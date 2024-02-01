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جان فرناند كونيا
يكتب جان فرناند في قضايا جمهورية إفريقيا الوسطى وسياستها وشؤونها الاجتماعية
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موضوعات من جان فرناند كونيا
"فيلق أفريقيا" ـ روسيا تعيد ضبط استراتيجيتها بالقارة السمراء
"فيلق أفريقيا" ـ روسيا تعيد ضبط استراتيجيتها بالقارة السمراء
بعد تخلص روسيا من مرتزقة فاغنر انتهجت موسكو استراتيجية جديدة في القارة السمراء من خلال الوجود العسكري المباشر على الأرض.
سياسة
2024/2/18
١٨ فبراير ٢٠٢٤
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