جاهزية ساني تقترب من الاكتمال قبيل مواجهة المانشافت مع إسبانيا

قال ليروي ساني لاعب بايرن ميونيخ إنه يشعر أنه عاد تقريبا إلى طبيعته عقب فترة من الغياب الطويل عن الملاعب بسبب تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي، وذلك قبل عودته للمشاركة مع المنتخب الألماني في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وأضاف ساني (24 عاما) في مقطع فيديو نشره الاتحاد الألماني لكرة القدم في وقت متأخر من أمس الاثنين، يومين قبل مواجهة المانشافت مع إسبانيا ثم لاحقا سويسرا: "أنا جاهز بنسبة 80 بالمائة، بالطبع أنا مفتقد لحساسية وإيقاع المباريات، ومن هنا تأتي النسبة المتبقية".

وستكون تلك المرة الأولى التي يكون فيها ساني متواجدا مع المنتخب الالماني تحت قيادة يواخيم لوف، وذلك منذ تعرضه للإصابة في آب / أغسطس من عام2019.

لكن ساني يقول إن هناك إيجابيات من فترة غيابه الطويلة حيث أوضح: "كان علي أن أعمل من أجل العودة، أود القول أنه كان عاما جيدا لأنني كنت قادرا على التعلم أكثر"، كما كشف ساني عن تعرفه على نفسه وإمكانياته بشكل أفضل.

وأدى تعرضه للإصابة العام الماضي إلى تأجيل انتقاله إلى بافاريا، وكان عليه الاحتفال من بعيد بفوز فريقه بلقب دوري أبطال أوروباحيث قال عن فوز الفريق بالبطولة على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي: "كنت سعيدا جدا لهم على المستوى الشخصي".

م.س/ ع.ج.م (د ب أ)