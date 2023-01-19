جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن عزمها ترك منصبها الشهر المقبل

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أعلنت جاسيندا أرديرن أنها ستستقيل من منصب رئيس وزراء نيوزيلندا الشهر المقبل، قائلة إنها لم يعد لديها "ما يكفي من الطاقة" للقيادة.
"الساسة بشر.. نقدم كل ما في وسعنا لأطول فترة ممكنة ثم يحين الوقت، وبالنسبة لي حان الوقت الآن" إعلان صادم لرئيسة الوزراء النوزيليندية جاسيندا أرديرن أعلنت فيه ترك منصبها و قالت فيه إنها لم تعد قادرة على مواصلة عملها.
ذكر مقر رئيسة الوزراء البريطانية أن ليز تراس تعتزم لقاء الرئيس الأمريكي والأيرلندي والكندي ومسؤولين آخرين عند زيارتهم لبريطانيا لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية، ومشيعون يصطفون لأميال لوداع الملكة الراحلة.
بدأت جنازة الملكة إليزابيث في كنيسة وستمنستر في لندن، حيث يحضر رؤساء وملوك وملكات وسلاطين من مختلف بلدان العالم لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الملكة إليزابيث الثانية والمشاركة في الجنازة.
بعد دفاع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية عن اختيار الصين لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، طالبت "هيومن رايتس ووتش"، الألماني توماس باخ ومسؤولين بارزين بالاستقالة "لترك الساحة لجيل جديد مدرك لحقوق الإنسان".
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