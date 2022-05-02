 جائزة DW لحرية الرأي والتعبير لصحفيين وثقا فظائع الحرب في ماريوبول | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 02.05.2022

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سياسة واقتصاد

جائزة DW لحرية الرأي والتعبير لصحفيين وثقا فظائع الحرب في ماريوبول

المصوران الصحفيان إيفغيني مالوليتكا وميستيسلاف شيرنوف، وثّقا بعدساتهما الفظائع التي عاشتها ماريوبول منذ انطلاق غزو روسيا لأوكرانيا. DW منحتهما جائزة حرية الرأي والتعبير لهذا العام. في هذا التقرير بعض تفاصيل تجربتهما.

صورة التقطها الصحفي بأسوشيتد برس، ميستيسلاف شيرنوف.

صورة التقطها الصحفي بأسوشيتد برس، ميستيسلاف شيرنوف.

منحت مؤسسة DW جائزتها السنوية لحرية الرأي والتعبير* لهذا العام، للمصور الأوكراني إيفغيني مالوليتكا، الذي يعمل مع العديد من المؤسسات الإعلامية الدولية، إلى جانب زميله ومواطنه ميستيسلاف شيرنوف، الصحفي بأسوشيتد برس. وقد أعلن عن ذلك اليوم الاثنين الموافق للثاني من مايو/ أيار 2022.

مختارات

كان الصحفيان متواجدان في مدينة ماريوبول، عند انطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا في الـ 24 من فبراير/ شباط الماضي. هذه المدينة التي أضحت رمزا لوحشية هذه الحرب. وقد تابع الصحفيان تطورات الوضع الميداني والمعاناة الإنسانية داخل المدينة التي حوصرت لأسابيع تحت قصف متواصل منذ بداية الأحداث. مالوليتكا وشيرنوف وثّقا أولا بأول الدمار الذي حلّ بالمدينة، وعمل الأطباء في إسعاف الجرحى والإصابات في صفوف المدنيين. وقد غادر في الخامس عشر من مارس/ آذار ماريوبول في إطار عملية إجلاء للمدنيين من المدينة.

اليوم يحكي إفغيني مالوليتكا لـ DW كيف عاش تفاصيل الحرب وكيف باشر عمله تحت وابل القصف رفقة زميله ميستيسلاف شيرنوف.

بداية الحكاية

يقول مالوليتكا إنه وفور اندلاع الحرب، تمّ استهداف الجانب الشرقي للمدينة: "نزلت الصواريخ من السماء، وبدأنا بتصوير المباني السكنية وهي تتهاوى أرضا". يواصل سرده قائلا: "بعض المناطق لم يمسها القصف، وكانت الحركة بداخلها اعتيادية نسبيا، فقد باشر الناس أعمالهم، ولم تكن هناك مدفعية ثقيلة، لكن سرعان ما تغير الأمر، وبدأت الصواريخ تنزل بشكل عشوائي".

وقد أدرك الجانب الأوكراني بسرعة أن ماريوبول من أهداف موسكو الرئيسية، وهو ما استدعى التحرك بسرعة، فأرسلت القوات إلى المدينة للدفاع عنها. "القوات الأوكرانية جميعها دخلت المدينة، لأنه لم يعد ممكنا التمركز في الحقول. ولهذا تراجعت خطوط الدفاع إلى داخل المدينة"، يقول مالوليتكا، وهو ما أدى إلى اشتداد القصف وجعل التحرك داخل المدينة شبه مستحيل.

إفغيني مالوليتكا يساعد في نقل سيدة أصيبت أثناء القصف في ماريوبول.

الصحافي إفغيني مالوليتكا يساعد في نقل سيدة أصيبت أثناء القصف في ماريوبولن وقد التقطها زميله ميستيسلاف شيرنوف

مقابر جماعية

ازداد الوضع في ماريوبول تعقيدا، فاختفى الناس وانقطعت خطوط الاتصالات. "أصيب الناس بالذعر وسألونا عمّا يجري. حاولوا الحصول على بعض المعلومات. وسألوا عن الممرات الإنسانية. كان هناك مكان أو مكانان في المدينة حيث كان لا يزال هناك خط هاتفي، ولكن حتى ذلك انقطع في العاشر من مارس/ آذار 2022"، يتذكر مالوليتكا.

"دفن ضحايا القصف في الأفنية الخلفية. في البداية لم تكن مقابر كثيرة"، يضيف إفغيني مالوليتكا، موضحا أنه وميستسلاف تشيرنوف وثقا أيضا عمل عمال شركات الدفن الذين جاؤوا إلى أحد مستشفيات المدينة لأخذ الجثث.

بعد تعذّر الوصول إلى مقبرة المدينة، تمّ حفر قبر جماعي بطول ثلاثين مترا وعمق ثلاثة أمتار، لدفن جثث ضحايا القصف.

الصور التي التقطها المصوران الصحفيان وثقت أيضا معاناة الأطفال. بحسرة شديدة يقول مالوليتكا، إن جميع الأطفال الذين "قمنا بتصويرهم في المستشفيات لقوا حتفهم لاحقا. بعضهم كان في الأشهر الأولى، وآخرون في الـ 15 من العمر".

جندي يصور كنيسة مدمرة في ماريوبول

صورة أخرى لإفغيني مالوليتكا تظهر آثار القصف وتدمير كنيسة في ماريوبول

دمار وحصار

لم يستثن القصف أي شيء بالمدينة. دمار شامل حلّ بها، شمل البنية التحيتة والمستشفيات والمؤسسات العامة بما في ذلك مبنى الإطفائية  ورجال الإطفاء الذي سويّ بالأرض إثر قصف صاروخي استهدفه. بالنسبة لمالوليتكا كان ذلك "مقصودا" لتدمير وإعطاب أي وسيلة تساعد على إخماد الحرائق وإنقاذ الأرواح، من أجل بث الرعب في نفوس المدنيين".

الإدارة العسكرية الروسية "تتقدم بالدبابات لتدمير كل شيء، بعدها ينتقلون نحو جزء آخر من المدينة، وهكذا دمروا المدينة بكاملها"، يواصل الصحافي المصور.

في التاسع من مارس/ آذار تم قصف مستشفى الولادة، وكان المصوران بالقرب من المبنى. صور المرأة الحامل المذعورة من القصف باتت رمزا لهذه الحرب الشنيعة. "لقد شاهدنا كيف خرج الناس مذعورين من الأقبية، شاهدنا كيف حُملت الحوامل على الأكتاف. لقد كانت صورا صادمة جدا". يشدد مالوليتكا على أن المستشفى كان يشمل قسما تابعا للمستشفى العسكري، لكن مواقع عسكرية لم "تكن بداخله على الإطلاق".

الخروج من ماريوبول

بعد القصف دخل المصوران إلى المستشفى، أو ما تبقى منه لالتقاط المزيد من الصور والحديث إلى الضحايا، لكن الدبابات الروسية كانت تتقدم، ما أجبرهما على الاختباء بداخل المستشفى وتقديم أنفسهما على أنهما طبيبان. "لبسنا بدلة الأطباء، وواصلنا تصوير عملية اقتحام الدبابات الروسية للمدينة".

امرأة حامل خرجت من مستشفى الولادة بعد تعرضه للقصف.

امرأة حامل خرجت من مستشفى الولادة بعد تعرضه للقصف.

في 12 من مارس/ آذار نجحت قوات أوكرانية خاصة في نقل الصحفيين إلى مكان آمن، حيث ساعدتهم الشرطة المحلية في الحصول على الانترنت لنقل صورهم إلى العالم. 

الشرطة الأوكرانية نصحتهم بشدة بالخروج من المدينة، خشية وقوعهما في قيضة المخابرات العسكرية الروسية. في 14 من الشهر ذاته، نجحا في ذلك، وانضما إلى قافلة من السيارات بطول سبعة كيلومترات أجلت المدنيين إلى مدينة زابوريتجا.

يحكي مالوليتكا كيف أنهما في هذه الرحلة عبرا نحو 15 إلى 16 نقطة تفتيش روسية، وكانا قلقين جدا من أن ينكشف أمرهما وتتم مصادرة معداتهما، لكن لحسن الحظ لم يحدث ذلك وتمكن من الخروج من المدينة.  

يمكن الجزم بأن قصة هذين الصحافيين كانت نهايتها سعيدة نسبيا مقارنة بنحو 18 صحافيا أعلنت السلطات الأوكرانية عن مقتلهم منذ اندلاع الحرب، وجرح ثمانية آخرين، فيما لا يزال مصير ثمانية آخرين مجهولا. ولا يتعلق الأمر بصحافيين أوكرانيين فحسب بل من عدة دول توجهوا إلى أوكرانيا لمزاولة عملهم.

*جائزة حرية الرأي والتعبير تمنحها مؤسسة DW لأشخاص أو لمبادرات، تلعب دورا أساسيا في الدفاع عن حقوق الانسان وحرية التعبير في المجال الإعلامي.

الكاتب: كوستانتين غونخاروف

  • Ukraine-Krieg - Satellitenbild

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ماريوبول قبل الحرب وبعدها

    صور التقطتها أقمار صناعية للمدينة الساحلية "ماريوبول"، التي تقع في الجزء الجنوبي الشرقي لأوكرانيا، والمطلة على بحر آزوف. الصورة على اليسار في يونيو/ حزيران 2021 والصورة على اليمين بعد الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير/ شباط 2022.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ميناء ماريوبول

    صورة لميناء ماريوبول تعود إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2018: وكانت هذه المنطقة مكانا للاسترخاء والتنزه، بالإضافة لمناطق استحمام بالماء الدافئ الخارج من الأرض. كما كان الميناء عاملاً اقتصاديًا مهمًا لماريوبول، من هنا صدرت أوكرانيا الحديد والصلب والحبوب والآلات إلى العالم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Hafen

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    "تلغيم" الميناء بعد الهجوم الروسي

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  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    متنزه داخل المدينة

    يلعب الأطفال تحت مياه النافورات في حديقة وسط المدينة. التقطت هذه الصورة في 20 يونيو/ حزيران 2019. الأشجار خضراء. ويمكن رؤية برج الكنيسة بين الأشجار في خلفية الصورة.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    المتنزه الآن

    أعدنا اكتشاف منطقة الكنيسة نفسها في صور أخرى. تم التقاط هذه الصورة في أول أبريل/ نيسان 2022. ولا يمكن للمرء أن يخمن أن هذا المكان كان مخصصا للاسترخاء في يوم من الأيام.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    مسرح مدينة ماريوبول

    اكتسب مسرح ماريوبول للدراما شهرة كبيرة خلال هجوم القوات الروسية على أوكرانيا. تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها في 30 أغسطس/ آب 2014 شبابًا يحتجون على هجمة روسية - حتى في ذلك الوقت كان هناك قتال وتوتر في شرق أوكرانيا. لكن المسرح كان لا يزال مكان للقاءات والحوارات الثقافية.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Theater

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    المسرح بعد قصف المدينة

    المكان أمسى مختلفا تماما اليوم. هذه الصورة تظهر المسرح بعد الغارة الجوية المدمرة التي شنها الجنود الروس في منتصف مارس/ آذار 2022. واحتمى عدة مئات من المدنيين بالمبنى، ولقي كثير مصرعهم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    مجمع "أزوفستال" للحديد والصلب

    في ماريوبول، تدير شركة "أزوفستال" (Azovstal) واحدا من أكبر مصانع الحديد والصلب في أوروبا. هنا في مجمع "أزوفستال" كان يجري بشكل أساسي صناعة المنتجات من الفولاذ والحديد. وبالإضافة إلى الميناء، كان المصنع مركز تشغيل مهم بالنسبة للسكان هناك. صورة من عام 2017.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Stahlwerk

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    الحرب جعلته أطلالا و"خردة"

    هكذا أصبح المكان الآن نتيجة القصف الروسي. صورة بتاريخ 17 أبريل/ نيسان 2022. الجنود الأوكرانيون صمدوا طويلا متحصنين بهذا المصانع في مجمع أزوفستال، وهنا سقط مئات القتلى. ومازال هناك ألف جندي أوكراني يتحصنون داخل المجمع، حسب رواية كييف. بينما يقول بوتين إنهم ألفان، وأمر بعدم اقتحام المجمع والاكتفاء بتطويق المنطقة وحصارها. تُظهر الصورة هنا جنديًا يقاتل في صفوف الروس.

  • Ukraine | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    طرق وشوارع حديثة

    هذه الصورة من صيف 2017 تعطي لمحة عن طرق وشوارع ماريوبول قبل بدء الحصار والقصف الروسي للمدينة.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ماريوبول كيف أصبحت

    الصور التي تصل إلينا الآن من ماريوبول تظهر الدمار التام. تم حرق جميع الأشجار تقريبًا ، ودُمرت الشقق والمنازل وبنايات أخرى. لم تعد مدينة ماريوبول مكانا صالحا للعيش. إعداد ( غيرتا هيرمان/ علاء جمعة)

    الكاتب: علاء جمعة


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