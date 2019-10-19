جائزة لعالم لغة ألماني لجهوده في مكافحة تأثير اللغة الإنجليزية

تم الإعلان عن فوز عالم اللغة الألمانية بيتر أيزنبيرغ بجائزة "ياكوب غريم" للغة الألمانية، حيث تسلم الأستاذ المتقاعد في جامعة بوتسدام الجائزة، والتي تصل قيمتها إلى 30 ألف يورو، اليوم السبت (19 تشرين الأول/ أكتوبر 2019) بمدينة كاسل الواقعة غرب ألمانيا.
وحصل على هذه الجائزة اللغوية في الماضي ممثلو كوميديا وموسيقيون وساسة بسبب طرق تعاملهم مع اللغة الألمانية، أما أيزنبيرغ فيحصل عليها هذا العام نظرا لجهوده في أبحاث النحو الألماني.
وقال رئيس لجنة منح الجائزة، هيلموت غلوك، : "حتى الآن نال هذه الجائزة ممارسون عمليون للغة، والآن وبعد 19 عاما يحصل أحد أصحاب النظريات عليها".
وينتقد أيزنبيرغ استخدام اللغة الإنجليزية في التعامل بالألمانية، موضحا أن الكلمات الإنجليزية في حد ذاتها لا تمثل مشكلة على اللغة الألمانية لاحتوائها على إمكانيات فائقة لدمج التراث اللغوي الأجنبي في داخلها.
ويرى أيزنبيرغ، والبالغ 79 عاما من العمر، أن المشكلة تكمن في استخدام الكلمات الأجنبية بأسلوب "ينطوي أحيانا على إساءة استخدام"، مؤكدا على وجهة نظره بما وقع خلال الأزمة المالية حيث ظهرت نصوص تتضمن كلمات إنجليزية "لا يمكن لأحد أن يفهمها"، على حد تعبيره.
وبالنسبة للجائزة ذاتها، فهي تحمل اسم "ياكوب غريم"، والذي كان هو وشقيقه فيلهلم مولعين بقصص الأدب الشعبي الألماني، من مجموعة الكتاب الرومانسيين في مدينة هايدلبيرغ الألمانية.
اعتبر الشقيقان إحياء التراث والثقافة الألمانية هدفا لهما ليتوجهان نحو الدراسات اللغوية ثم يبدئان لاحقا تصنيف القاموس الألماني لتتبع تطور اللغة الألمانية والتعرف على أصولها.
كما أسهم الشقيقان في تطوير فقه اللغة على المستوى الألماني والعالمي على حد سواء، وخلفا مئات الأعمال الأدبية الخالدة للأطفال والكبار.
وبعد وفاة فيلهلم، أقام ياكوب في مدينة كاسل حيث عمل محاضرا للأدب واللغة الألمانية.
د.ب. ع.خ / (د ب أ)
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نصائح عملية لتعلم اللغة الألمانية
أيها المبتدئون في تعلم الألمانية: تحدثوا بهذه اللغة كثيرا بقدر الإمكان
المحادثة بأي لغة جديدة تكون صعبة لأن المتحدث المبتدئ يضطر إلى استخدام كل ما تعلمه من قبل في هذه اللغة بشكل تلقائي ومن دون تفكير. ولذلك يجب التمرُّن والتدرُّب كثيرا على الكلام والمحادثة. وإذا لم تجدوا مَن يتكلم معكم فتحدّثوا بكل بساطة إلى أنفسكم.
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نصائح عملية لتعلم اللغة الألمانية
أيها المبتدئون في تعلم الألمانية: اكتبوا الأسماء الألمانية للأشياء المحيطة بكم
خذوا أوراقا صغيرة واكتبوا عليها أسماء الأشياء المحيطة بكم. ثم ألصقوا كل ورقة بالشيء الذي يوجد اسمه عليها. وبهذا تتعلمون طيلة اليوم! ونصيحتنا هي: اكتبوا أيضا أداة التعريف المتعلقة بكل اسم، وكذلك اكتبوا على الورقة نفسها صيغة الجمع الخاصة بهذا الاسم، وإلا فإنكم ستضطرون إلى تعلمها في وقت لاحق.
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نصائح عملية لتعلم اللغة الألمانية
أيها المبتدئون في تعلم الألمانية: اقرأوا كتب الأطفال والقصص المصورة الألمانية
كتب الأطفال والقصص المصورة تكون عادةً مكتوبة بلغة مبسَّطة، كما أن صورها تكون مناسبة لنصوصها. ولذلك فهي ملائمة تماما للذين يتعلمون اللغة الألمانية، بل إن بعض كتب الأطفال متوفرة أيضا بلغتين.
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نصائح عملية لتعلم اللغة الألمانية
أيها المبتدئون في تعلم الألمانية: اكتبوا بالألمانية قائمة التسوق الخاصة بكم
من المهم للغاية معرفة مفردات الحياة اليومية معرفةً تامة. حاولوا كتابة قائمة مشترياتكم اليومية وغيرها من الملاحظات باللغة الألمانية. ربما يستغرق هذا وقتا أطول، لكننا نَعِدُكم بأنكم ستتعلمون الكثير من خلال ذلك.
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نصائح عملية لتعلم اللغة الألمانية
أيها المبتدئون في تعلم الألمانية: تخيّلوا مواقف حياتكم اليومية وفكروا بالعبارات الألمانية المناسبة للتعبير عنها
فكروا بالكلمات التي تحتاجون إليها في كل حالة من أحوال حياتكم اليومية، وابحثوا عنها في القاموس. ثم اكتبوا الحوار أو المحادثة المتوقعة واقرأوا ما كتبتموه عدة مرات. وبذلك تكونون قد جهّزتم أنفسكم لغويا لكل موقف من مواقف حياتكم اليومية.
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نصائح عملية لتعلم اللغة الألمانية
أيها المبتدئون في تعلم الألمانية: لا تنتظروا إلى أن تكونوا قادرين على تحدث الألمانية بطلاقة
الأهم هو أن يفهمكم الآخرون. ومن أجل تحقيق ذلك لا يجب أن تكون القواعد اللغوية صحيحة في كل جملة تقولونها. وليس من السيء أيضا أن تتكلموا بأداة التعريف الخاطئة. فكروا دائما بأن الكثيرين ممن تتحدثون إليهم غير قادرين على الحديث بلغة أجنبية.
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نصائح عملية لتعلم اللغة الألمانية
أيها المتعلمون للألمانية من كل المستويات: استمعوا إلى المذياع الألماني أثناء قيامكم بأعمالكم
حين تكونون مبتدئين من المحتمل أنكم لن تفهموا أي شيء تقريبا مما يُبَثّ من محطات الراديو الألمانية. لكن مثابرتكم على الاستماع إلى المذياع تمنحكم شعورا بإيقاع اللغة. أما بالنسبة للمتقدمين في تعلم الألمانية فإن الاستماع إلى الراديو تعتبر وسيلة ممتازة لمعرفة الكثير عن الثقافة الألمانية ولتحسين مستواهم في اللغة الألمانية.
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نصائح عملية لتعلم اللغة الألمانية
أيها المتقدمون في مستوى اللغة الألمانية: تكلموا بأكثر ما يمكن مع مَن لغتهم الأم هي الألمانية
تبادل اللغة يعتبر من الوسائل الجيدة للتواصل مع مَن لغتهم الأم هي الألمانية. فبإمكانكم الالتقاء باستمرار بشخص لغته الأم الألمانية يكون راغبا في تعلم لغتكم الأم، فتعلمونه لغتكم ويعلمكم لغته وتتساعدون فيما بينكم البين. وفي مثل هذه اللقاءات يتعلم المرء مفردات وتعبيرات جديدة، بل وتتعمق لديه كذلك الإيقاعات اللغوية.
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نصائح عملية لتعلم اللغة الألمانية
أيها المتقدمون في مستوى اللغة الألمانية: استخدموا وصفات طهي ألمانية حين تطبخون
لا تقتصر فوائد الطعام على أهميته الغذائية الصحية فحسب، بل إنه يعتبر جزءا مهما من حياة المجتمعات. ولذلك كلما عرفتم أسماء أطعمة ألمانية أكثر كان ذلك أفضل. ومن أفضل وسائل تعلم أسماء الأطعمة هي التطبيق العملي أثناء الطبخ! وإذا لم يعجبكم المطبخ الألماني فبإمكانكم حينها تجربة طبخات أخرى كالمعكرونة الإيطالية أو الوجبات الشرقية أو غيرها.
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نصائح عملية لتعلم اللغة الألمانية
أيها المتقدمون في مستوى اللغة الألمانية: اقرأوا بالألمانية الكتب التي قرأتموها من قبل بلغتكم
كتابكم المفضل الذي سبق لكم أن قرأتموه بلغتكم الأم من قبل، ربما تحفظون صفحاته عن ظهر قلب، أليس كذلك؟ هذا بالتأكيد أفضل حافز لإعادة قراءة الكتاب ذاته بنسخته الألمانية. أنتم تعرفون بطبيعة الحال أحداث الكتاب وتفاصيله، ولذلك تكونون قادرين على التركيز بأفضل ما يمكن على لغة الكتاب الألمانية. جرّبوا ذلك!
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نصائح عملية لتعلم اللغة الألمانية
أيها المتقدمون في مستوى اللغة الألمانية: استمعوا إلى الأغاني الألمانية واحفظوا كلماتها عن ظهر قلب
الموسيقى تلامس شغاف القلب. الموسيقى تجمع فيما بينكم وتساعدكم كذلك على تعلم لغة جديدة، وعلى وجه الخصوص حين يعجبكم الإيقاع والنغم. يوجد في ألمانيا مغنون كثيرون وفرق موسيقية عديدة ترضي جميع الأذواق. وننصحكم هنا بصفحتنا الإلكترونية: Deutsch lernen mit Musik ، أي: "تعلم الألمانية مع الموسيقى". انقروا على المزيد كي تصلوا إلى الأغاني الألمانية التعليمية.
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نصائح عملية لتعلم اللغة الألمانية
أيها المتقدمون في مستوى اللغة الألمانية: شاهدوا الأفلام والمسلسلات الألمانية
التسلية وسيلة لتعلم اللغة. وهذا موضوع هذه النصيحة أيضا. إذ توجد أفلام ومسلسلات ألمانية كثيرة مترجمة سيناريوهاتها كتابيا إلى اللغة الألمانية، وتوجد أيضا أفلام هوليوود كثيرة ملفوظة حواراتاها باللغة الألمانية وقد تكون مكتوبة كذلك على الشاشة. أو بإمكانكم أيضا تجريب حلقات الفيديو التي نقدمها على صفحتنا الإلكترونية. انقروا على المزيد كي تصلوا إلى حلقات الفيديو التعليمية.
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نصائح عملية لتعلم اللغة الألمانية
والآن، هل لديكم أنتم أيضا المزيد من النصائح؟
إذا كانت لديكم المزيد من النصائح حول تعلم اللغة الألمانية فأرسلوا إلينا بأفكاركم، ونرحب أيضا بالصور المناسبة، على صفحة دويتشه فيله على فيسبوك وهي تحت عنوان: DW - Learn German ، أي : "تعلموا الألمانية مع DW".
الكاتب: Simona Dunsche