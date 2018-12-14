جاويش أوغلو: ترامب يعمل على ملف تسليم غولن لأنقرة

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الأحد (16 ديسمبر/ كانون الأول 2018) إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعمل على تسليم الداعية الإسلامي فتح الله غولن، الذي تحمله تركيا المسؤولية عن محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة.

وخلال زيارته لمؤتمر منتدى الدوحة، قال جاويش أوغلو إن ترامب "قال للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما قابلناه المرة الأخيرة في بوينس أيرس، إنهم يعملون على هذا الأمر، لكننا يجب أن نرى خطوات ملموسة".

ويأتي كلام جاويش أوغلو في إشارة إلى اللقاء الذي جمع الرئيسين التركي والأمريكي أثناء قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين. وأضاف أوغلو:" توقعاتنا واضحة للغاية، وهي تسليم هذا الرجل والآخرين الذين ينتمون إلى منظمته إلى تركيا".

نفي أمريكي سابق

وتسعى تركيا منذ وقت طويل لتسلم غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ نحو عقدين. وكان غولن حليفا لأردوغان لكن السلطات التركية تتهمه بالمسؤولية عن الانقلاب الفاشل الذي سيطر خلاله جنود مارقون على دبابات وطائرات هليكوبتر وهاجموا البرلمان وأطلقوا النار على مدنيين عزل. وينفي غولن تورطه في هذه المحاولة.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت في في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أن البيت الأبيض استفسر لدى سلطات مختلفة عن الإمكانيات القانونية لإخراج غولن من البلاد، غير أن متحدثة باسم الخارجية نفت صحة هذه التقارير في تلك الأثناء.

وتتعامل الحكومة التركية بشكل صارم مع الأعضاء المزعوم انتسابهم إلى حركة غولن منذ محاولة انقلاب 2016، وحسب البيانات الرسمية الصادرة منتصف الشهر الماضي فإن عدد المقبوض عليهم بتهمة وجود صلة بينهم وبين الانقلابين وصلت منذ 2016 إلى نحو 218 ألف شخص، كما فصلت السلطات التركية أكثر من 140 ألف شخص من الهيئات الحكومية.

ص.ش/ع.ش (د ب أ، رويترز)