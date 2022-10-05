جائزة نوبل في الكيمياء تُمنح لرواد تطوير الكيمياء النقرية

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم اليوم الأربعاء (الخامس من تشرين الأول/أكتوبر 2022) منح جائزة نوبل في الكيمياء هذا العام لثلاثة باحثين، وهم الدنماركي مورتن ميلدال والأمريكية كارولين بيرتوزي ومواطنها باري شاربلس الذي حقق الإنجاز النادر المتمثل في الفوز بالجائزة المرموقة مرتين.



وأوضحت لجنة التحكيم في قرارها أنها منحت العلماء الثلاثة الجائزة "لابتكارهم (الكيمياء النقرية) والكيمياء الحيوية المتعامدة". وقالت الأكاديمية إن الجائزة تكرم عملهم في مجال يتيح "التحام كتل الجزئيات المبنية سريعًا وبكفاءة".

وقالت الهيئة المانحة للجائزة في بيان إن التقنيات المعروفة باسم الكيمياء النقرية والكيمياء الحيوية المتعامدة تُستخدم الآن على مستوى العالم لاستكشاف الخلايا وتتبع العمليات البيولوجية، وأضافت: "باستخدام التفاعلات المتعامدة الحيوية، حسّن الباحثون استهداف الخلايا السرطانية بعقاقير يجري حاليًا اختبارها سريريًا".

وكان شاربلس (81 عامًا) قد توصل لهذه النظرية. وبعد ذلك، توصل هو وميلدال بصورة مستقلة للتفاعل الكيمائي اللازم لهذه العملية. بعد ذلك قامت بيرتوزي باستكمال العمل للتوصل لتفاعلات يمكن أن تفيد الكائنات الحية. ويستفاد من عملهم الآن لاستكشاف الخلايا وتتبع العمليات البيولوجية وإيجاد سبل أفضل لاستهداف السرطان على سبيل المثال.

ويعمل مورتين ميلدال في جامعة كوبنهاغن، وكارولين بيرتوزي في جامعة ستافورد، وكارل باري شاربلس في معهد سكريبس للأبحاث في كاليفورنيا. وتمنح الجائزة الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، وتبلغ قيمتها عشرة ملايين كرونة سويدية (915.072 دولار).

وهذه هي الجائزة الثالثة التي تمنح من جوائز نوبل لهذا العام على مدار ستة أيام متتالية، فهي تلي جائزتي نوبل في الطب والفيزياء اللتين تم الإعلان عنهما في وقت سابق هذا الأسبوع.

وبات شاربلس خامس شخص يفوز بجائزة نوبل مرتين. والآخرون هم جون باردين الذي فاز بجائزة الفيزياء مرتين، وماري كوري التي فازت بالفيزياء والكيمياء، ولينوس بولينغ الذي فاز بالكيمياء والسلام وفريدريك سانجر الذي فاز بجائزة الكيمياء مرتين.

م.ع.ح/خ.س (د ب أ، أ ف ب، رويترز)