمير تركيا اقتصاديا لن يغير خطط سحب القوات الأمريكية من سوريا. وقال "لا اعتقد أنه يغير من قرار الرئيس بانسحاب جنودنا الألفين من سوريا".
وردا على سؤال حول ما يعنيه ترامب بالدمار الاقتصادي، قال بومبيو للصحفيين في الرياض "عليكم أن تسألوه عن هذا". وأضاف "لقد فرضنا عقوبات اقتصادية في عدة أماكن، افترض أنه يتحدث عن هذا النوع من الأشياء. عليكم أن تسألوه". وقال بومبيو إنه لم يتحدث مع المسؤولين الأتراك منذ تعليقات ترامب.
وتوترت العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي بسبب دعم الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها تركيا امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يشن حملة مسلحة منذ عشرات السنين في الأراضي التركية.
ح.زم/ ع.ج (رويترز، د.ب.أ)
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محطات في الهجوم التركي على عفرين
جنائز أهل عفرين
تتفاوت الأرقام المعلنة لعدد ضحايا الهجوم التركي على عفرين، وقد أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره في العاصمة البريطانية لندن في بيانات متفرقة مصرع عشرات المقاتلين والمدنيين بينهم عدد غير معروف من الأطفال والنساء. في الصورة نساء من عفرين يندبن قتلاهن الذين لفت نعوشهم بعدة رايات وبيارق.
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محطات في الهجوم التركي على عفرين
بداية الهجوم التركي
أكد وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي الجمعة (19 يناير/ كانون الثاني 2018) انطلاق عملية "غصن الزيتون" على منطقة عفرين الخاضعة لسيطرة الأكراد في سوريا . العملية بدأت بقصف عبر الحدود، واعقبته غارات جوية، ثم تدفقت القوات بعد ذلك الى المنطقة.
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محطات في الهجوم التركي على عفرين
مقاتلو الجيش الحر المتحالفون مع تركيا
انضم الجيش الحر وهو فصيل سوري معارض تدعمه تركيا الى عملية "غصن الزيتون" . ويتهم الكرد وفصائل معارضة أخرى قوات الجيش الحر بأنها تضم عناصر جند الشام وجبهة النصرة وداعش بين صفوفها. الصورة تظهر أحد عناصر الجيش الحر المهاجم لعفرين وهو يرفع اصبعه في شارة التوحيد التي تشيع بين الفصائل الإسلامية المتشددة.
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محطات في الهجوم التركي على عفرين
مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية
يتصدى مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية بأسلحة خفيفة للهجوم التركي المدرع المسند بالطائرات. هذه الوحدات هي التي تصدت لتنظيم داعش، وقهرته في أغلب مناطق سوريا ونزعت منه كوباني وكانت سببا لهزيمته في سوريا والعراق. الصور لمجموعة من هؤلاء المقاتلين في الحسكة وهم يرفعون بنادقهم الكلاشنكوف في الهواء تعبيرا عن عزمهم الاستمرار في القتال.
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محطات في الهجوم التركي على عفرين
تدمير معبد عين داره
معبد عين داره الذي بني خلال عصر الحديد في الحقبة الآرامية (بين 1300-700 قبل الميلاد) وقد دمر جزء كبير منه واصيب بأضرار جسيمة جراء القصف الجوي التركي وفقا لما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. مدير المرصد رامي عبد الرحمن كشف أن "نسبة التدمير (التي تعرض لها المعبد) بلغت أكثر من 60 بالمئة".
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محطات في الهجوم التركي على عفرين
ممثلة الناتو زارت تركيا خلال الهجوم
دولياً، أعربت ألمانيا عن قلقها إزاء العملية التركية في عفرين وطالبت بوقفها. لكنها أقرت بـ "المصالح الأمنية المشروعة" لأنقرة، فرنسا دعت الى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث عملية غصن الزيتون.فعقد الاجتماع دون إصدار اعلان. الولايات المتحدة دعت الى ضبط النفس واوقفت شحنات العتاد والسلاح الى المقاتلين الكرد. لم يصدر عن الناتو رد فعل بشان الهجوم وقد إطلع عليه منذ البداية.
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محطات في الهجوم التركي على عفرين
اردوغان توعد بمد العمليات الى أدلب
واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تهديداته بتوسيع عملية الجيش التركي على مدينة عفرين لتصل الى مدينة أدلب، مستخدما مصطلحا محببا لدى الجنود الأتراك: "صغيري محمد يزحف إلى عفرين. بمشيئة الله سيزحف إلى إدلب".
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محطات في الهجوم التركي على عفرين
صواريخ من سوريا على مدن تركية
عمال الاغاثة يخلون مصابين اتراك جرحوا بصاروخين أطلقا من سوريا وسقطا على مدينة كيليس قرب الحدود السورية، ونجم عن الهجوم 13 اصابة في صفوف المدنيين. الهجمات مستمرة منذ أطلقت تركيا عملية "غصن الزيتون".
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محطات في الهجوم التركي على عفرين
تظاهرات كردية حاشدة في المدن الألمانية
شارك نحو عشرين ألف كردي في مدينة كولونيا بألمانيا وفي مدن ألمانية أخرى في تظاهرات منددة بالهجوم التركي على عفرين . أضطرت الشرطة لتفريق المظاهرة بعد أن رفع بعض المتظاهرين رايات حزب العمال الكردستاني المحظور في ألمانيا، وصورا للزعيم الكردي السجين عبد الله اوجلان. وتضم ألمانيا أكبر جالية كردية وأكبر جالية تركية في العالم وتخشى السلطات أن ينعكس الهجوم على عفرين على الجاليتين.
الكاتب: ملهم الملائكة