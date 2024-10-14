جائزة نوبل للاقتصاد 2024 من نصيب ثلاثة أمريكيين

مُنحت جائزة نوبل في الاقتصاد للأمريكي من أصل تركي دارون عجم أوغلو والأمريكيين البريطانيين سايمون جونسون وجيمس روبنسون، لأبحاثهم في مجال انعدام المساواة في توزع الثروات بين الدول.

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية اليوم الإثنين (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2024) فوز ثلاثة رجال اقتصاد في الولايات المتحدة بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2024 عن رؤيتهم نحو المساعدة لتفسير عدم المساواة العالمية.

وقالت الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم اليوم الاثنين إن دارون عاصم أوغلو وسيمون جونسون، اللذان يعملان بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجيمس إيه روبنسون، الذي يعمل في شيكاغو، حصلوا على الجائزة " لدراستهم بشأن كيفية تشكيل المؤسسات وتأثير ذلك على الرفاهية في العالم.

وقال جاكوب سفينسون، رئيس لجنة جائزة الاقتصاد، إن الخبراء ساعدوا في تفسير "سبب استمرار الفجوة بين الأغنياء والفقراء". وأضاف" لقد طرحا توجهات جديدة، تجريبية ونظرية، أدت لتقدم تفهمنا لعدم المساواة العالمية بصورة كبيرة".

وقالت لجنة نوبل خلال الإعلان عن الفائزين في العاصمة السويدية ستوكهولم، إن الثلاثي حصلوا على الجائزة "لدراساتهم حول كيفية تشكيل المؤسسات وتأثيرها على الازدهار".

وجائزة نوبل في الاقتصاد ليست إحدى الجوائز الأصلية مثل العلوم والآداب والسلام التي أُطلقت بناء على وصية مخترع الديناميت

ورجل الأعمال ألفريد نوبل ومنحت لأول مرة في عام 1901، ولكن البنك المركزي السويدي هو من استحدثها في عام 1968.



ع.ش/ ع.ج.م (د ب أ، رويترز)