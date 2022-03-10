جاويش أوغلو: الأوليغارش الروس مرحب بهم في تركيا لكن بشروط!

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم السبت (26 مارس/ آذار 2022) إن الأوليغارش الروس المقربين للرئيس فلاديمير بوتين مرحب بهم في تركيا، لكن بشرط الالتزام بالقانون المحلي والدولي من أجل القيام بأي عمل تجاري.
وتنتقد تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، بشدة غزو روسيا لأوكرانيا، لكنها تعارض من حيث المبدأ العقوبات التي فرضها باقي أعضاء الحلف، وترتبط بعلاقات قوية مع روسيا وأوكرانيا.
وعلى هامش منتدى الدوحة، قال جاويش أوغلو ردا على سؤال حول وصول يختين يملكهما الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش هذا الأسبوع إلى ميناءين في تركيا "نحن لا نشارك في العقوبات. نحن نطبق فقط تلك التي تقررها الأمم المتحدة. إذا أراد المقربون (من الرئيس الروسي)... أو أي مواطن روسي زيارة تركيا بالطبع يمكنهم ذلك".
وأوضح الوزير "إذا سئلت عما إذا كان بإمكان الأوليغارش القيام بأعمال تجارية في تركيا، فيمكننا تقييم (هذه الطلبات) إذا كانت متوافقة مع القانون (التركي) والقانون الدولي". وأضاف جاويش أوغلو "في بلدنا، نسمح بكل ما هو قانوني ولا يمكن القيام بأي شيء مخالف للقانون. جوابي واضح للغاية". وأضاف "إذا كان الوضع مخالفًا للقانون الدولي، فهذا شيء آخر".
يخت فخم تابع للملياردير الروسي أبراموفيتش يصل إلى مرسى السفن بمدينة "مولا" بجنوب غرب تركيا (22/3/2022)
وفرضت دول غربية من بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات غير مسبوقة على روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا، تطال أيضا أثرياء وآخرين مقربين من بوتين. وتستهدف الحكومات الغربية أبراموفيتش وصودرت يخوت يملكها أثرياء روس في مختلف الدول.
واعتبرت تركيا الغزو الروسي لأوكرانيا "غير مقبول" وتطرح نفسها وسيطا لوقف الحرب.
وعن الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، أكد الوزير التركي "يتعين علينا أن نقدم حلاً يسمح للطرفين بخروج مشرف لإقناع الرأي العام لديهما وفي العالم بشكل عام".
ص.ش/أزح (رويترز، أ ف ب)
-
في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة
اليخت الشراعي
تبلغ قيمة هذا اليخت الشراعي الذي يُطلق عليها اسم "Sailing Yacht A" حوالي 530 مليون يورو لذا يعد من أغلى اليخوت الشراعية في العالم. وقامت السلطات الإيطالية بمصادرة اليخت البالغ طوله 143 مترا بعد التأكد من أن ملكيته تعود إلى الملياردير الروسي أندريه ميلنيشينكو الذي يمتلك مجموعة يوروكيم الكبرى لإنتاج الأسمدة وشركة الفحم سويك. وعلى وقع العقوبات، أعلنت الشركتان أن ميلنيشينكو قد ترك مجلس الإدارة.
-
في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة
اليخت "لينا"
فيما كان يرسو اليخت "لينا" في ميناء سانريمو شمال غرب إيطاليا، قررت السلطات مصادرة هذا اليخت الفخم الذي يبلغ ارتفاعه 52 مترا وتصل قيمته إلى قرابة 50 مليون يورو. وتعود ملكية اليخت إلى جينادي تيمشينكو، أحد أقطاب روسيا ورئيس اتحاد الهوكي والشخصية المقربة من الرئيس فلاديمير بوتين. ويمتلك تيمشينكو الذي شارف على السبعين عاما حصصا في العديد من شركات النفط والغاز.
-
في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة
اليخت "دلبار" في هامبورغ
هذا اليخت الفخم مزود بمهبطين للطائرات الهليكوبتر ومسبح بطول 25 مترا فيما يبلغ ارتفاعه 150 مترا. أثيرت تكهنات حول اليخت "دلبار" في ألمانيا حيث أفادت تقارير بمصادرته من قبل السلطات في هامبورغ حيث كان يرسو للإصلاح. ورسميا، امتنع بعض المسؤولين عن التعليق فيما نفى آخرون المصادرة لعدم التأكد من هوية مالك اليخت.
-
في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة
نقل ملكية دلبار
لم تنته قصة اليخت "دلبار" عند هذا الجدل إذ قِيل أن ملكيته تعود إلى أحد أثرياء روسيا وهو الملياردير أليشر عثمانوف الذي طالته عقوبات الاتحاد الأوروبي. ونقلت صحيفة "دير شبيغل" عن الناطق باسم عثمانوف قوله إن ملكية اليخت قد نُقلت إلى مؤسسة تابعة لأقارب رجل الأعمال الروسي منذ زمن بعيد.
-
في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة
الهروب إلى تركيا
يعد "إكليبس" ثاني يخت فاخر يرتبط باسم الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي الإنجليزي. وترددت الأنباء أن اليخت يرسو في منتج تركي لتفادي الإبحار في مياه الاتحاد الأوروبي خشية مصادرته. يعد إكليبس أحد أكبر اليخوت في العالم حيث يصل طوله إلى 162 مترا ويحتوي على مهبطي طائرات مروحية ويتألف من 9 طوابق ومسبح فضلا عن أنه مزود بنظام دفاعي صاروخي.
-
في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة
"شهرزاد".. هل يملكه بوتين؟
يبلغ طول هذا اليخت الفاخر 140 م وتصل قيمته إلى حوالي 700 مليون يورو ويعد من أكثر اليخوت شهرة في إيطاليا. قالت "نيويورك تايمز" إن الاستخبارات الأمريكية عثرت على مؤشرات أولية على ارتباط اليخت بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن نفت تقارير صحافية أخرى ملكية بوتين لليخت، فيما تجرى إيطاليا تحقيقات حيال هوية المالك الحقيقي لليخت الذي يخضع حاليا للإصلاحات في ميناء مارينا دي كارارا بتوسكانا. فرح بهجت/ م.ع