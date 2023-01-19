 جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن عزمها ترك منصبها الشهر المقبل | DW الأخبار | DW | 19.01.2023

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جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن عزمها ترك منصبها الشهر المقبل

أعلنت جاسيندا أرديرن أنها ستستقيل من منصب رئيس وزراء نيوزيلندا الشهر المقبل، قائلة إنها لم يعد لديها "ما يكفي من الطاقة" للقيادة.

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. 19/09/2022. London, United Kingdom. State Funeral of Queen Elizabeth II at Westminster Abbey in London. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY xStephenxLockx/xi-Imagesx IIM-23782-0095

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(190621) -- LAUSANNE, June 21, 2019 (Xinhua) -- International Olympic Committee (IOC) President Thomas Bach speaks at a press conference in Lausanne, Switzerland, June 20, 2019. Bach said Thursday that he has no concern at all about the 2022 Beijing Winter Olympic Games, as his committee is perfectly satisfied with all preparation work. (Xinhua/Xu Jinquan)

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