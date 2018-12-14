 جاويش أوغلو: ترامب يعمل على ملف تسليم غولن لأنقرة | أخبار | DW | 16.12.2018

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أخبار

جاويش أوغلو: ترامب يعمل على ملف تسليم غولن لأنقرة

قال الرئيس ترامب الشهر الماضي إنه لا يدرس تسليم الداعية التركي فتح الله غولن إلى تركيا. غير أنه أخبر الرئيس أردوغان الشهر الجاري أنه يعمل على تسليم غولن، حسبما يقول وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو.

USA, Saylorsburg: Der türkische Prediger Fethullah Gülen (picture-alliance/dpa/M. Smith)

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الأحد (16 ديسمبر/ كانون الأول 2018) إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعمل على تسليم الداعية الإسلامي فتح الله غولن، الذي تحمله تركيا المسؤولية عن محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة.

وخلال زيارته لمؤتمر منتدى الدوحة، قال جاويش أوغلو إن ترامب "قال للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما قابلناه المرة الأخيرة في بوينس أيرس، إنهم يعملون على هذا الأمر، لكننا يجب أن نرى خطوات ملموسة".

ويأتي كلام جاويش أوغلو في إشارة إلى اللقاء الذي جمع الرئيسين التركي والأمريكي أثناء قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين. وأضاف أوغلو:" توقعاتنا واضحة للغاية، وهي تسليم هذا الرجل والآخرين الذين ينتمون إلى منظمته إلى تركيا".

نفي أمريكي سابق

مختارات

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تدرس طلبات تركيا لتسليم الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط للمحاولة الانقلابية عام 2016، غير أن واشنطن رفضت الربط بين قضيتي غولن وخاشقجي. (16.11.2018)

تواجه حركة الداعية الإسلامي فتح الله غولن بعد فشل المحاولة الانقلابية في تركيا ضغوطاً في كل أنحاء العالم، لكن نشاطها في ألمانيا في تزايد. DW تتعقب آثار الحركة في ألمانيا: مؤسساتها وأفرادها وأنصارها. (15.07.2018)

وتسعى تركيا منذ وقت طويل لتسلم غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ نحو عقدين. وكان غولن حليفا لأردوغان لكن السلطات التركية تتهمه بالمسؤولية عن الانقلاب الفاشل الذي سيطر خلاله جنود مارقون على دبابات وطائرات هليكوبتر وهاجموا البرلمان وأطلقوا النار على مدنيين عزل. وينفي غولن تورطه في هذه المحاولة.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت في في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أن البيت الأبيض استفسر لدى سلطات مختلفة عن الإمكانيات القانونية لإخراج غولن من البلاد، غير أن متحدثة باسم الخارجية نفت صحة هذه التقارير في تلك الأثناء.

وتتعامل الحكومة التركية بشكل صارم مع الأعضاء المزعوم انتسابهم إلى حركة غولن منذ محاولة انقلاب 2016، وحسب البيانات الرسمية الصادرة منتصف الشهر الماضي فإن عدد المقبوض عليهم بتهمة وجود صلة بينهم وبين الانقلابين وصلت منذ 2016 إلى نحو 218 ألف شخص، كما فصلت السلطات التركية أكثر من 140 ألف شخص من الهيئات الحكومية.

ص.ش/ع.ش (د ب أ، رويترز)

  • Türkei Putschversuch (picture-alliance/abaca/F. Uludaglar)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    البداية

    الصور الأولى من مساء 15 يوليو/تموز 2016، التي وصلت من تركيا: دبابات الجيش تقطع السير على جسر البوسفور. مع مرور الوقت اتضح الأمر: مجموعات في الجيش بدأت بمحاولة انقلاب. طلقات تُسمع وهناك جرحى. والطائرات الحربية والمروحية تحلق على علو منخفض.

  • Türkei Putschversuch Armee Panzer (Reuters/Ihlas)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    دبابات في المطار

    صورة مشابهة في مطار أتاتورك في اسطنبول: الدبابات تقدمت. وانفع الانقلابيون باتجاه برج المطار وأوقفوا حركة الطيران. عدد قليل من المدنيين يقفون بوجه الانقلابيين.

  • Türkei Putschversuch Parlament Schäden (Getty Images/AFP/A. Altan)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    قصف على البرلمان

    وحتى مبنى البرلمان في أنقرة صار هدفا لقصف الانقلابيين. في تمام الساعة 2:32 صباحا تعرض المبنى للقصف من الجو. الانقلابيون استخدموا عدة طائرات من طراز أف 16 في تلك المهمة.

  • Türkei Bosphorus Brücke Militär Protest Mann (Getty Images/B.Kilic)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    الضحايا

    في مواجهات ومصادمات لقي - بحسب بيانات رسمية - 249 شخصا حتفهم، وأصيب أكثر من 2000 آخرين بجروح. والآن يتم الاحتفاء بهم في تركيا كـ"شهداء".

  • Türkei Putschversuch (picture-alliance/dpa/S. Suna)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    المقاومة

    وبعد مضي بضع ساعات من الليل، اتضحت الصورة أكثر: الانقلاب سيفشل. كما حدث هنا في ساحة تقسيم. الجنود المشاركون في محاولة الانقلاب تم القبض عليهم من قبل الشرطة أو من وحدات الجيش الأخرى.

  • Türkei Präsident Tayyip Erdogan Rede via Facetime aus Marmais (Screenshot/CNN Turk/Reuters)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    ظهور أردوغان

    وبطريقة غير اعتيادية ظهر الرئيس التركي أردوغان وخاطب الشعب. في بث مباشر عبر الهاتف اتصلت مذيعة إحدى القنوات بالرئيس التركي أردوغان، الذي تحدث للأتراك: "أدعو شعبنا للتجمع في الساحات وفي المطار". وبظهوره عمل أردوغان على وضع حد للتكهنات حول التغيير في البلاد.

  • Türkei Putschversuch (picture-alliance/abaca/O. Gurdogan)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    نزول الناس إلى الشوارع

    كثير من الأتراك سمعوا نداء الرئيس وتدفقوا إلى الشوارع، ليتصدوا للانقلابيين ويساهموا في منع نجاح الانقلاب. كما هو الحال هنا في أنقرة، حيث تسلق الناس على ظهور الدبابات، رافعين العلم التركي.

  • Türkei Nach dem Militärcoup Soldaten werden von Bürger geschlagen (Reuters)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    الانتقام

    في صباح اليوم التالي تقهقر الانقلابيون في كل مكان تقريبا. فقط في مواضع قليلة كانت هناك مناوشات. والآن بدأت عملية الملاحقة للانقلابيين.

  • Türkei Putschversuch (picture-alliance/AA)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    البحث عن الانقلابيين

    بدأت قوات الجيش ملاحقة المتورطين في محاولة الانقلاب. وهكذا استسلم عدد كبير منهم وتم القبض عليهم.

  • Fethullah Gulen (Reuters/C. Mostoller)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    المتهم بأنه العقل المدبر

    تم اتهامه بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية: رجل الدين الإسلامي فتح الله غولن. الحكومة التركية حملته المسؤولية. أما غولن فنفى ذلك. يشار إلى أنه يعيش في الولايات المتحدة منذ سنوات، ولم يتم تسليمه لتركيا.

  • Türkei Putschversuch (picture-alliance/abaca/E. Öztürk)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    الاحتفال بالنصر

    بعد 24 ساعة من محاولة الانقلاب تغيرت الصورة تماما: آلاف الناس احتشدوا على جسر البوسفور محتفلين بالانتصار على الانقلابيين. بعدها تم تغيير اسم الجسر إلى "جسر شهداء 15 يوليو".

  • Türkei - Nationaler Sicherheitsrat trifft sich unter Präsident Erdogan (Reuters/K. Ozer)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    حالة الطوارئ

    بعدها بخمسة أيام، أعلن أردوغان حالة الطوارئ في البلاد، والتي دخلت في اليوم التالي حيز التنفيذ. فحصل الرئيس بذلك على صلاحيات واسعة، كما بدأ النقاش حول إعادة عقوبة الإعدام. وبعد مرور عام مازالت حالة الطوارئ مفروضة في بلاد الأناضول.

  • Griechenland Alexandroupoli Gericht geflohene türkischen Soldaten (picture-alliance/AA/A. Mehmet)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    التطهير

    مباشرة بعد المحاولة الانقلابية تحدث أردوغان عن "نعمة الله". والهدف هو "قواتنا المسلحة يجب أن تكون نقية تماما، ولذلك سيتم تطهيرها". ولكن الأمر لم يقتصر على مؤيدي فتح الله غولن في الجيش. بل تعداه إلى صحفيين وباحثين وبقية المناهضين لأردوغان. حوالي 100 ألف موظف تمت إقالتهم، و50 ألف شخص تم اعتقالهم.

  • Türkei Silhouette Tayyip Erdogan (Reuters/H. Aldemir)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    أردوغان وسّع صلاحياته

    قبل محاولة الانقلاب، لم يتمكن أردوغان من الوصول إلى نظامه المفضل (النظام الرئاسي). ولكن المحاولة الانقلابية كانت فرصة له كي يتمكن من دفع هذا المشروع إلى الأمام، وصولا إلى نظام حكم برجل قوي على رأس السلطة. وفي أبريل/نيسان الماضي تحقق مراده، عندما صوت الأتراك، بأغلبية بسيطة، لصالح تعديل الدستور.

  • Türkei Protest der Oppositionspartei CHP in Istanbul (Getty Images/AFP/Y. Akgul)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    المعارضة

    المعارضة التركية تم إضعافها بعد محاولة الانقلاب - وخاصة حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد. رئيسا الحزب وتسعة برلمانيين من الحزب تم اعتقالهم في نوفمبر/تشرين الثاني 2016. حزب الشعب الجمهوري يمر بمرحلة هدوء استمر حتى صيف 2017، عندما دعا الحزب لمسيرة "العدالة" من أنقرة إلى اسطنبول. إعداد: كريستيان فولف/ف.ي


مختارات

ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

قبل عام من الآن أراد انقلابيون الإطاحة بالرئيس التركي أردوغان. ولكن مساعيهم خابت. وبدلا من ذلك تعمقت سيطرة أردوغان بشكل غير مسبوق. هذا عرض لبعض المشاهد في ليلة الانقلاب الفاشل، والفترة التي تبعتها. (15.07.2017)  

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