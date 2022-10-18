جائزة بوكر الأدبية العريقة للكاتب السريلانكي شيهان كاروناتيلاكا

فاز الكاتب السريلانكي شيهان كاروناتيلاكا مساء الإثنين (17 تشرين الأول/أكتوبر 2022) بجائزة "بوكر" الأدبية البريطانية العريقة لعام 2022 عن روايته "الأقمار السبعة لمعالي ألميدا" التي تعتمد أسلوب الهجاء الفكاهي الساخر وتدور أحداثها خلال الحرب الأهلية التي شهدتها بلاده.



وأشادت لجنة التحكيم بـ"السعة والكفاءة والجرأة والجسارة والفكاهة" التي برهن عنها المؤلّف في روايته. وقال نيل ماكغريغور رئيس لجنة التحكيم عن الرواية إنها "فلسفية جادة تمامًا تأخذ القارئ إلى 'القلب المظلم للعالم'، إلى أهوال الحرب الأهلية المميتة في سريلانكا... وبمجرد الوصول إلى هناك، يكتشف القارئ أيضًا الرقة والجمال، الحب والولاء، والسعي وراء مثال يحتذى يبرر كل حياة بشرية".



وتسلّم كاروناتيلاكا الجائزة من الملكة كاميلا زوجة الملك تشارلز، وذلك خلال حفل أقيم في لندن. وهذا أول حفل لتوزيع الجوائز شخصياً يُقام منذ 2019 بسبب جائحة كوفيد. وقال كاروناتيلاكا في كلمة ألقاها في مراسم تسلم الجائزة "أملي هو أن تُقرأ (الرواية) في مستقبل غير بعيد... في سريلانكا عندما تكون قد أدركت أن أفكار الفساد والاستهداف العرقي والمحسوبية لم ولن تنجح أبدًا".



وتدور أحداث رواية "الأقمار السبعة لمعالي ألميدا" الخيالية في قالب من الفكاهة السوداء في العاصمة السريلانكية كولومبو في تسعينيات القرن الماضي. وبطل الرواية هو مصوّر حربي مثليّ الجنس ومقامر يصحو في عالم البرزخ حيث يحاول معرفة من قتله. ويكون الوقت جوهريًا بالنسبة لمعالي، الذي أمامه "سبعة أقمار" للوصول إلى أقارب الضحايا لإرشادهم إلى الصور المخفية التي التقطها والتي تصور وحشية الصراع في بلده.

وهذه ثاني رواية لكاروناتيلاكا (47 عاماً) تنال تقديراً عالمياً بعد "الرجل الصيني"، الرواية التي أصدرها في 2011 ونالت خصوصاً جائزة الكومنولث. ويعد كاروناتيلاكا ثاني سريلانكي يفوز بهذه الجائزة التي تمنح لأفضل رواية صادرة باللغة الإنجليزية، بعد مايكل أونداتجيز الذي حصل على بوكر في 1992 لروايته "المريض الإنجليزي".

وفي العام الماضي، مُنحت الجائزة للكاتب الجنوب أفريقي دامون غالغوت عن روايته "الوعد" التي تدور أحداثها حول ما تعيشه أسرة مزارعة بيضاء في جنوب أفريقيا بعد الفصل العنصري.

وبالإضافة إلى قيمتها المعنوية الضخمة وترسيخها مكانة صاحبها في الساحة الأدبية العالمية، يحصل الفائز بالجائزة على مكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه استرليني (حوالي 60 ألف دولار). ونال الجائزة في السنوات الماضية بعض من أشهر الكتّاب باللغة الإنجليزية، من بينهم سلمان رشدي وماغاريت أتوود وهيلاري مانتل التي توفيت الشهر الماضي عن 70 عاماً.



م.ع.ح/ع.ش (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)