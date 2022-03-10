جاويش أوغلو: الأوليغارش الروس مرحب بهم في تركيا لكن بشروط!

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم السبت (26 مارس/ آذار 2022) إن الأوليغارش الروس المقربين للرئيس فلاديمير بوتين مرحب بهم في تركيا، لكن بشرط الالتزام بالقانون المحلي والدولي من أجل القيام بأي عمل تجاري.

وتنتقد تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، بشدة غزو روسيا لأوكرانيا، لكنها تعارض من حيث المبدأ العقوبات التي فرضها باقي أعضاء الحلف، وترتبط بعلاقات قوية مع روسيا وأوكرانيا.

وعلى هامش منتدى الدوحة، قال جاويش أوغلو ردا على سؤال حول وصول يختين يملكهما الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش هذا الأسبوع إلى ميناءين في تركيا "نحن لا نشارك في العقوبات. نحن نطبق فقط تلك التي تقررها الأمم المتحدة. إذا أراد المقربون (من الرئيس الروسي)... أو أي مواطن روسي زيارة تركيا بالطبع يمكنهم ذلك".

وأوضح الوزير "إذا سئلت عما إذا كان بإمكان الأوليغارش القيام بأعمال تجارية في تركيا، فيمكننا تقييم (هذه الطلبات) إذا كانت متوافقة مع القانون (التركي) والقانون الدولي". وأضاف جاويش أوغلو "في بلدنا، نسمح بكل ما هو قانوني ولا يمكن القيام بأي شيء مخالف للقانون. جوابي واضح للغاية". وأضاف "إذا كان الوضع مخالفًا للقانون الدولي، فهذا شيء آخر".

يخت فخم تابع للملياردير الروسي أبراموفيتش يصل إلى مرسى السفن بمدينة "مولا" بجنوب غرب تركيا (22/3/2022)

وفرضت دول غربية من بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات غير مسبوقة على روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا، تطال أيضا أثرياء وآخرين مقربين من بوتين. وتستهدف الحكومات الغربية أبراموفيتش وصودرت يخوت يملكها أثرياء روس في مختلف الدول.

واعتبرت تركيا الغزو الروسي لأوكرانيا "غير مقبول" وتطرح نفسها وسيطا لوقف الحرب.

وعن الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، أكد الوزير التركي "يتعين علينا أن نقدم حلاً يسمح للطرفين بخروج مشرف لإقناع الرأي العام لديهما وفي العالم بشكل عام".

ص.ش/أزح (رويترز، أ ف ب)