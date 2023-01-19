جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن عزمها ترك منصبها الشهر المقبل

"ليس لدي ما يكفي من الطاقة": رئيسة وزراء نيوزيلندا تتنحى عن منصبها

"الساسة بشر.. نقدم كل ما في وسعنا لأطول فترة ممكنة ثم يحين الوقت، وبالنسبة لي حان الوقت الآن" إعلان صادم لرئيسة الوزراء النوزيليندية جاسيندا أرديرن أعلنت فيه ترك منصبها و قالت فيه إنها لم تعد قادرة على مواصلة عملها.